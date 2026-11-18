Theo kế hoạch, dự án hướng tới mục tiêu vận hành vào đầu năm 2027. Khi hoàn thành, hồ điều hòa Cự Khối không chỉ góp phần giảm nguy cơ ngập úng tại khu vực phía Đông Hà Nội, nhất là trong những đợt mưa lớn kéo dài, mà còn tạo thêm mặt nước, không gian xanh cho đô thị.