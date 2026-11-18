Không ai kiểm tra, nhắc nhở vì xây chung cư sai phép

Sáng 18/11, sau hơn 1 giờ khai mạc phiên tòa và công bố cáo trạng, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản (Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) để làm rõ các cáo buộc sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trả lời HĐXX, ông Thản khẳng định dự án xây “không đúng quy hoạch”. Thời điểm triển khai ông không biết sai phạm. “Lãnh đạo tỉnh Hà Tây còn sợ tôi bỏ chạy nên ngày nào cũng hỏi thăm”, ông Thản nói.

Trong khi việc thanh tra, kiểm tra, theo ông cũng không có, UBND phường Kiến Hưng và sau này cả UBND quận Hà Đông không đến; không có văn bản đình chỉ hay nhắc nhở nào, chỉ có duy nhất một văn bản xử phạt hành chính của cơ quan thanh tra.

Đối với khu nhà thấp tầng, bị cáo cho biết theo quy hoạch, dự án có khoảng 3.000m2 đất dành để xây dựng nhà trẻ. Tuy nhiên, quá trình triển khai doanh nghiệp cho rằng việc xây dựng nhà trẻ sẽ không sử dụng hết công năng nên đã tự ý chuyển diện tích này sang xây dựng nhà liền kề.

Bị cáo Lê Thanh Thản.

Về việc bán căn hộ, ông Lê Thanh Thản cho hay “nhà xây đến đâu bán đến đó”, mọi hoạt động mua bán đều do ông chỉ đạo. Trong hợp đồng nêu rõ các quyết định cấp phép xây dựng của UBND tỉnh Hà Tây cũ.

Theo cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, khi bán hàng doanh nghiệp có cam kết hỗ trợ người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Chủ tọa sau đó ngắt lời hỏi “vậy ông biết vì sao các hộ dân đến giờ không được cấp sổ không?”. Ông Thản ban đầu nói “không biết”. Thấy Chủ tọa phản ứng gay gắt, ông nhẹ giọng giải thích "lúc đó cứ xây thôi" vì chưa rõ quy hoạch, về sau xem bản đồ mới biết sai.

“Viện kiểm sát truy tố bị cáo đúng tội không?”, Chủ tọa hỏi thêm. Ông Thản thừa nhận “đúng tội”. Tuy nhiên, ông cũng phản bác một vài nội dung quy kết số tiền hưởng lợi bất chính là chưa hợp lý vì chi phí ông đầu tư xây dự án rất lớn.

Hai phương án khắc phục

Trình bày hai phương án khắc phục, ông Lê Thanh Thản cho biết người dân có thể di chuyển xuống khu đô thị Thanh Hà ở hoặc nhận tiền mặt. Nguồn tài chính ông đã chuyển 504 tỷ đồng vào cơ quan Thi hành án dân sự, ngoài ra còn 1.000 tỷ đồng ngân hàng cam kết cho vay để triển khai dự án khu đô thị Thanh Hà để trả cho người dân bằng căn hộ.

Bên cạnh dự án CT6 Kiến Hưng, Chủ tọa hỏi các dự án khác thế nào? Ông Thản thừa nhận "còn rất nhiều chỗ sai phạm" nhưng nếu được tạo điều kiện về thời gian ông có thể khắc phục hết.

Các bị cáo đứng nghe công bố khai mạc phiên tòa.

“Bị cáo xin lỗi Tòa, xin lỗi tất cả bà con nhân dân vì bị cáo là tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng các khu nhà thương mại thành căn hộ", ông Thản nói.

Bị cáo Thản đồng thời cũng xin được nộp 50% lợi nhuận thu được vào ngân sách Nhà nước và xin cho doanh nghiệp được chuyển đổi công năng các công trình thương mại thành căn hộ cho thuê để có cơ hội phát triển và khắc phục hậu quả.

Quảng cáo gian dối để khách hàng tin tưởng mua căn hộ

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát xác định dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây cũ quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị cáo Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất” để khách hàng tin tưởng, mua các căn hộ của CT6 Kiến Hưng.

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành, từ tháng 1/2013, dự án tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, ông đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt; đối với nhà thấp tầng, ông tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, ông Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng.

Trả lời xét hỏi trước khi phiên tòa khai mạc, nhiều bị hại mong được ở lại và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Trường hợp không thể ở phải đền bù bằng nhà mới hoặc bằng tiền tương đương giá trị căn hộ trên thị trường hiện nay.