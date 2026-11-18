Trao đổi với PV Tiền Phong, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết, đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trạng và xây dựng phương án khắc phục sau phản ánh của người dân về tình trạng công trình bị nứt, lún khi thi công dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương.

Trước đó, nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh thuộc địa bàn phường Đông Ngạc gửi đơn kiến nghị về việc nhà ở, tường rào, sân và cổng xuất hiện các vết nứt, sụt lún trong thời gian triển khai dự án.

Tường nhà dân cạnh dự án bị lún nứt

Tiếp nhận thông tin, đại diện UBND phường Đông Ngạc, Ban Nông nghiệp, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 cùng Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường lập biên bản giám định tài sản của 107 hộ dân có đơn khiếu nại.

Theo biên bản làm việc giữa các bên, qua kiểm tra thực tế xác định có 106 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Trường hợp còn lại qua rà soát không ghi nhận thiệt hại nên chủ hộ không ký biên bản giám định.

Đại diện Ban Nông nghiệp thông tin thêm: Căn cứ hợp đồng bảo hiểm rủi ro xây dựng, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đang xây dựng dự thảo phương án hỗ trợ bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm cho 106 hộ dân nêu trên. Đơn vị bảo hiểm cam kết sẽ gửi phương án này tới các bên liên quan trước ngày 21/11/2026.

Bên trong nhà, bức tường xuất hiện vết nứt lớn

Đại diện nhà thầu thi công cho biết thêm, ngay khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, chính quyền địa phương, tư vấn giám sát và bảo hiểm để kiểm đếm, ghi nhận hiện trạng, đồng thời tiếp tục đồng hành giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận có tổng mức đầu tư khoảng 920 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ ngày 9/2/2026, đến nay đã hoàn thành đưa vào vận hành, góp phần bổ sung nguồn nước cho sông Tô Lịch và giảm thiểu ngập úng cho khu vực.

Đây là một trong 7 công trình xây dựng khẩn cấp chống ngập của thành phố Hà Nội do Ban Nông nghiệp làm chủ đầu tư triển khai từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026.