Ngày 18/11, trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch hồ Núi Cốc đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án có diện tích khoảng 137 ha, triển khai trên địa bàn xã Đại Phúc và xã Vạn Phú. Đến nay, 100% các hộ được giao quản lý đất thuộc phạm vi dự án đã bàn giao mặt bằng.

Liên quan đến dự án này, ngày 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, cho ý kiến về phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo đề xuất, việc đấu giá dự kiến được tổ chức trong năm 2026, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh là đơn vị tổ chức thực hiện.

Khu vực sẽ triển khai dự án

Dự án được định hướng xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, khai thác tiềm năng, lợi thế khu vực hồ Núi Cốc, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng có quy mô quốc gia và khu vực.

Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng kể từ ngày người trúng đấu giá được quyết định giao đất.

Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương án trình; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức đấu giá trong thời gian sớm nhất.