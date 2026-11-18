Bị cáo Lê Thanh Thản đến tòa sáng 18-11. Ảnh: PV

Phiên tòa bắt đầu theo kế hoạch lúc 8h30, dự kiến kéo dài đến ngày 30-11, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Cùng hầu tòa có 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Video: Bị cáo Lê Thanh Thản đến tòa sáng 18-11.

Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử. Việc đưa vụ án ra xét xử trong bối cảnh Nghị quyết số 96 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa có hiệu lực thi hành được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài của chủ đầu tư, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho người mua nhà.