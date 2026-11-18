Tại buổi tiếp, ông Mùng Văn Dược (trú tại thôn Đoàn Kết, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên), kiến nghị được bố trí đất ở tái định cư do nhà ở bị ảnh hưởng bởi bão số 11 (Matmo) tháng 10/2025. Sau thiên tai, nhà ông bị sụt lún, nứt tường, khu vực đất quanh nhà có nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản.

Trao đổi về nội dung này, UBND xã Chợ Rã cho biết, Dự án bố trí dân cư tập trung thôn Khuổi Slưn được phê duyệt để bố trí chỗ ở cho 23 hộ bị ảnh hưởng bởi bão Yagi năm 2024. Do gia đình ông Dược bị ảnh hưởng bởi bão Matmo năm 2025 nên chưa có tên trong danh sách ban đầu. Tuy nhiên, dự án hiện còn diện tích có thể nghiên cứu điều chỉnh để bố trí thêm hộ dân. Dự kiến, xã sẽ bố trí tái định cư cho 2 hộ, trong đó có gia đình ông Mùng Văn Dược.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh tiếp công dân sáng 18/11

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh khẳng định nguyện vọng của ông Dược là chính đáng, phù hợp với quy định về bố trí tái định cư. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Chợ Rã rà soát các dự án tái định cư, lựa chọn vị trí phù hợp, ưu tiên nơi người dân quen thuộc với môi trường sống, phong tục, tập quán và cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Chợ Rã hoàn thành việc bố trí tái định cư cho gia đình ông Mùng Văn Dược trước ngày 15/12/2026. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương; Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.