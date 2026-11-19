Tuổi thơ nghèo khó nhưng học giỏi, 11 tuổi đã học xong cấp hai

Người quyên góp 300.000 NDT cho Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang là anh Vương Kiến Bình, cựu sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử của trường. Anh hy vọng khoản tiền này sẽ trở thành nguồn động lực được trao truyền qua nhiều thế hệ sinh viên của trường.

Mong muốn tri ân ấy bắt nguồn từ chính những năm tháng anh còn ngồi trên ghế giảng đường. Khi đó, Vương Kiến Bình từng chật vật xoay xở học phí, thậm chí suýt không được tham dự buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp vì chưa thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà trường.

Sinh ra tại Phụ Dương, tỉnh An Huy, trong gia đình có 5 anh chị em, Vương Kiến Bình là con thứ hai. Do kinh tế eo hẹp, bố mẹ anh chỉ đủ khả năng cho một người con đến trường. Trong số các anh chị em trong nhà, Vương Kiến Bình sớm bộc lộ niềm yêu thích học tập. Khi chị gái đang học lớp hai, anh khi ấy mới 5 tuổi đã tự mang ghế đến ngồi bên ngoài lớp để nghe giảng. Có lần, giáo viên phát đề thi cho anh làm cùng các anh chị lớn. Kết quả, bài làm của anh bất ngờ lọt top 10 toàn khối.

Thấy Vương Kiến Bình có năng khiếu học tập, chị gái quyết định nhường suất đi học duy nhất trong gia đình cho anh. Không phụ sự hy sinh ấy, Vương Kiến Bình liên tục được học vượt lớp nhờ thành tích tốt và hoàn thành chương trình trung học cơ sở khi mới 11 tuổi.

Thế nhưng, việc học của người đàn ông này một lần nữa bị gián đoạn do một nguyên nhân khách quan. Khi ấy, vì ở quê chưa có trường trung học phổ thông nên sau khi tốt nghiệp cấp hai, Vương Kiến Bình phải ở nhà phụ giúp gia đình chăn bò. Vài năm sau, chứng kiến nhiều bạn bè lần lượt lên huyện học tiếp, anh quyết định thuyết phục bố mẹ cho mình trở lại trường.

Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang

Năm 2004, Vương Kiến Bình thi đỗ chuyên ngành Thương mại điện tử tại Trường Cao đẳng Tài chính Chiết Giang (nay là Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang). Đáng chú ý, năm đó trường chỉ tuyển 4 sinh viên đến từ tỉnh An Huy. Tưởng rằng cánh cửa đại học đã mở ra một tương lai tươi sáng, nhưng hành trình học tập của Vương Kiến Bình vẫn đầy chông gai.

Suýt không được ra trường đúng hạn vì nợ học phí

Do gia đình không đủ khả năng chi trả học phí, Vương Kiến Bình phải tự xoay xở bằng cách vừa làm thêm vừa tìm kiếm các khoản vay hỗ trợ sinh viên. Biết được hoàn cảnh của anh, giảng viên phụ trách đã sắp xếp cho ông công việc trợ lý tại văn phòng khoa. Đây cũng là nguồn thu nhập đầu tiên giúp chàng sinh viên có thêm kinh phí trang trải việc học.

Tuy nhiên, khó khăn tài chính không phải trở ngại duy nhất. Xuất thân từ vùng quê nghèo, trước khi vào đại học, Vương Kiến Bình chưa từng tiếp xúc với máy tính, thậm chí còn không biết vị trí nút khởi động máy tính để bàn. Vì thiếu kiến thức nền tảng, anh gặp nhiều khó khăn trong môn Lập trình máy tính ngay từ học kỳ đầu tiên. Kết quả học tập không tốt cũng khiến anh mất cơ hội đăng ký vay vốn hỗ trợ sinh viên.

Để có tiền trang trải cuộc sống và học phí, Vương Kiến Bình phải làm đủ nghề, từ giao đồ ăn, phát tờ rơi đến mua bán sách cũ. Dù liên tục xoay xở, đến năm cuối đại học, anh vẫn còn nợ nhà trường hơn 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) tiền học phí.

Theo quy định khi đó, sinh viên chưa đóng đủ học phí sẽ không được tham dự buổi bảo vệ tốt nghiệp. Đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành chương trình đại học đúng hạn, Vương Kiến Bình tìm đến trưởng khoa Trương Văn Vũ để trình bày hoàn cảnh. Sau khi nắm rõ sự việc, vị trưởng khoa này đã viết thư bảo lãnh, giúp anh được tham gia bảo vệ tốt nghiệp.

Sự giúp đỡ ấy trở thành ân tình mà Vương Kiến Bình luôn ghi nhớ. Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại quãng thời gian khó khăn trước ngày tốt nghiệp, anh vẫn không khỏi xúc động và day dứt.

Trở thành doanh nhân thành đạt, kiên trì tìm cách tri ân trường cũ

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2008, Vương Kiến Bình từng làm việc tại doanh nghiệp trước khi thử sức với con đường kinh doanh. Bằng sự kiên trì, cùng phương châm hoạt động đề cao sự trung thực, tinh thần thực tế, nỗ lực và đổi mới, công ty do anh sáng lập dần tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường.

Khi sự nghiệp bắt đầu có những thành quả nhất định, điều đầu tiên anh nghĩ đến là trở về tri ân ngôi trường đã từng giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Anh chia sẻ: “Sự giáo dục và đào tạo của trường đã mang lại cho tôi sức mạnh và niềm tin trong suốt cuộc đời. Sự quan tâm, tin tưởng của các thầy cô cũng là trách nhiệm mà tôi luôn muốn đền đáp”.

Thực tế, ngay khi công việc kinh doanh vừa có những khởi sắc đầu tiên, Vương Kiến Bình đã ngỏ ý muốn đóng góp cho trường cũ. Tuy nhiên, các thầy cô khuyên anh nên ưu tiên nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, bởi đây là giai đoạn doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực để phát triển. Theo anh chia sẻ, thầy cô cho rằng việc quyên góp cho nhà trường có thể chờ đến một thời điểm thích hợp hơn, khi sự nghiệp của anh đã vững vàng.

Sự quan tâm và tin tưởng của các thầy cô càng thôi thúc Vương Kiến Bình tìm cách hỗ trợ các thế hệ sinh viên sau này. Anh bắt đầu từ những việc thiết thực như tạo cơ hội thực tập, việc làm tại doanh nghiệp cho sinh viên khóa dưới. Bên cạnh đó, doanh nhân này cũng nhiều lần dành kinh phí, với tổng số tiền 500.000 NDT (hơn 1,9 tỷ đồng), để hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên.

Vương Kiến Bình cho biết bản thân anh từng hiểu rõ cảm giác chật vật khi bắt đầu khởi nghiệp, bởi mọi thứ đều khó khăn từ những bước đầu tiên. Vì vậy, anh muốn dùng một phần khả năng của mình để giúp các sinh viên trẻ tránh phải trải qua những trở ngại tương tự.

Năm 2023, 15 năm sau khi ra trường, Vương Kiến Bình tiếp tục quyên góp 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) cho Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang. Khoản tiền này được sử dụng để thành lập quỹ và học bổng, khuyến khích những sinh viên của trường trúng tuyển chương trình sau đại học tiếp tục con đường học tập, nghiên cứu.

“Tôi hy vọng khoản đóng góp này sẽ trở thành nguồn sức mạnh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, giúp Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang không ngừng phát triển”, anh chia sẻ.

(Theo peopleapp.com)