UBND các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đang tổ chức công khai, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ Quy hoạch phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Đối tượng lấy ý kiến là các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại những khu vực có liên quan. Hồ sơ quy hoạch và mẫu phiếu lấy ý kiến được niêm yết tại trụ sở UBND các xã, phường, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của địa phương. Thời gian lấy ý kiến kéo dài từ ngày 16/11 đến 7/12/2026.

Theo tờ trình của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 do Liên danh tư vấn TECCO1 - UCD - SUN lập, áp dụng cho 5 tuyến đường sắt đô thị đã khởi công ngày 22/6/2026, gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Tổng chiều dài mạng lưới theo phương án quy hoạch khoảng 294 km.

Các tuyến được định hướng xây dựng chủ yếu đi ngầm, sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435 mm và vận hành bằng đoàn tàu 5 toa theo công nghệ tự động, không người lái.

Đáng chú ý, cơ quan chuyên môn đề xuất ưu tiên triển khai 28 nhà ga, chia thành 2 đợt, gồm 18 nhà ga ưu tiên lần 1 và 10 nhà ga bổ sung trong lần 2.

Cụ thể, tuyến metro số 1 có 5 ga ưu tiên tại khu vực sân vận động Vinfast (xã Thường Tín), xã Thường Tín, Phù Đổng, Đông Anh và Thư Lâm.

Tuyến số 2 dự kiến bố trí 6 ga tại các xã Nội Bài, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thượng Phúc, khu vực Vĩnh Thanh và ranh giới xã Bình Minh - phường Phú Lương.

Trong khi đó, tuyến số 10 có 2 ga tại phường Từ Liên và khu vực giáp ranh phường Khương Đình - Phương Liệt. Tuyến số 14 gồm 3 ga, đặt tại phường Phú Thượng, xã Bát Tràng và xã Gia Lâm.

Chiếm số lượng lớn nhất là tuyến số 8 với 12 nhà ga ưu tiên, trải dài theo hướng Đông - Tây. Theo phương án được nêu, tuyến có các vị trí nhà ga tại khu vực xã Hòa Lạc, Thạch Thất, Dương Hòa, Gia Lâm, Thuận An và phường Vĩnh Hưng trên địa bàn Hà Nội. Phần tuyến kéo dài kết nối vùng Thủ đô bố trí 5 ga tại tỉnh Bắc Ninh và 2 ga tại tỉnh Hưng Yên, thuộc xã Phụng Công và Nghĩa Trụ.

Theo MRB, việc hoàn thiện và phê duyệt hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với 28 nhà ga ưu tiên sẽ tạo cơ sở pháp lý để cắm mốc giải phóng mặt bằng, triển khai các bước tiếp theo, hướng tới mục tiêu khởi công đồng loạt toàn mạng lưới trong năm 2026.

Trước đó, ngày 15/10, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh Vinhomes - SGC đã ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 theo hình thức chìa khóa trao tay.

Theo thông tin công bố, 5 tuyến có tổng chiều dài khoảng 253,5 km, với tổng mức đầu tư gần 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Theo phương thức này, liên danh Vinhomes - SGC đảm nhận toàn bộ các khâu từ thiết kế, cung ứng thiết bị, lắp đặt, thi công đến hoàn thiện và bàn giao công trình.

Để phục vụ kế hoạch triển khai đồng thời nhiều tuyến đường sắt đô thị, liên danh Vinhomes - SGC cho biết đã đặt hàng hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM và trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây. Ngoài ra, liên danh dự kiến huy động thêm hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đá, mùn khoan phục vụ thi công.

TBM là thiết bị chuyên dụng trong thi công hầm, có khả năng thực hiện đồng thời nhiều công đoạn như đào đất, vận chuyển vật liệu và lắp đặt vỏ hầm. Công nghệ này được sử dụng để thi công các đoạn tuyến ngầm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến công trình hiện hữu phía trên.

Song song với việc chuẩn bị thiết bị, liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn quốc tế để xây dựng thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu chuyên ngành có kinh nghiệm thi công hầm bằng công nghệ TBM.

Trước đó, Vinhomes cũng đã ký hợp đồng với Alstom để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis phục vụ 5 tuyến metro. Mỗi đoàn tàu được thiết kế gồm 5 toa.

Theo kế hoạch, cả 5 tuyến đường sắt đô thị đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 31/12/2030.