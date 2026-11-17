Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Phi Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3, về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các quyết định tố tụng được ban hành theo khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Phi Thanh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn, thuộc xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã tổ chức khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định trong giấy phép.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Phi Thanh là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác và bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Đáng chú ý, trước khi vụ án được khởi tố, doanh nghiệp này đã 2 lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Cùng với các quyết định xử phạt, cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp không tiếp tục khai thác khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Phi Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo hoạt động khai thác đất tại mỏ. Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng khoáng sản được khai thác trái phép là 638.000 m³, có trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường tại mỏ đất đồi Lâm Sơn, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc khởi tố vụ án là kết quả đấu tranh bước đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Hoạt động điều tra được triển khai trong đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ khoáng sản.

Đợt cao điểm này được thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh, tập trung vào các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản.

Trường hợp tại mỏ đất đồi Lâm Sơn cho thấy hoạt động khai thác tài nguyên không chỉ phải tuân thủ phạm vi, khối lượng và thời hạn được cấp phép mà còn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan trước khi triển khai. Việc đã được cấp phép khai thác không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể tự ý tổ chức hoạt động khi chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc, trong đó có hoạt động khai thác và tiêu thụ lượng đất nói trên. Các tình tiết liên quan sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh.



