Theo Quyết định số 3896/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn ký ngày 11/11, các khu vực mỏ được đưa ra đấu giá gồm một mỏ đất san lấp, năm mỏ đá xây dựng và một mỏ cát, sỏi lòng sông. Các mỏ nằm tại các xã An Bình, Lạc Thủy, Liên Sơn, Hương Cần, Thu Cúc, Vĩnh Chân và Văn Lang.

Để chủ động nguồn vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng và nhu cầu xây dựng của người dân, tỉnh Phú Thọ phê duyệt phương án giá khởi điểm và tiền đặt trước cho 7 khu vực mỏ đất san lấp, đá xây dựng và cát lòng sông. Ảnh: Đức Anh.

Tất cả khu vực được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Tỉnh áp dụng tiền đặt trước ở mức tối đa theo quy định: tương đương 50% đối với mỏ đất san lấp, cát, sỏi lòng sông và 30% đối với mỏ đá.

Cụ thể, mỏ đất san lấp LT5 tại thôn Mán, xã An Bình có diện tích 46,35 ha, trữ lượng dự báo 11,06 triệu m3. Giá khởi điểm là 3%, bước giá 0,3%; doanh nghiệp tham gia phải đặt trước 12,84 tỷ đồng.

Trong nhóm mỏ đá, mỏ núi Bụng Cóc tại xã Lạc Thủy rộng 19,93 ha, trữ lượng dự báo 7,65 triệu m3, tiền đặt trước hơn 10,15 tỷ đồng. Mỏ đá làng Ngành (khu vực 3), xã Liên Sơn, rộng 20,19 ha, trữ lượng 6,55 triệu m3, tiền đặt trước hơn 8,69 tỷ đồng.

Mỏ cát, sỏi lòng sông Hồng thuộc địa phận xã Vĩnh Chân và xã Văn Lang có diện tích 23,07 ha, trữ lượng dự báo 922.882 m3. Ảnh: Đức Anh.

Điểm mỏ xóm Lèo tại xã Hương Cần rộng 16,2 ha; mỏ đá xóm Chiềng tại xã Thu Cúc rộng 10,05 ha. Mỗi khu vực có trữ lượng dự báo 5 triệu m3, tiền đặt trước hơn 6,63 tỷ đồng. Mỏ đá xây dựng xã Thu Cúc còn lại rộng 9,17 ha, trữ lượng 1,2 triệu m3, tiền đặt trước gần 1,6 tỷ đồng. Cả năm mỏ đá có giá khởi điểm 3%, bước giá 0,3%.

Mỏ cát, sỏi lòng sông Hồng thuộc địa phận xã Vĩnh Chân và xã Văn Lang có diện tích 23,07 ha, trữ lượng dự báo 922.882 m3. Giá khởi điểm là 5%, bước giá 0,5%; tiền đặt trước hơn 2,59 tỷ đồng.

Mức giá khởi điểm và bước giá được tính theo tỷ lệ phần trăm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Mức giá tính thuế tài nguyên làm căn cứ xác định tiền đặt trước là 60.000 đồng/m3 đối với đất san lấp và 100.000 đồng/m3 đối với đá xây dựng, cát, sỏi lòng sông.

Chi tiết 7 mỏ đất, đá, cát sắp được tỉnh Phú Thọ đấu giá quyền khai thác. Ảnh: Đức Anh

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Công Thương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyên nghiệp. Đơn vị được chọn sẽ tổ chức thu tiền đặt trước và điều hành phiên đấu giá theo quy định.

Công an tỉnh, các sở Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Thuế tỉnh Phú Thọ cùng chính quyền các xã có mỏ được giao phối hợp trong quá trình tổ chức, bảo đảm đấu giá công khai, minh bạch và an ninh trật tự tại địa phương.

Việc đấu giá là bước lựa chọn tổ chức, cá nhân được quyền khai thác các khu mỏ. Tỉnh Phú Thọ kỳ vọng các mỏ được đưa vào khai thác hợp pháp sẽ góp phần bổ sung nguồn vật liệu cho công trình hạ tầng và nhu cầu dân sinh.