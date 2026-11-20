Liên danh Vinhomes - SGC được chỉ định gói thầu 873.224 tỷ đồng

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội vừa công khai kết quả chỉ định thầu gói thầu chìa khóa trao tay thuộc Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14.

Theo kết quả được công bố ngày 20/11, liên danh trúng thầu gồm Công ty cổ phần Vinhomes và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC. Giá chỉ định thầu là 873.224 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 51 tháng, theo hình thức hợp đồng trọn gói. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Phạm vi công việc của gói thầu được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu gồm nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED). Giai đoạn 2 là thiết kế xây dựng triển khai sau khi Dự án được phê duyệt. Giai đoạn 3 - Mua sắm, thi công và lắp đặt. Giai đoạn 4: Thử nghiệm, chạy thử và bàn giao cho đơn vị vận hành.﻿

Trước đó, ngày 15/10, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh Vinhomes - SGC đã ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro theo hình thức chìa khóa trao tay.

5 tuyến có tổng chiều dài khoảng 253,5 km, gồm tuyến số 1 dài khoảng 59 km, tuyến số 2 dài khoảng 60 km, tuyến số 8 dài khoảng 64 km, tuyến số 10 dài khoảng 38,7 km và tuyến số 14 dài khoảng 31,8 km.

Đã đặt hơn 100 dây chuyền thiết bị TBM, trên 50 dây chuyền đào tường vây

Để phục vụ kế hoạch triển khai đồng thời nhiều công trường, liên danh Vinhomes - SGC cho biết đã chủ động đặt hệ thống thiết bị thi công chuyên dụng với quy mô lớn, gồm hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM và trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây. Liên danh cũng dự kiến huy động hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào, mùn khoan.

TBM (Tunnel Boring Machine) là thiết bị đào hầm chuyên dụng, có khả năng thực hiện liên tiếp các công đoạn đào đất đá, vận chuyển vật liệu và lắp đặt vỏ hầm. Công nghệ này cho phép thi công các đoạn hầm ngầm với độ chính xác cao, hạn chế tác động đến những công trình trên mặt đất.

Bên cạnh việc chuẩn bị máy móc, liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để xây dựng thiết kế chi tiết. Các nhà thầu quốc tế có kinh nghiệm thi công hầm bằng công nghệ TBM cũng được huy động tham gia dự án.

Về phương tiện vận hành, trước đó Vinhomes đã ký hợp đồng với tập đoàn Alstom để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro. Mỗi đoàn tàu gồm 5 toa, được thiết kế phục vụ hoạt động vận tải hành khách đô thị.

5 tuyến metro kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và các khu đô thị lớn

Theo phương án hướng tuyến được Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội công bố, 5 tuyến metro sẽ kết nối nhiều đầu mối giao thông và khu vực phát triển đô thị của Thủ đô, từ sân bay Nội Bài, ga Hà Nội đến Hòa Lạc, Đông Anh và Gia Lâm.

Tuyến số 1 có điểm đầu tại khu vực sân vận động Vinfast - Trống Đồng, đi qua khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm và kết thúc tại sân bay Nội Bài. Tuyến dài khoảng 59 km.

Tuyến số 2 kết nối sân bay Nội Bài với Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và sân vận động Vinfast - Trống Đồng, có chiều dài khoảng 60 km. Đây là tuyến tạo trục kết nối từ cửa ngõ hàng không phía Bắc qua khu vực trung tâm đến phía Nam thành phố.

Tuyến số 8 dài khoảng 64 km, đi từ Hòa Lạc qua Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành đai 3, Lĩnh Nam đến Thuận An. Tuyến số 10 dài khoảng 38,7 km, kết nối khu vực Võ Chí Công, Vành đai 2,5, Times City, Vĩnh Tuy với Cổ Loa, Đông Anh.

Trong khi đó, tuyến số 14 dài khoảng 31,8 km, có hướng từ khu vực cầu Thăng Long, qua Hồng Hà và kết nối với khu đô thị Ocean Park tại Gia Lâm.

Cùng với phương án hướng tuyến, hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đang được công khai lấy ý kiến tại các địa phương có tuyến metro đi qua. Theo thông tin về hồ sơ được công bố, mạng lưới dự kiến có khoảng 163 nhà ga và 10 depot phục vụ tập kết, bảo dưỡng, sửa chữa đoàn tàu. Phần lớn các đoạn tuyến được định hướng đi ngầm, ngoại trừ những đoạn tiếp cận khu vực depot.

Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt đô thị sẽ hình thành thêm các trục vận tải công cộng khối lượng lớn, kết nối sân bay, nhà ga đường sắt, khu đô thị và các khu vực phát triển mới của Hà Nội. Thành phố đặt mục tiêu đưa các tuyến vào khai thác trước ngày 31/12/2030.