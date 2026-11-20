Mọt gạo có thể xuất hiện ngay cả khi gạo được bảo quản trong thùng kín. Khi phát hiện mọt, cần biết cách xử lý, vệ sinh dụng cụ chứa và nhận diện trường hợp gạo còn sử dụng được hay phải loại bỏ để bảo đảm an toàn thực phẩm .

Gạo bị mọt còn ăn được không?

Không phải mọi trường hợp gạo có mọt đều phải loại bỏ. Nếu chỉ có vài con mọt, hạt gạo vẫn khô, không có mùi lạ hay nấm mốc, có thể sàng lọc, kiểm tra và xử lý trước khi sử dụng. Tuy nhiên, cách này không bảo đảm loại bỏ hết trứng và ấu trùng bên trong hạt.

Nên bỏ gạo khi mọt xuất hiện dày đặc, hạt bị rỗng, vỡ nhiều, có mùi mốc, mùi ôi, bị ẩm, vón cục hoặc xuất hiện nấm mốc. Đặc biệt, không nên cố tận dụng gạo đã mốc bằng cách vo kỹ, phơi khô hay nấu chín vì một số độc tố nấm mốc vẫn có thể tồn tại sau chế biến thông thường.

Cách đuổi mọt gạo hiệu quả

- Sàng và nhặt bỏ mọt gạo : Sàng gạo giúp loại bỏ mọt trưởng thành khi số lượng còn ít. Đổ gạo ra khay sạch, nhặt bỏ mọt, dùng rây tách côn trùng và vụn gạo, đồng thời loại bỏ những hạt hư hỏng hoặc bất thường. Sau đó, chuyển gạo đạt yêu cầu sang dụng cụ bảo quản sạch. Tuy nhiên, cách này không loại bỏ hết trứng và ấu trùng bên trong hạt. Nếu gạo bị mọt nặng, có mùi lạ hoặc nấm mốc, nên bỏ để bảo đảm an toàn.

- Bảo quản gạo trong ngăn đông để xử lý mọt : Có thể chia gạo thành từng phần nhỏ, cho vào túi hoặc hộp kín rồi đặt trong ngăn đông ở khoảng -18°C ít nhất 4 ngày để tiêu diệt mọt. Khi lấy ra, giữ nguyên bao bì đến khi gạo trở về nhiệt độ phòng để tránh ngưng tụ hơi nước, sau đó loại bỏ mọt chết và chuyển gạo sang hộp sạch, khô. Phương pháp này giúp kiểm soát côn trùng nhưng không khắc phục được tình trạng gạo đã bị mốc hoặc hư hỏng.

Mọt gạo có thể xuất hiện ngay cả khi gạo được bảo quản trong thùng kín.

- Vệ sinh thùng gạo và khu vực bảo quản : Sau khi xử lý mọt, cần lấy hết gạo ra, dùng bàn chải hoặc máy hút bụi làm sạch bụi gạo, hạt vỡ và côn trùng trong thùng, đặc biệt ở các khe, góc khuất và nắp. Rửa thùng bằng chất tẩy rửa phù hợp, tráng sạch và để khô hoàn toàn trước khi dùng lại. Đồng thời, kiểm tra các thực phẩm khô cất gần đó như bột mì, ngũ cốc, đậu và mì khô để phát hiện, xử lý côn trùng kịp thời.

Vì sao gạo bị mọt dù đã bảo quản cẩn thận?

Mọt gạo là loài côn trùng thường gặp trong quá trình bảo quản ngũ cốc. Chúng có thể đẻ trứng bên trong hạt, khiến gạo trông vẫn bình thường dù đã có trứng hoặc ấu trùng.

Gạo xuất hiện mọt có thể do đã nhiễm trứng từ khâu thu hoạch, chế biến, vận chuyển; tích trữ quá lâu; bảo quản ở nơi ấm; thùng đựng không kín hoặc chưa được vệ sinh trước khi chứa gạo mới.

Độ ẩm cao không trực tiếp gây mọt nhưng làm giảm chất lượng gạo và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Vì vậy, gạo mới mua, kể cả còn nguyên bao bì, vẫn có thể chứa trứng hoặc ấu trùng mọt. Khi phát hiện côn trùng, cần kiểm tra cả nguồn gạo và điều kiện bảo quản để xử lý phù hợp.

Ăn phải mọt gạo có ảnh hưởng đến sức khỏe ?

Vô tình ăn phải một lượng nhỏ mọt gạo trong thực phẩm đã nấu chín thường không gây ngộ độc nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguy cơ đáng lo hơn là gạo bị côn trùng phá hoại lâu ngày, kèm ẩm mốc hoặc nhiễm bẩn. Nếu sau khi ăn xuất hiện đau bụng, buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy kéo dài, cần tư vấn y tế; trường hợp đau bụng dữ dội, nôn liên tục, mất nước hoặc dị ứng nặng cần được thăm khám kịp thời.

Cách bảo quản gạo để ngăn mọt quay trở lại

Để hạn chế mọt phát triển, nên bảo quản gạo trong thùng có nắp kín, đặt ở nơi khô thoáng, tránh gần bếp hoặc nơi ẩm nóng. Chỉ nên mua lượng gạo vừa đủ, kiểm tra trước khi cất và không trộn gạo mới với gạo cũ.

Trước khi bổ sung gạo, cần dùng hết gạo cũ, vệ sinh và làm khô thùng chứa. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ các thực phẩm khô để phát hiện, xử lý côn trùng kịp thời, giúp duy trì chất lượng gạo.