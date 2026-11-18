Ngày 18/11, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh - Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án xây dựng trên diện tích đất khoảng 46,72 ha; tổng mức đầu tư dự kiến 29.616 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 được phê duyệt tại Quyết định này có tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng. Bao gồm Trung tâm hành chính Thành phố với tổng mức đầu tư 18.256 tỷ đồng cùng hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, cải tạo giao thông... khoảng 3.770 tỷ đồng.

Toàn bộ Trung tâm hành chính, quảng trường Thành phố đặt tại vùng lõi Thủ Thiêm trên diện tích hơn 46ha. (Nguồn: Sun Group)

Riêng 2 dự án thành phần 3 và 4 đã được phê duyệt trước đó có tổng đầu tư khoảng 7.590 tỷ đồng. Bao gồm Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn phục vụ các sự kiện cộng đồng, có sức chứa dự kiến khoảng 2.000 chỗ khi tổ chức các sự kiện, có tổng mức đầu tư sơ bộ 6.856 tỷ đồng.

Quảng trường trung tâm Thành phố có mức đầu tư 733,5 tỷ đồng, dự kiến sức chứa khoảng 268.000 người đối với các sự kiện lễ hội chính trị và khoảng 500.000 người đối với các lễ hội văn hóa.

TP.HCM sẽ thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách Nhà nước. Các lô đất thanh toán đều nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án đã khởi công từ 29/4 và đang đẩy nhanh thi công.

Cụ thể, theo quyết định, với dự án thành phần 1 và 2, Thành phố dự kiến quỹ đất thanh toán là 2 lô có ký hiệu 1.K2.2C-2.HH (trước đây là 1.K2.13.HH) và 1.K2.2C-4.HH (trước đây là 1.K2.1.HH), với tổng giá trị hơn 16.981 tỷ đồng, cùng hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách.

Với dự án thành phần 3 và 4, Thành phố dự kiến quỹ đất thanh toán là lô đất có ký hiệu 2.7-1.DV, diện tích 19.731 m² thuộc khu đất 2C, có giá trị hơn 6.218 tỷ đồng, và phần vốn ngân sách hơn 1.371 tỷ đồng.

Thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 11/2026, phụ thuộc vào việc hoàn thành đầy đủ các điều kiện thanh toán.

Trung tâm hành chính Thành phố được quy hoạch là nơi làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và phục vụ 1.500-2.000 lượt công dân, doanh nghiệp mỗi ngày. (Nguồn: Sun Group)

Dự án Quảng trường và Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đầu tư, đã khởi công ngày 29/4, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Toàn bộ công trình đặt tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn.

Riêng trung tâm hành chính có tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, trung tâm dự kiến phục vụ 1.500-2.000 lượt công dân, doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa hiện đại.

Theo quy hoạch, dự án Quảng trường, Trung tâm hành chính Thủ Thiêm khi hoàn thành sẽ hình thành tổ hợp Trung tâm hành chính mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan của Thành phố; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giảm sự phân tán trụ sở hành chính.

Phối cảnh quảng trường trung tâm tại Thủ Thiêm. (Nguồn: Sun Group)

Phối cảnh quảng trường trung tâm tại Thủ Thiêm. (Nguồn: Sun Group)

Đây cũng là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô lớn, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng cho khu vực trung tâm Thủ Thiêm, góp phần định vị bản sắc và nâng tầm vị thế của đô thị TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của số liệu, tính đầy đủ, thống nhất và trung thực của hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương hoàn tất các thủ tục đầu tư, hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng, bảo đảm thi công hoàn thành công trình đúng thời hạn quy định.