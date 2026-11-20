Khánh Barbarian cùng đồng đội bơi vượt eo biển Anh. (Video: Ngọc Minh; nguồn: Khánh Barbarian)

Người đó là Nguyễn Ngọc Khánh (Khánh Barbarian, 40 tuổi, Hà Nội), được biết đến sau hành trình bơi 200 km trong 3 ngày, từ sông Hồng ở Hà Nội đến cửa biển Ba Lạt (Thái Bình) năm 2020.

Quyết định vượt eo biển Anh dù hai tháng trước vừa có VĐV nước ngoài tử nạn

6h chiều năm 2018, trời sập tối, mặt nước dần đen kịt, Khánh suýt chết đuối ở Thanh Hóa. Khi đó, anh theo một đoàn bơi đường dài chinh phục hồ Cửa Đạt. Vốn là hồ thủy điện vùng núi sâu, rộng hơn 3.100 ha, Cửa Đạt có địa hình bị chia cắt bởi nhiều khe núi, những hố sâu hàng chục mét sát bờ, dòng chảy ngầm phức tạp và những đợt gió lạnh tràn xuống mỗi khi chiều tà.

Dù có thể bơi bể liên tục 3-4 tiếng, nhưng ngay lần đầu bơi ngoài trời đã “chinh chiến” lâu dưới môi trường nước khắc nghiệt này, Khánh hoàn toàn kiệt sức.

Khoảnh khắc ấy diễn ra quá chớp nhoáng. Giữa mênh mông nước, Khánh nhìn thấy cửa tử của chính mình. Giây khắc không còn giữ được hơi thở, anh vô cùng hoảng loạn. Dù được cứu thoát, anh vẫn bị ám ảnh suốt thời gian dài.

Sau đó, Khánh quyết tâm học bơi ngoài trời (open water). Nhưng vì đã ngoài 30 tuổi, từng tự tin mình biết bơi mà giờ lại suýt chết đuối, anh cảm thấy xấu hổ nên chọn cách tự mày mò qua các video trên YouTube. “Nghĩ lại, tôi thấy cách học bơi như vậy quá dở hơi. Nhưng nó lại có điểm cộng là vì không theo thầy nào nên không bị giới hạn điều gì, cứ tự học và phát triển những kỹ năng phù hợp với mình”.

Khánh bơi sông Hồng hằng ngày, kể cả khi mưa phùn, gió bấc. Từ những quãng bơi ngắn, anh dần nâng cự ly lên 1 km, 2 km, 10 km rồi hàng trăm km. Thấy chưa đủ “phê”, anh đi khắp nơi trong nước để bơi lội. Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra bơi sông chỉ là một phần nhỏ của thế giới open water, bên cạnh biển, hồ, suối, thác và nhiều thử thách điên rồ khác.

“Lĩnh vực này ở Việt Nam chưa phát triển, nhưng ở phương Tây thì khác. Họ cũng bơi đường dài, rất dài. Nhưng về sau, họ nghĩ bơi dài vẫn là bình thường nên lại tìm những thử thách mới: bơi xa trong điều kiện khắc nghiệt. Thế là họ nghĩ đến việc bơi trong nước lạnh, bơi từ nước này sang nước khác, thậm chí từ châu lục này sang châu lục khác. Họ nghĩ ra những thử thách quái gở, chẳng hạn như bơi qua eo biển”.

Trong số 7 eo biển được xếp hạng khó bơi qua nhất hành tinh, eo biển Anh - nối liền Anh và Pháp - đứng thứ tư về độ khó. Đối với những nhà leo núi, Everest được xem là đỉnh cao không thể thay thế. Tương tự, trong bơi lội, eo biển Anh là một thử thách khắc nghiệt. Theo Hiệp hội Bơi qua eo biển Anh, số người từng chinh phục Everest hiện nhiều gấp khoảng 3-4 lần số người từng bơi qua eo biển này.

“Từ năm 2019, khi bắt đầu đọc và tìm hiểu, tôi đã thấy đây mới là thử thách thực sự khủng khiếp”.

Eo biển Anh khó chinh phục bởi nhiều yếu tố hợp lực. Thứ nhất, đây là tuyến hàng hải đông đúc, có nhiều tàu container cỡ lớn qua lại. Người bơi bắt buộc phải có thuyền dẫn đường để tránh nguy cơ va chạm nguy hiểm tới tính mạng.

Thứ hai, nước biển quanh năm lạnh buốt, nhiệt độ dao động khoảng 7-15 độ C, trong khi đường bơi rất dài. Ở vị trí hẹp nhất, eo biển đã rộng tới 33-35 km. Sóng lớn, dòng chảy mạnh và liên tục thay đổi sau mỗi 2-3 tiếng càng khiến hành trình nguy hiểm hơn.

Thử thách này không phải bất cứ ai muốn là đều có thể tự do chinh phục. Người tham gia phải nộp hồ sơ và được Liên đoàn bơi của Anh cấp phép. Hồ sơ cần có giấy khám sức khỏe tại bệnh viện quốc tế, được dịch sang tiếng Anh; video chứng minh khả năng bơi liên tục 2,5 tiếng trong môi trường nước 15 độ C; cùng lý lịch bơi đường dài và kinh nghiệm chinh phục hồ nước lạnh nếu có. Sau khi được chấp thuận, VĐV tiến hành thủ tục xin visa sang Anh và thuê thuyền trưởng dẫn đường.

Hành trình thường bắt đầu giữa đêm, đúng lúc nước lạnh nhất trong ngày. Người bơi chỉ được mặc quần bơi, đội mũ và đeo kính, tuyệt đối không được mặc đồ bơi giữ nhiệt hay mang theo phao, đồ cứu hộ. Suốt quá trình, họ không được vịn tay vào tàu hộ tống; khi uống nước hay ăn nhẹ cũng phải thả nổi ngay trên biển.

Bơi qua eo biển Anh từng là ước mơ của Khánh. Anh đã dày công chuẩn bị hồ sơ, xin visa và tập luyện ròng rã cả năm trời. Nhưng chỉ hai tháng trước thời điểm xuất phát, một vận động viên nước ngoài vốn khỏe mạnh đã tử nạn khi chinh phục eo biển Anh.

Theo lời Khánh, người này cũng bơi cùng thuyền dẫn đường và luôn có người theo dõi sát sao từng nhịp bơi. Tuy nhiên, trong lúc bơi, VĐV bất ngờ gặp sự cố rồi chìm xuống nước. Những người trên thuyền lập tức nhảy xuống cứu nhưng khi được vớt lên, nạn nhân đã tử vong.

“Nghe xong tự nhiên tôi rụng rời hết chân tay và cứ phân vân mãi. Bởi vì chơi mấy trò khắc nghiệt này rất dở hơi ở chỗ nếu an toàn thì hay đấy, còn không may thì sẽ thành trò cười. Chi phí sang đó rất tốn kém mà cuối cùng rủi ro là mất cả mạng sống”.

Gia đình từ bố mẹ đến vợ con đều phản đối. Không ai đồng ý để anh tốn hàng trăm triệu đồng đi bơi một cung đường biển nguy hiểm đến thế. Nhưng Khánh quá đam mê bơi lội, vẫn muốn thực hiện bằng được điều mình đã ấp ủ. Anh chấp nhận đánh đổi.

Cuối cùng, gạt qua nỗi sợ và sự phản đối quyết liệt từ gia đình, anh vẫn lên đường, quyết tâm chinh phục thử thách bơi điên rồ bậc nhất thế giới.

2 giờ sáng vượt eo biển Anh giữa trời rét cóng 10 độ C

2h sáng trên bờ eo biển Anh, gió quất mạnh. Sức gió lớn khiến người đứng trên bờ phải nghiêng ngả. Nhiệt độ không khí chỉ khoảng 10 độ C, nhưng gió mang theo hơi lạnh từ biển phả thẳng vào người, khiến cảm giác rét buốt hơn rất nhiều.

Giữa trời rét cóng như thế, Khánh nhảy ùm xuống biển, bắt đầu bơi sải.

Nhiệt độ nước biển khi đó dao động 10-15 độ C. Cái lạnh nhanh chóng bao trùm cơ thể, khiến người bơi mất dần cảm giác.

“Khi xuống nước một lúc là mọi thứ trên cơ thể mình mất hết cảm giác. Khi lạnh quá, cảm giác ban đầu sẽ như hàng vạn kim châm, bỏng rát và đau đớn khắp từng thớ thịt. Sau đó đến trạng thái mất hết cảm giác. Mình chỉ còn bơi hoàn toàn theo bản năng. Ý thức không nghĩ được gì ngoài việc giữ hơi thở. Vì bơi lội khác với những môn thể thao khác, chỉ cần trượt hơi thở là mình sẽ ra đi. Còn các động tác tay chân đã thành bản năng rồi. Mình phải đạt đến mức đó thì mới dám tham gia thử thách này”.

Trước khi sang Anh, Khánh đã quy tụ đội bơi gồm 4 thành viên, 3 nam, 1 nữ. Họ đều là những vận động viên bơi open water có kinh nghiệm trong CLB Bơi Khám Phá do anh thành lập tại Hà Nội năm 2020.

Cả đội thuê ô tô tự lái, đi một vòng khoảng 3.500 km xuyên nước Anh, ghé qua nhiều bãi biển lạnh để làm quen với điều kiện thời tiết và môi trường nước. Trước ngày chinh phục eo biển Anh, họ tiếp tục tập luyện tại bãi biển Folkestone, nơi nhiệt độ nước khoảng 15 độ C và những con sóng bạc đầu dữ dội.

Dù đã chuẩn bị kỹ, khi đứng trước eo biển rộng khoảng 33-35 km, cả đội vẫn phải trầm trồ vì độ khó. Đây là khoảng cách tính theo đường chim bay tại vị trí hẹp nhất. Do dòng chảy xiết và gió lớn, người bơi không thể đi theo đường thẳng. Theo dữ liệu GPS, đường bơi thực tế ngoằn ngoèo, dài tới 55,73 km, chênh lệch khoảng 20 km so với chiều rộng tại điểm xuất phát ở Dover.

Nhóm của Khánh bơi theo hình thức tiếp sức. Bốn thành viên lần lượt xuống nước theo thứ tự Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Đình Vinh, Đặng Trần Mạnh và Bùi Phương Nhung. Mỗi người đảm nhận một giờ bơi, sau đó lên thuyền nghỉ khoảng ba giờ để người tiếp theo thay thế.

Khánh là người mở màn. Anh nhảy xuống biển đen kịt, từ vị trí thuyền bơi xuôi vào bờ nước Anh để chạm vạch xuất phát, sau đó mới ngược dòng sang Pháp giữa lúc sóng to và dòng chảy xiết. Sau 50 phút bơi sải, anh vượt qua khoảng 3 km.

Sau bốn lượt bơi, Khánh đã hoàn thành tổng cộng 22 km, tương đương gần 40% tổng chiều dài đường bơi GPS. Khi ấy, cả đội đã trải qua khoảng 13 giờ trên biển.

Đường GPS Tracking của đội khi bơi qua eo biển Anh. Riêng Khánh hoàn thành quãng đường 22 km, gần 40% chiều dài đường bơi.

Trời từ chỗ tối đen như mực đã chuyển sang đầu giờ chiều. Mặt trời lên cao, nắng gắt trên đầu nhưng nước biển vẫn lạnh buốt. Ở lần cuối này, dù chỉ còn cách bờ nước Pháp khoảng 1 km, Khánh vẫn không thể cắt dòng bám vào bãi cát do nước chảy xiết và sóng dữ dội.

Sau khi Khánh kết thúc lượt bơi, Trần Đình Vinh là người cuối cùng trong đội xuống nước. Anh vượt qua khoảng 300-400 m cuối đầy sóng gió. Vì thuyền lớn không thể tiến sát bờ, Vinh được hộ tống bằng một thuyền nhỏ trong những mét cuối cùng để bám vào đất liền, đặt chân lên bãi cát nước Pháp.

Hành trình khép lại. Theo ghi nhận của đội, họ là những người Việt Nam đầu tiên vượt eo biển Anh theo hình thức tiếp sức.

Đội bơi 4 thành viên của CLB Bơi Khám Phá cùng nhau chinh phục eo biển Anh.

Khó khăn khủng khiếp nhất trong hành trình này là cơ thể phải liên tục thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Mỗi người bơi một giờ rồi lên tàu nghỉ khoảng ba giờ. Ngay khi vừa quen với hơi ấm trên tàu, họ lại phải nhảy xuống biển lạnh thấu xương.

“Sợ nhất là lúc từ biển lên thuyền. Mặc dù dưới nước rất lạnh nhưng khi rời nước còn lạnh hơn, gió biển siêu lạnh quất thẳng vào người. Trên người thì không có quần áo gì nên gió ép thẳng cái lạnh như kim châm cắm sâu vào cơ thể”.

Với Khánh, trải nghiệm tồi tệ nhất là nước biển. Nó vừa lạnh buốt, vừa có vị lợ, chua và mặn gắt. Sau khi lên bờ, miệng anh phồng rộp, lưỡi tê, mất vị giác suốt 4-5 ngày. Khánh cho rằng tình trạng này có thể liên quan đến chất lượng nước tại khu vực có nhiều tàu bè, container qua lại, nhưng chưa có căn cứ xác định nguyên nhân.

“Rất tự hào vì nơi mà Napoleon và cả Hitler cũng không thể vượt qua vì sóng to, gió lớn và muôn trùng thử thách, thì giờ đây nó là cột mốc đã kinh qua của tôi và các anh chị em”.

Khánh thay mặt đội được Chủ tịch Liên đoàn bơi của Anh trao tặng chứng nhận bơi qua eo biển Anh.

Nhảy xuống sông Hồng ngày rét kỷ lục, thuê xe tải chở 2 tấn đá và chi hàng trăm triệu đồng sang Mỹ bơi hồ siêu lạnh

Vì thử thách bơi eo biển Anh thường xuất phát giữa đêm, Khánh duy trì thói quen xuống sông Hồng lúc 9-10 giờ tối, vào những ngày giá rét nhất của mùa đông Hà Nội, kể cả những ngày nhiệt độ chỉ còn 8-9 độ C.

Anh bắt đầu bơi sông Hồng mùa đông từ năm 2019. Khi ấy, Khánh cao 1,8 m nhưng chỉ nặng hơn 60 kg. Hiện tại, cân nặng của anh đã lên khoảng 80 kg. Anh cho rằng người bơi nước lạnh cần có một lượng mỡ nhất định để giữ nhiệt cho cơ thể.

Những ngày đầu, khả năng chịu lạnh của Khánh rất hạn chế. Lần đầu xuống sông vào ngày gió Bắc thổi, anh chỉ bơi được khoảng 10 phút. Lên bờ, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì lạnh. Nhờ kiên trì luyện tập, Khánh dần kéo dài thời gian bơi nước lạnh. Đến nay, anh có thể bơi liên tục khoảng 4-5 tiếng trên sông mùa đông mà cơ thể vẫn ở trạng thái bình thường.

“Ngày Hà Nội rét buốt kỷ lục thì cũng thường kèm theo mưa, gió vì miền Bắc là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Lúc mới xuống sông, cơ thể thường cảm thấy rất lạnh. Nhưng khi đã quen với nước thì lại không muốn lên bờ nữa. Bởi vì vừa rời mặt nước là gió, mưa thổi thẳng vào người, lạnh kinh khủng”.

Khi bơi ở sông Hồng, Khánh thường mặc wetsuit đặt từ nước ngoài để giữ nhiệt, có thể giúp cơ thể chịu được 100 giờ bơi liên tục. “Nhưng tôi nghĩ cũng không nên quá chủ quan và nên tự đặt giới hạn”.

Dù bơi sông Hồng hằng ngày, bất chấp thời tiết, Khánh cho biết nước sông chưa bao giờ lạnh dưới 15 độ C như điều kiện ở eo biển Anh.

“Ngay cả ngày mà Hà Nội được dự báo lạnh tới 8-9 độ C thì xuống sông Hồng, đo nhiệt độ nước cũng chỉ 16-17 độ C. Bởi vì sông Hồng liên tục có dòng chảy nên không dễ lạnh sâu như dòng nước tĩnh, và cái lạnh ở Hà Nội chưa đủ ngưỡng làm lạnh cả một dòng sông có dòng chảy mạnh như sông Hồng”.

Trong khi đó, một trong những điều kiện để đăng ký tham gia chinh phục eo biển Anh là người bơi phải chứng minh khả năng ngâm mình liên tục 2,5 tiếng trong môi trường nước từ 15 độ C trở xuống. Không thể đáp ứng yêu cầu bằng cách bơi ngoài sông, Khánh nghĩ ra một phương án khác: thuê xe tải chở 2 tấn đá lạnh đổ đầy bể bơi.

Năm 2023, anh tìm được một nông trại dành cho trẻ em ở ngoại thành có bể bơi bằng bạt dài 25 m. Tại đây, Khánh đổ đá xuống bể để hạ nhiệt độ nước, đồng thời dùng nhiệt kế kiểm tra. Sau khi chuẩn bị được môi trường nước phù hợp, anh quay video cảnh mình bơi liên tục 2,5 tiếng rồi gửi cho Liên đoàn bơi ở Anh.

“Đã bơi nước lạnh nhiều nhưng khi thả mình xuống hồ toàn đá thì cũng sốc nhẹ vì rất lạnh”.

Hồ Lake Tahoe với phong cảnh đẹp như vùng biển.

Trong những chuyến đi nước ngoài, Khánh cũng tìm đến nhiều vùng nước tự nhiên để thử sức. Một trong những trải nghiệm khiến anh nhớ nhất là chuyến sang Mỹ năm 2023 để bơi hồ siêu lạnh Lake Tahoe, nằm giữa hai bang California và Nevada. Đây là hồ nước tự nhiên rất rộng, chiều ngang khoảng 16 km, chiều dài hơn 30 km. Xung quanh hồ là những dãy núi phủ tuyết vào mùa đông. Tuyết tan vào mùa hè, nước băng chảy xuống hồ khiến Lake Tahoe vẫn duy trì nhiệt độ thấp.

“Cảnh ở đây siêu đẹp, đỉnh chóp luôn mà nước thì siêu lạnh. Lúc tôi bơi là mùa hè, nhiệt độ nước vào khoảng 16-18 độ C, tương đương sông Hồng trong mùa đông”.

Cùng một mức nhiệt nhưng trải nghiệm ở hai nơi rất khác nhau. Theo Khánh, sông Hồng có dòng chảy nên nhiệt độ nước thay đổi theo từng khu vực. Dòng chảy cũng hỗ trợ khi anh bơi xuôi dòng. Trong khi đó, Lake Tahoe là hồ nước tĩnh, nhiệt độ lạnh được duy trì khá ổn định. Khi bơi ở hồ, anh phải hoàn toàn dùng sức của mình để di chuyển, không có dòng nước hỗ trợ như trên sông.

Trong chuyến đi, anh bơi ngang hồ, vượt quãng đường khoảng 16 km trong 5-6 tiếng. Khánh cho rằng thử thách này vẫn khá an toàn so với việc bơi qua eo biển Anh, bởi trong suốt hành trình ở Tahoe, anh có thuyền đi theo hỗ trợ và được sử dụng phao.

Trong tương lai, Khánh muốn chinh phục eo biển ở khu vực Viking, Na Uy. Theo anh, nhiệt độ nước tại đây có thể chỉ khoảng 7-10 độ C, quãng đường dài hơn và sóng còn hung dữ hơn eo biển Anh hàng chục lần do nằm gần Bắc Cực. Ngoài ra, “dị nhân” này còn muốn bơi xuyên Việt, dọc vùng biển dài hơn 2.800 km từ Quảng Ninh đến Hà Tiên.

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