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Đây là cơ sở để các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước liên quan triển khai các bước tiếp theo theo Nghị quyết số 171/2024/QH15, Nghị định số 75/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh mục này đã được HĐND TP.HCM thông qua tại Nghị quyết số 125 để thực hiện cơ chế thí điểm phát triển dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quỹ đất sẵn có (bao gồm cả đất nông nghiệp).

UBND TP yêu cầu việc triển khai các dự án bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch; tuân thủ đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Theo phụ lục đính kèm thông báo đợt 2, các dự án tại vị trí 147 khu đất dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 400.000 tỷ đồng. Tổng diện tích đất của các dự án hơn 8,5 triệu m2.

Trong số đó, đáng chú ý có Công ty CP Đầu tư Thương mại Á Châu (ATI) đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở Suối Giữa tại phường Chánh Hiệp với tổng diện tích thí điểm hơn 30,6ha; tổng mức đầu tư dự kiến 16.000 tỷ đồng.

ATI được thành lập vào tháng 8/2006, trụ sở chính tại Số 85 Đường B4, khu đô thị SaLa, phường An Khánh, TP.HCM. Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 11/2023, doanh nghiệp giảm vốn từ 250 tỷ đồng về còn 50 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước; cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Đến tháng 7/2025, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1984) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thay ông Trần Nam Sơn (SN 1954).

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đang đứng tên tại Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An- một doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh). ATI đang là cổ đông nắm gần 69% vốn tại Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An (tính đến tháng 8/2026). Ngoài ATI, doanh nghiệp này còn có 2 cổ đông khác gồm: Công ty CP Vật tư đường sắt Sài Gòn 13,8% và Công ty CP Xe lửa Dĩ An 17,24%.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Nghĩa còn là cổ đông nắm 85% vốn (tính đến ngày 23/12/2025); đại diện pháp luật của Công ty TNHH Con Dao Shangri-la Surfing Resort.

Quay trở lại với danh mục 147 khu đất tương ứng trên địa bàn TP.HCM năm 2026 (đợt 2), một dự án đáng chú ý khác là Dự án Khu nhà ở đảo xanh Đại Phước do Công ty CP Đầu tư Quốc tế Phú Yên đăng ký thực hiện tại Phường Long Hương có tổng diện tích thí điểm gần 29,2ha (bao gồm hơn 13.800m2 đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích). Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 3.518 tỷ đồng; tiến độ thực hiện trong 8 năm.

Dự án Khu phức hợp Duy Tân Tower do Công ty TNHH Nhựa Duy Tân dự kiến thực hiện trên khu đất hơn 55.700m2 tại phường An Lạc. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 12.000 tỷ đồng; tiến độ thực hiện 7 năm.