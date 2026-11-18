Mở rộng thêm 16,22ha, nâng tổng diện tích lên gần 243ha

Theo Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 16/11/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang tại phường Nam Nha Trang được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo nội dung điều chỉnh, quy mô sử dụng đất của dự án được nâng lên 242,93ha, tăng thêm 16,22ha so với diện tích 226,71ha trước đó.

Đáng chú ý, toàn bộ phần diện tích mở rộng thêm được sử dụng để bồi thường, giải phóng mặt bằng, cải tạo và hoàn thiện không gian mặt nước theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khu vực này không được xây dựng công trình, không sử dụng vào mục đích kinh doanh, khai thác thương mại và phải bàn giao cho Nhà nước theo quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích mở rộng, đồng thời tạm ứng kinh phí thực hiện.

Sau khi hoàn thành, khu vực này phải bảo đảm các yêu cầu về cải thiện thủy lợi, tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, phòng chống ngập và cải thiện môi trường.

Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hòa quy định phần diện tích mở rộng không được sử dụng làm cơ sở đề nghị tăng quy mô dân số, diện tích sàn xây dựng, sản phẩm kinh doanh hoặc điều chỉnh tăng quy mô, mục tiêu dự án.

Dự án có hơn 7.100 căn nhà ở thương mại và 1.500 căn nhà ở xã hội

Một nội dung đáng chú ý khác trong quyết định điều chỉnh là cơ cấu sản phẩm nhà ở của dự án.

Theo đó, dự án được điều chỉnh với quy mô dự kiến 7.187 căn nhà ở thương mại và 1.500 căn nhà ở xã hội dạng chung cư. Quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội khoảng 6,21ha.

Việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm không làm thay đổi quy mô dân số, tổng diện tích sàn xây dựng cũng như các chỉ tiêu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tổ chức cơ cấu sản phẩm nhà ở và triển khai dự án bảo đảm không vượt quy mô dân số được chấp thuận, không làm tăng các chỉ tiêu quy hoạch và không gây quá tải hạ tầng khu vực.

Sở Xây dựng được giao theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và cơ cấu sản phẩm nhà ở. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc cải tạo không gian mặt nước, bảo đảm các yêu cầu về thủy lợi, tiêu thoát nước và môi trường.

Trong khi đó, Sở Tài chính chủ trì rà soát các khoản kinh phí nhà đầu tư đã ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tham mưu việc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Dự án hơn 17.300 tỷ đồng do liên danh nhà đầu tư Sun Group thực hiện

Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang có tên thương mại Charmora City, được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2939 ngày 12/11/2024.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 17.300 tỷ đồng, quy mô ban đầu 226,71ha, được thực hiện tại khu vực xã Vĩnh Thái và phường Phước Long trước đây, nay thuộc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long. Doanh nghiệp thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang.

Ngày 19/8/2025, dự án chính thức được khởi công. Đây cũng là dự án đầu tiên của Sun Group tại Khánh Hòa.

Theo định hướng quy hoạch, khu đô thị được phát triển theo mô hình gồm 3 đảo lớn, tương ứng 3 phân khu, kết nối với nhau bằng hệ thống cầu. Dự án được quy hoạch với các chức năng đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian cảnh quan mặt nước.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 4069/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 16/11/2026. Các nội dung không được điều chỉnh tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó vẫn tiếp tục có hiệu lực.