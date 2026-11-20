Bà Hạnh, cư dân sinh sống tại tầng 2 nhà H1 từ năm 1990 chia sẻ, gia đình bà chấp hành chủ trương mở đường nhưng vẫn đang chờ thông tin chính thức về mức giá bồi thường và địa điểm bố trí tái định cư. Với căn hộ có diện tích sử dụng hơn 100m² (tính cả phần cơi nới) đang là nơi sinh hoạt của 3 nhân khẩu, bà Hạnh bày tỏ mong muốn được bố trí nơi ở mới thuận tiện cho việc học tập của con cái và công việc của gia đình thay vì phải di chuyển quá xa khu vực nội thành.