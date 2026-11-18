Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach) là một trong những dự án quy mô lớn do Tập đoàn Sun Group triển khai tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án nằm tại khu vực An Thới, Nam đảo Phú Quốc, được quy hoạch dọc trục Đại lộ APEC, gần Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đồng thời liền kề khu đô thị nghỉ dưỡng Sunset Town (Thị trấn Hoàng Hôn).

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức của Sun Group, dự án có quy mô 88,4ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng. Công trình đã được khởi công ngày 28/1/2026. Đây là một trong 21 dự án được triển khai nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Theo hồ sơ quy hoạch, khu đất nghiên cứu nằm tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc trước đây. Khu vực này có vị trí kết nối với các dự án đô thị lân cận và tuyến đường An Thới - Cửa Lấp, đồng thời nằm trong không gian phát triển đô thị, du lịch trọng điểm ở phía Nam đảo.

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch Bãi Đất Đỏ là định hướng phát triển theo mô hình đô thị hỗn hợp, kết hợp lưu trú cao cấp, thương mại, dịch vụ, du lịch và không gian công cộng ven biển. Thay vì chỉ tập trung vào các khu nghỉ dưỡng biệt lập, dự án được tổ chức thành một quần thể công trình cao tầng, tạo thành trục đô thị khách sạn gắn với Đại lộ APEC.

Theo công bố của chủ đầu tư, các tòa tháp tại đây có chiều cao lên tới 40 tầng. Điểm nhấn là cụm khách sạn cao tầng ven biển, các trung tâm thương mại quy mô lớn và quảng trường hướng biển.

17 tòa khách sạn, gần 7.000 phòng 5 sao và 13 thương hiệu quốc tế

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ dự kiến có 17 tòa khách sạn cao tầng ven biển với khoảng 7.500 buồng phòng tiêu chuẩn 5 sao. Cụm khách sạn có tổng diện tích sàn gần 400.000m², được phát triển với sự tham gia của nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế. Theo chủ đầu tư, toàn quần thể quy tụ 13 thương hiệu thuộc 5 tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới.

Trong đó, Marriott International dự kiến đưa tới dự án các thương hiệu như W Hotels, Marriott Hotels, Westin, Le Méridien và Courtyard by Marriott. Đây là những thương hiệu phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau, từ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe đến khách công vụ và khách hội nghị.

Hilton Worldwide góp mặt với các thương hiệu Hilton, DoubleTree by Hilton và Conrad Hotels & Resorts. Đáng chú ý, Conrad là thương hiệu khách sạn hạng sang thuộc Hilton, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, doanh nhân và khách công vụ quốc tế.

Hệ sinh thái thương hiệu còn có các tên tuổi thuộc tập đoàn Accor như SO/, MGallery và Grand Mercure. Trong đó, SO/ là thương hiệu khách sạn cao cấp gắn với phong cách thiết kế và thời trang; MGallery tập trung vào các khách sạn mang dấu ấn riêng; Grand Mercure kết hợp tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế với bản sắc địa phương.

Bên cạnh đó, dự án có sự tham gia của Lotte Hotels. Theo thông tin cập nhật về tiến độ tháng 10/2026, cụm khách sạn do đơn vị này quản lý đã có một tòa xây dựng đến tầng 12 trên tổng số 30 tầng, hai tòa còn lại lần lượt đạt tầng 5 và tầng 6 trên tổng số 28 tầng.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của các thương hiệu khách sạn xa xỉ được Sun Group giới thiệu là lần đầu có mặt tại Việt Nam, trong đó có W Hotels, Conrad và SO/.

Không chỉ tập trung vào lưu trú, Bãi Đất Đỏ còn được quy hoạch một trung tâm thương mại có quy mô khoảng 136.000m², dự kiến do Tập đoàn Lotte vận hành. Công trình được định hướng trở thành một trong những điểm đến mua sắm, giải trí trọng điểm của khu vực Nam đảo.

Với sự kết hợp giữa khách sạn, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng, Bãi Đất Đỏ được Sun Group định hướng phát triển thành một "thành phố khách sạn" ven biển, thay vì một tổ hợp lưu trú đơn thuần.

"Thành phố khách sạn" của Sun Group tại Phú Quốc đang thành hình

Theo thông tin cập nhật của chủ đầu tư đến tháng 10/2026, một tòa khách sạn dự kiến do JW Marriott Marquis quản lý đã thi công lên tầng 22, trong khi tòa dự kiến do W Hotels quản lý đạt tầng 32. Hai công trình này đặt mục tiêu cất nóc vào cuối tháng 11/2026.

Tại các cụm khách sạn khác, nhiều tòa nhà cũng đã bước vào giai đoạn thi công phần thân. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân của nhiều nhà thầu đang làm việc theo ca, duy trì hoạt động thi công liên tục ngày và đêm.

Cụm khách sạn do JW Marriott Marquis và W Hotels vận hành nằm ngay cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Giai đoạn đầu, dự án dự kiến bổ sung gần 7.000 phòng khách sạn 5 sao. Theo định hướng được công bố, các giai đoạn tiếp theo có thể nâng tổng quy mô lưu trú của toàn khu lên khoảng 20.000 phòng.

Bãi Đất Đỏ là một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Bên cạnh khu đô thị này, Sun Group còn tham gia triển khai Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

Theo kế hoạch chung, các công trình phục vụ APEC 2027 phải được hoàn thành theo những mốc tiến độ cụ thể, trong đó mốc hoàn thành dự án cuối cùng được địa phương đề cập là ngày 31/5/2027.

”Rừng cần cẩu” tại đại lộ khách sạn Ruby Beach.

Về dài hạn, Bãi Đất Đỏ không chỉ được kỳ vọng giải quyết nhu cầu lưu trú cho một sự kiện quốc tế lớn. Việc hình thành một quần thể khách sạn, thương mại và dịch vụ tập trung còn hướng tới mở rộng năng lực tổ chức hội nghị, triển lãm và các sự kiện quốc tế của Phú Quốc sau năm 2027.

Đây cũng là hướng phát triển gắn với xu hướng du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện), phân khúc có khả năng thu hút nhóm khách quốc tế, doanh nhân và các đoàn công tác với nhu cầu lưu trú, dịch vụ ở mức cao.

Với quy mô gần 90ha, hàng chục tòa khách sạn cao tầng và sự góp mặt của các thương hiệu quản lý quốc tế, Bãi Đất Đỏ được kỳ vọng sẽ tạo thêm một cực lưu trú – thương mại mới tại Nam đảo Phú Quốc, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị khu vực quanh Trung tâm Hội nghị APEC.