Xác định bị hại là 519 khách hàng

Như vậy, sau 8 lần điều tra bổ sung, 1 lần tòa trả hồ sơ, bị cáo Lê Thanh Thản tiếp tục hầu tòa về tội "Lừa dối khách hàng" trong phiên tòa từ ngày 18 đến 30-11-2026.

Theo đó, Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên với 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân và do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa; 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo; 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 519 bị hại...

Chung cư CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Bemes được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại Quyết định 1610/QĐ-UBND. Nhưng từ tháng 10-2010, Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Từ tháng 3-2011, Lê Thanh Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng và khách hàng tin tưởng đã mua các căn hộ của dự án.

Tháng 11-2012, công trình hoàn thành; từ tháng 1-2013, bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán cho 519 khách hàng 519 căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất "sổ đỏ" thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng; cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Tích cực khắc phục hậu quả

Cáo trạng xác định, Công ty Bemes xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu… dẫn đến không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ", không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở, xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng, gồm: Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông - cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ), Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật. Từ đó, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ với số tiền hơn 531 tỷ đồng. Các bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan còn có ông Mai Quang B (sinh năm 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ) đã qua đời ngày 23-11-2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

Trước đó, tháng 8-2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từng mở phiên tòa. Nhưng sau khi hội ý, Hội đồng xét xử xét thấy còn một số vấn đề không thể làm rõ được tại tòa và quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Đối với những khách hàng chưa được xác định là người bị hại trong vụ án, tòa đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội để được bảo đảm quyền lợi.

Đáng chú ý, ngày 28-10-2026, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án trên địa bàn thành phố; trong đó có CT6 Kiến Hưng. Đây là nghị quyết đặc thù nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại kéo dài nhiều năm, trên nguyên tắc không hợp thức hóa vi phạm, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân.

Với Nghị quyết này, thành phố nhấn mạnh việc bảo vệ quyền lợi người mua nhà không có lỗi, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Các ý kiến cho rằng, việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết với cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết những tồn tại ở 12 dự án thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền và giá trị nhân văn sâu sắc của chính sách.

Bà Ôn Như Bích, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10-HH (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết, đồng tình với việc xử lý sai phạm của chủ đầu tư, song mong chính quyền quan tâm đến nguyện vọng của người dân. Trong trường hợp buộc phải di dời hoặc xử lý một phần công trình, cư dân cần được thông tin rõ ràng về địa điểm chuyển đến, lộ trình di chuyển và phương án đền bù thỏa đáng. Bà Bích cũng như nhiều cư dân ở đây chờ đợi kết quả phiên xử bị cáo Lê Thanh Thản và các bị cáo khác tới đây của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; đặc biệt là phần tuyên về dân sự trong vụ án.