Siêu tháp 99 tầng cao 497m được chọn phương án kiến trúc của KPF

Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM đang có những bước tiến mới sau khi phương án kiến trúc được phê duyệt và cơ quan chức năng trình chủ trương thực hiện dự án.

Đáng chú ý, tâm điểm của tổ hợp là tòa tháp IFC-99F HCMC cao 99 tầng, chiều cao tối đa 497m, được quy hoạch tại lô đất 1.K1.8.HH thuộc Phân khu số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Ngày 24/8/2026, UBND TP.HCM phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC. Phương án mang mã số A168 của Công ty Kohn Pedersen Fox Associates (KPF, Mỹ) đạt điểm trung bình 89,4, đứng đầu cuộc thi và được lựa chọn.

Theo phương án được duyệt, tổ hợp gồm 3 công trình trên 3 lô đất liền kề. Trong đó, tháp IFC-99F HCMC được xây dựng trên lô 1.K1.8.HH, có diện tích khoảng 1,26ha, quy mô 99 tầng và chiều cao tối đa 497m.

Hai công trình còn lại gồm tòa nhà Đổi mới sáng tạo IFC Innovation Hub cao tối đa 30 tầng trên lô 1.K1.7.HH, diện tích khoảng 1,3ha và tòa nhà dành cho chuyên gia IFC Expert Residence cao tối đa 30 tầng trên lô 1.K1.9.HH, diện tích khoảng 0,84ha.

Ba công trình được định hướng kết nối với quảng trường trung tâm, hệ thống không gian công cộng, đường dạo và hạ tầng giao thông công cộng của khu vực. Phương án cũng bố trí 5 tầng hầm liên thông giữa các công trình.

Vị trí xây dựng tòa tháp 99 tầng, cao 497m. (Ảnh: VTC News)

Riêng tháp IFC-99F HCMC được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp thương mại, dịch vụ cao cấp, văn phòng hạng A+ và A++, trung tâm tài chính, khách sạn 5 sao và không gian lưu trú dành cho chuyên gia.

Với chiều cao tối đa 497m, nếu được xây dựng theo đúng phương án, công trình sẽ vượt Landmark 81 (461,2m) khoảng 35,8m, trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam. Đáng chú ý, chiều cao này cũng vượt Shanghai World Financial Center tại Trung Quốc (492m), một công trình khác do chính KPF thiết kế.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo từng đề xuất đầu tư 1,84 tỷ USD

Trước khi phương án kiến trúc được lựa chọn, lô đất 1.K1.8.HH đã thu hút sự quan tâm của các liên danh nhà đầu tư muốn phát triển tòa tháp biểu tượng tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP.HCM.

Đầu tháng 4/2026, liên danh Sovico - HDBank đã gửi văn bản tới UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, đề xuất được nghiên cứu và đầu tư tòa tháp 99 tầng tại khu đất này.

Sovico Group là tập đoàn đa ngành do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Bà cũng là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air và có liên quan đến hệ sinh thái tài chính, ngân hàng của HDBank.

Theo đề xuất của liên danh Sovico - HDBank, công trình có quy mô 99 tầng nổi, 6 tầng hầm, xây dựng trên khu đất khoảng 12.600m². Tổng diện tích sàn dự kiến hơn 436.000m². Tòa nhà được định hướng là tổ hợp đa chức năng, kết hợp không gian thương mại, dịch vụ, văn phòng hạng A+, khu lưu trú dành cho chuyên gia, khách sạn 5 sao và trung tâm hội nghị quốc tế.

Tổng mức đầu tư sơ bộ được đưa ra khoảng 1,84 tỷ USD. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm gần 17%, phần còn lại dự kiến huy động từ vốn vay và các đối tác hợp tác.

Theo kế hoạch ban đầu, nếu được chấp thuận, dự án sẽ triển khai trong khoảng 5 năm, gồm 12 tháng thi công phần móng và hầm, 24 tháng thi công phần thân và 24 tháng hoàn thiện. Sovico cho biết sẽ giữ vai trò nhà đầu tư dẫn dắt, đồng thời mở rộng liên danh với các đối tác trong và ngoài nước để tăng cường nguồn lực triển khai.

Trước đề xuất này, một liên danh khác gồm Công ty CP Cơ điện lạnh (REE), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) và VinaCapital cũng đề xuất đầu tư tòa tháp 99 tầng tại Thủ Thiêm với tổng vốn khoảng 1,15 tỷ USD.

Theo phương án của liên danh REE - HFIC - VinaCapital, vốn chủ sở hữu dự kiến khoảng 230 triệu USD, tương đương 20% tổng vốn đầu tư. Trong cơ cấu góp vốn, REE dự kiến nắm 43%, HFIC 33% và VinaCapital 24%.

Như vậy, hai liên danh từng đưa ra các phương án đầu tư với tổng vốn lần lượt khoảng 1,84 tỷ USD và 1,15 tỷ USD cho công trình biểu tượng tại lô đất 1.K1.8.HH.

Hai ngân hàng đăng ký tài trợ 50.000 tỷ đồng, dự án tiếp tục có chuyển động về nguồn vốn

Sau các đề xuất đầu tư ban đầu và việc lựa chọn phương án kiến trúc, Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC tiếp tục ghi nhận thông tin mới liên quan đến nguồn vốn.

Ngày 26/10/2026, HDBank và Vikki Digital Bank đăng ký tài trợ 50.000 tỷ đồng cho Cụm dự án biểu tượng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM. Đây là 2 ngân hàng có liên quan đến tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Khoản đăng ký tài trợ này nằm trong tổng giá trị 124.500 tỷ đồng mà 2 ngân hàng đăng ký dành cho 4 dự án hạ tầng, tài chính và đô thị tại TP.HCM và Đồng Nai.

Đến ngày 29/10, VinaCapital International Partners cũng công bố kế hoạch huy động 200 triệu USD trong giai đoạn 2026-2030 cho tòa nhà Iconic VIFC 99 tầng và một dự án năng lượng điện khí tại Long An.

Một diễn biến đáng chú ý khác xuất hiện ngày 21/10/2026, khi Sở Tài chính TP.HCM có tờ trình về chủ trương thực hiện Dự án chiến lược Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC tại 3 lô đất 1.K1.8.HH, 1.K1.7.HH và 1.K1.9.HH. Tờ trình được thực hiện sau quá trình các sở, ngành trao đổi về cơ chế lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Như vậy, từ đề xuất đầu tư 1,84 tỷ USD của liên danh Sovico - HDBank hồi tháng 4, tòa tháp 99 tầng tại Thủ Thiêm đã có thêm phương án kiến trúc được lựa chọn, các kế hoạch thu xếp vốn và bước trình chủ trương thực hiện cả cụm công trình. Những mốc tiếp theo về quyết định đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thực tế sẽ quyết định thời điểm công trình biểu tượng này có thể hình thành.