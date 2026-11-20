Theo People, một tình huống hi hữu đã xảy ra tại Sân bay Quốc tế Ontario, bang California (Mỹ), khi nhân viên an ninh phát hiện 2 con rắn còn sống được giấu trong vali của một hành khách. Sự việc khiến hoạt động kiểm tra an ninh tại sân bay phải tạm dừng để bảo đảm an toàn.

Theo thông cáo báo chí của Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) công bố vào thứ Sáu (ngày 13/11), trong quá trình kiểm tra hành lý ký gửi, các nhân viên an ninh phát hiện một chiếc vỏ gối màu xanh lá cây bên trong vali của hành khách.

Hai con rắn được phát hiện trong quá trình kiểm tra hành lý tại Sân bay Quốc tế Ontario. Ảnh: TSA.

Nghi ngờ thứ bên trong có hình dạng giống một sợi dây thừng, nhân viên TSA Benjamin Andrade-Carillo tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, khi nhận ra vật thể mình đang cầm có dấu hiệu chuyển động và còn sống, anh lập tức báo cáo cấp trên để được hỗ trợ.

Nhân viên giám sát TSA Suggey Flores sau đó có mặt để hỗ trợ. Người này cho biết đã cảm nhận được những con rắn đang co lại và di chuyển bên trong chiếc vỏ gối. Nhân viên này cho biết từng tiếp xúc với rắn nên không quá sợ hãi, nhưng bất ngờ vì đây là tình huống hiếm gặp tại sân bay.

Sau khi kiểm tra, Francisco Calderon, quản lý TSA tại sân bay Ontario, xác nhận bên trong chiếc vỏ gối có 2 con rắn còn sống, trong đó có một con rắn đuôi chuông.

Do chưa xác định được mức độ nguy hiểm của chúng, lực lượng chức năng quyết định tạm dừng kiểm tra an ninh trong thời gian ngắn để xử lý sự việc.

Đại diện TSA nhấn mạnh nhân viên an ninh không được trực tiếp xử lý rắn sống vì lý do an toàn. Ưu tiên của lực lượng chức năng là bảo vệ nhân viên và những người có mặt tại khu vực, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết tình huống.

Sau đó, cảnh sát sân bay phối hợp với hãng hàng không đưa chiếc vali đến khu vực bán vé để tìm chủ nhân. Hành khách này cho biết 2 con rắn là thú cưng của mình và từng mang chúng theo khi di chuyển bằng một hãng hàng không khác.

Người này sau đó lấy những con rắn ra khỏi vali và bàn giao cho một thành viên trong gia đình không tham gia chuyến bay.

Sau khi hành lý được loại bỏ những con rắn, nhân viên TSA tiến hành kiểm tra lại và xác nhận vali đủ điều kiện vận chuyển. Hành khách được phép tiếp tục chuyến bay mà không gặp thêm trở ngại. Không có trường hợp nào bị thương hoặc bị rắn cắn trong sự việc.

Từ vụ việc trên, TSA khuyến cáo hành khách nên chủ động liên hệ với hãng hàng không trước khi đến sân bay để tìm hiểu quy định vận chuyển thú cưng, đặc biệt là các loài bò sát.

Cơ quan này cũng lưu ý người dân cần cân nhắc kỹ những vật dụng mang theo trong hành lý để tránh phát sinh tình huống nguy hiểm trong quá trình kiểm tra an ninh.