Vingroup đề xuất khu công nghiệp đường sắt gần 30.000 tỷ đồng tại Phú Xuyên

Tại cuộc họp về Tổ hợp công nghiệp đường sắt chiều 16/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu triển khai Tổ hợp công nghiệp đường sắt. Trong khi đó, Hà Nội cũng có đề xuất đầu tư một khu công nghiệp đường sắt tại khu vực gần vị trí đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, với chức năng và nhiệm vụ tương tự.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã xem xét phương án đầu tư Khu công nghiệp đường sắt tại xã Phú Xuyên do Tập đoàn Vingroup đề xuất.

Theo phương án của doanh nghiệp, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 280ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 29.637 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 4.000 tỷ đồng.

Trong tổng vốn đầu tư, vốn góp của nhà đầu tư dự kiến khoảng 4.445,6 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 25.191,6 tỷ đồng. Dự án có mật độ xây dựng dự kiến 50%, hướng tới hình thành tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị, cấu kiện và linh kiện phục vụ ngành đường sắt, đồng thời phát triển các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và kiểm định chất lượng.

Cụ thể, phương án đề xuất dành 55ha cho khu hạ tầng kỹ thuật và kiểm định thử nghiệm. Phân khu này dự kiến có đường thử tàu dài 4,5-6km, sử dụng cả 2 khổ đường 1.435mm và 1.000mm, trạm cấp điện sức kéo thử nghiệm và nhà ga kiểm định chất lượng.

Khu sản xuất chính và lắp ráp có diện tích khoảng 90ha, bố trí các nhà máy chế tạo cơ khí nặng, lắp ráp hoàn chỉnh theo mô-đun, xưởng sơn và bãi lưu trữ đầu máy, toa xe.

Bên cạnh đó, khoảng 75ha được dành cho công nghiệp phụ trợ và linh kiện lõi, phục vụ sản xuất hệ thống điện, tín hiệu, nội thất và cơ khí phụ trợ. Khu quản lý, nghiên cứu và phát triển, đào tạo, chuyển giao công nghệ và lưu trú chuyên gia có diện tích 20ha.

Khoảng 40ha còn lại được bố trí cho cây xanh, hồ điều hòa, trạm xử lý nước thải và hạ tầng chung.

Hà Nội muốn tích hợp với tổ hợp công nghiệp đường sắt 250ha của Bộ Xây dựng

Đề xuất của Vingroup được đặt trong bối cảnh Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu một Tổ hợp công nghiệp đường sắt quốc gia có quy mô khoảng 250ha tại khu vực xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, vị trí và quy mô tổ hợp này đã được xác định tại Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Bộ Xây dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết, làm cơ sở chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Tổ hợp công nghiệp đường sắt quốc gia được định hướng thực hiện các chức năng nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất, lắp ráp, bảo trì và cung cấp sản phẩm công nghiệp phục vụ đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Qua rà soát, UBND TP. Hà Nội nhận thấy khu công nghiệp đường sắt do Vingroup đề xuất nằm gần khu vực dự kiến triển khai tổ hợp của Bộ Xây dựng, đồng thời có nhiều chức năng tương đồng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, cấu kiện và linh kiện phục vụ ngành đường sắt.

Do đó, ác cơ quan cũng đề nghị rà soát sự phù hợp của địa điểm dự kiến xây dựng tổ hợp với các quy hoạch liên quan; nghiên cứu phương án tích hợp, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai.

Tại cuộc họp ngày 16/11, Bộ Xây dựng cho biết thống nhất với định hướng chỉ hình thành một tổ hợp công nghiệp đường sắt tại khu vực này, tránh xây dựng 2 cơ sở có chức năng tương tự nằm gần nhau.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý đề xuất của doanh nghiệp được nghiên cứu theo pháp luật về đầu tư, trong khi dự án do Bộ Xây dựng triển khai theo trình tự đầu tư công. Vì vậy, cần làm rõ hình thức đầu tư, khả năng kết hợp các nguồn lực và phương thức tổ chức thực hiện.

Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng cần nghiên cứu phương án huy động nguồn lực Nhà nước và doanh nghiệp, trong đó đầu tư công tập trung vào hạ tầng, còn doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp. Việc phân định phạm vi và trách nhiệm của từng bên phải bảo đảm hiệu quả tổng thể, tránh chồng chéo và phân tán nguồn lực.

Phó Thủ tướng yêu cầu tránh đầu tư trùng lặp, tự chủ công nghiệp đường sắt ở cấp quốc gia

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận sự thống nhất cao về yêu cầu không hình thành nhiều tổ hợp công nghiệp đường sắt có chức năng tương tự, gây đầu tư trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

Theo Phó Thủ tướng, quy mô đầu tư cần được tính toán phù hợp với mạng lưới đường sắt Việt Nam và năng lực công nghiệp hiện nay, đáp ứng nhu cầu sản xuất, lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm định phương tiện trong dài hạn.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, mục tiêu phát triển công nghiệp đường sắt là từng bước xây dựng năng lực tự chủ của quốc gia, không phải tự chủ của riêng một doanh nghiệp. Dù được đầu tư bằng nguồn lực của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước hay các thành phần kinh tế khác, việc phát triển tổ hợp phải hướng tới nâng cao năng lực công nghiệp đường sắt của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng việc các doanh nghiệp hợp tác, khai thác chung năng lực sản xuất, bảo trì và sửa chữa của tổ hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho cả quốc gia và doanh nghiệp.

Một yêu cầu khác được đặt ra là tổ hợp phải có khả năng phục vụ cả đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia hiện hữu và đường sắt tốc độ cao, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu riêng của Hà Nội.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư Tổ hợp công nghiệp đường sắt đã được Chính phủ giao, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, có quan điểm chính thức và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền về nội dung này.