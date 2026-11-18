Chiều 17/11, Đảng ủy phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc tổng thể phường Đồ Sơn do Tập đoàn BRG nghiên cứu, nhằm định hướng phát triển không gian đô thị, khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và du lịch biển của địa phương.

Theo phương án nghiên cứu, phường Đồ Sơn hướng tới xây dựng đô thị biển sôi động, tôn vinh các giá trị văn hóa, thiên nhiên và di sản; gắn kết không gian sống ven biển với các hoạt động lễ hội, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Chính quyền địa phương muốn phát triển 2 khu lấn biển: 130 ha phía Đông và 160 ha phía Tây.

Phương án đề xuất hình thành 5 phân khu chức năng đặc trưng, gồm: Khu Sự kiện và Lễ hội; Khu Di sản; Khu Thể thao và Sức khỏe; Khu Giải trí và Khu Bến du thuyền. Mỗi phân khu được định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ riêng, tạo sự đa dạng về không gian đô thị và trải nghiệm du lịch, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu vực.

Trong đó, khu trung tâm được định hướng phát triển đại lộ ven biển, quảng trường lễ hội, bảo tàng, trung tâm hội nghị và các không gian thương mại, dịch vụ. Khu vực phía Bắc tập trung phát triển thể thao, chăm sóc sức khỏe, sân golf và không gian sinh thái. Khu vực phía Nam chú trọng các hoạt động du lịch biển, bến du thuyền, thể thao dưới nước; đồng thời kết nối với các điểm di sản, danh thắng hiện có. Khu phía Tây tập trung các điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí như công viên nước, bãi biển nhân tạo, khách sạn.

Đáng chú ý, phương án nghiên cứu đề xuất nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, bổ sung không gian công cộng, trường học, cây xanh và các công trình phục vụ cộng đồng. Cùng với đó là định hướng kết nối hệ thống đồi núi, rừng, hồ nước, bờ biển và các điểm tham quan bằng hành lang xanh, góp phần bảo vệ cảnh quan tự nhiên, cải thiện môi trường sống và phát triển du lịch bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn nhấn mạnh, để Đồ Sơn phát triển bài bản, bền vững và vươn tầm quốc tế, cần xây dựng một bản quy hoạch tổng thể có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đồng bộ và được nghiên cứu kỹ lưỡng. Quy hoạch phải bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và các phân khu chức năng; tránh phát triển manh mún, chắp vá, thiếu đồng bộ.

Ông đề nghị huy động sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế để nghiên cứu, kiến tạo Đồ Sơn thành một đô thị biển hiện đại, có bản sắc riêng, đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược và thương hiệu quốc tế. Việc phát triển có thể triển khai theo từng giai đoạn, song phải xác lập tầm nhìn tổng thể và các nguyên tắc phát triển thống nhất ngay từ đầu, bảo đảm giá trị lâu dài cho nhiều thế hệ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đồ Sơn khẳng định, quy hoạch không chỉ hướng tới những công trình đẳng cấp mà quan trọng hơn phải tạo dựng một đô thị biển đáng sống, bảo tồn các giá trị thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân. Mục tiêu là xây dựng Đồ Sơn trở thành một không gian đô thị biển có bản sắc, có đẳng cấp và có sức sống trường tồn.

Ngay sau Hội nghị, ông đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu phương án thiết kế quy hoạch, đóng góp ý kiến, để hoàn thiện phương án, báo cáo các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét, quyết định.