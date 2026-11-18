Tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 15/11/2026, UBND TP Bắc Ninh thông qua việc thành lập cụm công nghiệp Việt Ngọc, xã Ngọc Thiện.

Dự án có diện tích khoản 49ha, diện tích sẽ được xác định chính xác khi lập Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Dự án thu hút đầu tư các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Một số ngành nghề thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Việt Ngọc. Nguồn: UBND TP Bắc Ninh

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Mirolin Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư hơn 722 tỷ đồng, trong đó vốn chủ đầu tư chiếm 15,09% tương đương 109 tỷ đồng; nguồn vốn huy động chiếm 84,19% tương đương 613,09 tỷ đồng.

Về tiến độ đầu tư xây dựng, từ tháng 10/2026 đến hết tháng 9/2029, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa; bồi thường, giải phóng mặt bằng; thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án (trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung); thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Về Công ty Cổ phần Mirolin Bắc Ninh (Mirolin Bắc Ninh), doanh nghiệp này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 7/5/2026 với tên gọi Công ty CP Mirolin Bắc Ninh. Pháp nhân đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ 109 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Hanel Mirolin nắm 60%, Trần Tuấn Khắc nắm 36% và Đào Thu Thủy nắm 4%. Ông Phạm Quang Anh là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tại đăng ký doanh nghiệp ngày 19/5/2026, doanh nghiệp có tên Công ty Cổ phần Mirolin Bắc Ninh. Ông Phạm Quang Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Phạm Quang Anh còn là người đại diện tại Công ty cổ phần Đầu tư TAT Group, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Công nghiệp và Đô thị Mirolin.

Được biết, ông Phạm Quang Anh cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hanel Mirolin (Hanel Mirolin), công ty mẹ của Mirolin Bắc Ninh.

Hanel Mirolin được thành lập năm 2005, hiện đăng ký ngành nghề chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Tại thời điểm tháng 7/2026, Hanel Mirolin tăng vốn từ 165,4 tỷ đồng lên 169 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Thùy Trang giữ chức Giám đốc.

Theo tìm hiểu, Hanel Mirolin là chủ đầu tư Cụm công nghiệp làng nghề Văn Hoàng theo Quyết định số 5981/QĐ-UBND ngày 29/10/2026. Dự án có diện tích dự kiến 17ha tại thôn Nội, thôn Liễu, thôn Hạ, xã Phượng Dực, Hà Nội.

Tổng vốn đầu tư dự án 498,3 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% tương đương 99,66 tỷ đồng và 80% là vốn tín dụng tương đương 398,6 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ xây dựng 18 tháng.

Cũng tại Hà Nội, Hanel Mirolin còn là chủ đầu tư cụm công nghiệp Đại Thắng quy mô 7,37 ha nằm tại thôn Văn Hội và Phú Đôi thuộc xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên cũ. Dự án có tổng mức vốn đầu tư khoảng 134,5 tỷ đồng.