Trong 10 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ kinh doanh BĐS tại TP.HCM đạt 373.011 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước từ đất tăng 20%. Theo Avison Young Việt Nam, những con số này cho thấy hoạt động kinh tế liên quan đến bất động sản (BĐS) vẫn duy trì quy mô đáng kể. Tuy nhiên, doanh thu không đồng nghĩa với giá trị gia tăng đóng góp vào GRDP, cũng không phản ánh đầy đủ hiệu quả sử dụng vốn và đất đai.

Ở chiều ngược lại, sức mua nhà ở ngày càng yếu đi, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp chỉ đạt 25% và 27% đối với nhà liền thổ, biệt thự. Sự tương phản này đặt ra một vấn đề quan trọng: nếu dòng vốn bị giữ lại trong hàng tồn kho và những dự án tiêu thụ chậm, BĐS có nguy cơ trở thành lực kéo kìm hãm nguồn lực xã hội. Ngược lại, nếu được phân bổ đúng hướng, thị trường sẽ trở thành lực đẩy cho tăng trưởng thông qua phát triển đô thị, hỗ trợ sản xuất và đáp ứng nhu cầu thực của nền kinh tế.

Nhà ở: Giải bài toán lệch pha cung - cầu và khả năng chi trả

Thách thức lớn nhất hiện nay của thị trường nhà ở TP.HCM là khoảng cách giữa cơ cấu sản phẩm và khả năng chi trả của người dân. Phân khúc trung và cao cấp duy trì tỷ trọng lớn, trong khi nhà ở vừa túi tiền vừa thiếu vừa yếu. Mặt bằng giá cao, lãi vay mua nhà thả nổi ở mức 12–15% và tỷ suất cho thuê chỉ khoảng 2–4% tiếp tục gia tăng sức ép lên cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Cạnh tranh dự báo sẽ ngày càng tăng và phân hóa khi nguồn cung hiện hữu dồi dào và sẽ tiếp tục bổ sung trong giai đoạn 2027–2030. Những dự án định giá dựa trên vị trí đơn thuần hay kỳ vọng tăng giá thiếu cơ sở sẽ khó duy trì sức hấp thụ nếu không đáp ứng được nhu cầu thực.

Giá nhà sơ cấp sẽ khó giảm khi chi phí đất đai, đền bù và xây dựng neo cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang chủ động điều chỉnh diện tích, thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao và cơ cấu sản phẩm để đưa tổng giá trị căn hộ về mức phù hợp hơn, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của khách hàng. Về dài hạn, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê là lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung của thị trường. Để doanh nghiệp nhìn thấy bài toán kinh tế khả thi, các chính sách cần hỗ trợ bằng quỹ đất sạch, cơ chế tiền sử dụng đất phù hợp và nguồn tín dụng dài hạn với chi phí hợp lý.

Với người mua đang nhạy cảm về giá, yếu tố pháp lý, năng lực chủ đầu tư, mức giá so với chất lượng sống, khả năng kết nối và nhu cầu sử dụng thực là các động lực chính thúc đẩy quyết định giao dịch.

C ác chỉ số chính trong phân khúc Căn hộ, Quý 3/2026 :

Nguồn cung căn hộ sơ cấp Nguồn cung căn hộ 2027–2030 Giá bán trung bình sơ cấp toàn TP.HCM Giá sơ cấp khu vực Bình Dương Giá sơ cấp khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu 11.500 căn 25.000 căn 3.850 USD/m2 1.800 – 2.800 USD/m² 1.900 – 4.500 USD/m²

BĐS thương mại và công nghiệp: Động lực tạo dòng tiền và thu hút đầu tư

Khác với nhà ở, BĐS thương mại và công nghiệp có mối liên hệ trực tiếp hơn với hoạt động kinh doanh, sản xuất và dòng tiền vận hành. Trong các phân khúc này, lợi thế đầu tư đang dịch chuyển từ quy mô tài sản hay vị trí đơn thuần sang chất lượng khách thuê, hiệu quả vận hành và khả năng duy trì dòng tiền dài hạn.

Đối với văn phòng và bán lẻ, sự mở rộng của nguồn cung chất lượng khiến chủ tài sản phải quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả khai thác thực tế. Giá chào thuê không đồng nghĩa với doanh thu ròng: thời gian miễn tiền thuê, chi phí hoàn thiện mặt bằng và tỷ lệ duy trì khách thuê đều ảnh hưởng đến hiệu quả tài sản. Vì vậy, tối ưu tỷ lệ lấp đầy và giữ chân khách thuê ngày càng quan trọng hơn việc theo đuổi mức giá chào thuê cao.

Giá thuê BĐS bán lẻ trung bình theo khu vực , Quý 3/2026:

Khu trung tâm (CBD) Phía Đông TP.HCM Phía Nam TP.HCM 50-205 USD/m2/tháng ~40 USD/m2/tháng ~52 USD/m2/tháng

Ở phân khúc công nghiệp, TP.HCM thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI đăng ký sau 8 tháng, đạt 91,5% kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn thực hiện mới đạt 66,4%, cho thấy khoảng cách giữa cam kết đầu tư và triển khai thực tế vẫn là vấn đề cần quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu rút ngắn thời gian triển khai dự án, hoàn thiện hạ tầng và nâng chất lượng dòng vốn. Năng lực cạnh tranh của khu công nghiệp vì thế không chỉ nằm ở giá thuê đất, mà còn ở hạ tầng năng lượng, logistics, tiêu chuẩn vận hành và tốc độ xử lý thủ tục.

Danh sách 12 yếu tố cân nhắc của nhà đầu tư khi tìm kiếm BĐS công nghiệp , sắp theo mức độ quan trọng :

Điều kiện tiên quyết (bắt buộc) Động lực khách quan Khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng đầu vào (nguyên vật liệu thô, đóng gói) Pháp lý (quyền sở hữu, cấp phép, quy hoạch và môi trường) Nhân lực (số lượng, kỹ năng, kinh nghiệm) Hạ tầng giao thông Năng lượng (điện, nước, kết nối kỹ thuật số) Chính sách ưu đãi của Nhà nước (miễn, giảm thuế phí) Chính sách thương mại và thuế quan Logistics đầu ra Mức độ ứng dụng công nghệ và tự động hóa Tăng trưởng của nhu cầu thị trường và vị trí khách hàng trọng điểm Lạm phát chi phí lao động, di cư và chính sách đào tạo Chính sách năng lượng, quy định ESG, định giá carbon

Với BĐS lưu trú, tiềm năng thị trường cần được đánh giá cùng hiệu quả vận hành. Giá phòng bình quân cao chưa bảo đảm lợi nhuận nếu chi phí hoạt động và chi phí vốn lớn. Khả năng tạo dòng tiền thực, công suất phòng ổn định và chất lượng tệp khách lưu trú mới là những yếu tố cần được đặt lên hàng đầu.

Chuyển hóa nguồn lực thành tăng trưởng bền vững

Bài toán của thị trường BĐS TP.HCM trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là tăng nguồn cung hay thúc đẩy giao dịch, mà là phân bổ vốn và đất đai vào đúng những sản phẩm có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Điều này đòi hỏi các quyết định đầu tư phải dựa trên sự am hiểu thị trường, phân tích nhu cầu, đánh giá khả năng khai thác và tầm nhìn dài hạn. Thành công sẽ không còn được đo chủ yếu bằng tốc độ tăng giá tài sản, mà bằng khả năng tạo dòng tiền ổn định, đáp ứng nhu cầu thực và vận hành hiệu quả. Khi nguồn lực đất đai được chuyển hóa thành tài sản có giá trị sử dụng và năng lực tạo dòng tiền bền vững, BĐS mới thực sự trở thành lực đẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM.