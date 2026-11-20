Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026. Trong danh sách này, GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình là nhà giáo, nhà quản lý giáo dục duy nhất đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội được vinh danh trong dịp này.

GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo

Cô Huỳnh Thị Thanh Bình (quê ở Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai), hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trưởng nhóm nghiên cứu Tối ưu hoá, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Theo hồ sơ công bố trên website Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, GS Huỳnh Thị Thanh Bình tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học máy tính, ĐH Bách khoa Hà nội năm 1997. Đúng 4 năm sau, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại đây.

Đặc biệt, dù toàn bộ quá trình học tập diễn ra trong nước, luận án Tiến sĩ của cô được viết bằng tiếng Anh. Ngoài tiếng Anh, cô còn có khả năng sử dụng tiếng Nhật.

Năm 1998, khi mới 23 tuổi, cô trở thành giảng viên Khoa Công nghệ thông tin của trường. Từ đây, sự nghiệp của cô gắn liền với quá trình phát triển của ngành Công nghệ thông tin tại Bách khoa Hà Nội. Năm 2014, cô đảm nhiệm vị trí Phó viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đồng thời phụ trách phòng thí nghiệm nghiên cứu về mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa.

Ngày 20/1/2015, ở tuổi 39, cô được công nhận chức danh phó giáo sư. Đến tháng 11/2021, cô được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cô Huỳnh Thị Thanh Bình gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 23 tuổi

Trong vai trò quản lý hiện nay, GS Huỳnh Thị Thanh Bình phụ trách các lĩnh vực đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Song song với công tác quản lý, cô tiếp tục tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Khoa học máy tính.

Đến nay, cô đã hướng dẫn thành công nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tiến sĩ, trong đó có những người đã trưởng thành và trở thành đồng nghiệp, tiếp nối con đường khoa học.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ nhà khoa học khi cô được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

Cô Huỳnh Thị Thanh Bình nhận chức danh Giáo sư

Theo danh sách do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ngành Công nghệ thông tin năm đó có hai người được công nhận chức danh giáo sư, gồm bà Huỳnh Thị Thanh Bình và thầy Huỳnh Trung Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP HCM. Cô Bình là nữ giáo sư duy nhất của ngành trong năm 2025.

Nhà khoa học nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, sở hữu hàng chục công bố quốc tế

Bên cạnh gần ba thập kỷ đứng lớp, GS Huỳnh Thị Thanh Bình còn được biết đến với những nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuật toán và tối ưu hóa.

Các hướng nghiên cứu của cô tập trung vào tính toán tiến hóa đa nhiệm, ứng dụng thuật toán tiến hóa để giải quyết những bài toán tối ưu trong thực tế, đồng thời kết hợp các phương pháp tính toán tiến hóa với học sâu hiện đại.

Những nghiên cứu này được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa, lập lịch trong hệ thống điện toán, điều phối thiết bị bay không người lái, robot và mạng cảm biến thông minh.

Theo hồ sơ ứng viên giáo sư năm 2025, cô Bình đã công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 39 bài đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 và 10 bài thuộc nhóm Q2. Ngoài ra, cô có 8 bài công bố tại các hội nghị khoa học được xếp hạng A hoặc A*.

Nữ giáo sư từng 8 lần nhận giải thưởng tại các cuộc thi trong khuôn khổ những hội nghị quốc tế về tính toán tiến hóa. Cô tham gia hoạt động chuyên môn của IEEE tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ban biên tập của ba tạp chí trong lĩnh vực tính toán thông minh.

Tính đến thời điểm hồ sơ được giới thiệu năm 2025, các công trình của cô ghi nhận 2.588 lượt trích dẫn khoa học.

Ngoài nhiệm vụ tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cô cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng khoa học ngành Khoa học thông tin và Máy tính thuộc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong các nhiệm kỳ 2019-2022 và 2023-2024.