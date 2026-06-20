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Nhân viên an ninh hàng không được lục soát người tại sân bay khi nào?

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Nghị định 215/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ về những trường hợp lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được lục soát người tại sân bay.

Điều 13 của Nghị định quy định, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện lục soát an ninh hàng không trong những trường hợp sau:

Hành khách, thành viên tổ bay, người phục vụ chuyến bay, người khác có liên quan, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, phương tiện mà khi kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không phát hiện dấu hiệu hoặc có thông tin đe dọa đến an ninh của chuyến bay;

Người, hành lý, đồ vật mang theo của người phát ngôn đe dọa an ninh của chuvến bay tại điểm kiểm tra soi chiếu hoặc trong khu vực hạn chế;

Hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng được phát hiện tại cảng hàng không và các khu vực hạn chế khác;

Tàu bay khi có người trên tàu bay phát ngôn de dọa an ninh của chuyến bay.

Nhân viên an ninh hàng không được lục soát người tại sân bay khi nào?- Ảnh 1.

Nghị định 215/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ những trường hợp lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được lục soát người tại sân bay. (Ảnh minh họa: Cục Hàng không)

Nghị định cũng quy định lực lượng kiểm soát an ninh hàng không không thực hiện lục soát an ninh hàng không đối với trường hợp được hưởng các quyên bất khả xâm phạm theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền quyết định lục soát an ninh hàng không do Chỉ huy Đội trực ca công tác tại mục tiêu đảm nhiệm có thầm quyền quyết định việc lục soát an ninh hàng không đối với các trường hợp quy định tại Nghị định này.

Người đứng đầu đơn vị kiểm soát an ninh hàng không tại cảng hàng không có thẩm quyền quyết định việc lục soát an ninh hàng không.

Việc lục soát an ninh hàng không đối với tàu bay phải được thông báo cho cảng vụ hàng không liên quan, người khai thác cảng hàng không và người khai thác tàu bay.

Người thực hiện việc kiểm tra, lục soát an ninh tàu bay phải được đào tạo, huấn luyện kiểm tra, lục soát theo danh mục của từng loại tàu bay.

Hãng hàng không liên quan có trách nhiệm cử nhân viên thợ kỹ thuật tàu bay tham gia, tư vấn trong quá trình lục soát an ninh tàu bay.

Đối với lục soát người phải bảo đảm nam lục soát nam, nữ lục soát nữ. Đặc biệt, việc lục soát an ninh hàng không phải được lập biên bản lục soát.

Theo Phạm Duy/VTC News

VTC News

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