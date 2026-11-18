Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, chiều 17/11/2026, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm rà soát tình hình, tiến độ triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính. Nhà đầu tư cũng đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo báo cáo, Quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC Quảng Trị nằm trên địa bàn xã Ninh Châu và xã Cam Hồng, gồm 10 dự án thành phần. Trong đó, Tập đoàn FLC thực hiện 7 dự án, 3 dự án còn lại do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros triển khai. Tổng diện tích sử dụng đất theo quy hoạch khoảng 1.456 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 23.406,8 tỷ đồng, chưa bao gồm 458 ha rừng phòng hộ nằm ngoài diện tích dự án. Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC cũng báo cáo tình hình triển khai Dự án Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao HAI AgroTech - Quảng Trị.

Đối với các dự án thành phần, những vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích còn lại của Dự án Sân golf FLC Quảng Bình Golf Links; nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình.

Riêng Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình, nhà đầu tư đang tập trung thi công khối khách sạn nhằm kịp phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2027. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất tỉnh xem xét giãn thời gian nộp tiền thuê đất đối với các dự án.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, yêu cầu nhà đầu tư rà soát tổng thể các dự án, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện, trách nhiệm, năng lực và nguồn lực hiện có để xây dựng kế hoạch triển khai theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ phù hợp.

Theo đó, nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực cho những dự án có khả năng triển khai, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm. Với những dự án còn khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh thời gian thực hiện, doanh nghiệp phải tính toán kỹ và đề xuất phương án cụ thể.

Đối với các cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng và những vấn đề liên quan, trên tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, việc các dự án từng bước được khởi động, triển khai trở lại là tín hiệu tích cực, góp phần phát huy nguồn lực đầu tư và hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định địa phương luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần rà soát toàn diện 11 dự án trên địa bàn, làm rõ tình trạng triển khai, những vướng mắc còn tồn tại, khả năng huy động vốn và năng lực thực hiện để xác định thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải.

Đối với các dự án có khả năng triển khai, doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công theo cam kết. Với những dự án liên quan đến quy hoạch, các sở, ngành có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện thủ tục, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Những dự án đã cơ bản hoàn thành cần khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Tập đoàn FLC thể hiện quyết tâm cao hơn, chủ động rà soát, tính toán lại nguồn lực, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng dự án. Đồng thời, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Về nhiệm vụ cụ thể, ông Hoàng Nam giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, phân định rõ trách nhiệm và phần việc của từng cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục còn lại. Sở này đồng thời nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị theo hướng ủng hộ, tạo điều kiện để dự án được triển khai, nhưng phải bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, xử lý hoặc tham mưu giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. UBND các xã Ninh Châu và Cam Hồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn phát sinh, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn.