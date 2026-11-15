Danh tính cặp vợ chồng là cựu sinh viên về tặng trường cũ hơn 385 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải trên website Đại học Phúc Đán, sáng 2/12/2019, vợ chồng ông Hà Bội Hâm và bà Trần Hiểu Minh, cựu sinh viên khóa 1973, Khoa Hóa học, đã ký thỏa thuận thành lập Quỹ cựu sinh viên mang tên hai người, với khoản đóng góp 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ đồng). Số tiền này được dành để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đóng góp vào sự phát triển giáo dục của nhà trường.

Ông Hà Bội Hâm và bà Trần Hiểu Minh nhập học Khoa Hóa học, Đại học Phúc Đán năm 1973. Tháng 2/1977, cả hai tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học nguyên tố hiếm. Sau đó, họ tiếp tục học cao học dưới sự hướng dẫn của giáo sư Đặng Gia Kỳ và tốt nghiệp vào tháng 2/1979, trước khi ở lại trường giảng dạy.

Năm 1980, ông Hà Bội Hâm được Đại học Phúc Đán cử sang Mỹ theo diện học giả thỉnh giảng tại Đại học Illinois Urbana-Champaign. Sau khi trở về Trung Quốc năm 1982 và làm việc tại Phúc Đán một năm, ông tiếp tục sang Mỹ học tập, lấy bằng tiến sĩ. Tháng 5/1985, sau khi tốt nghiệp, ông làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Illinois Urbana-Champaign và Đại học Purdue. Trong thời gian này, bà Trần Hiểu Minh cũng sang Mỹ học tập.

Đầu năm 1987, hai vợ chồng trở về Đại học Phúc Đán làm việc. Đến năm 1990, họ một lần nữa sang Mỹ và sinh sống, làm việc tại đây cho đến năm 2019.

Trước khoản tài trợ 100 triệu NDT lần này, vợ chồng ông Hà Bội Hâm và bà Trần Hiểu Minh từng quyên góp 1 triệu USD cho Đại học Phúc Đán vào năm 2011 để hỗ trợ xây dựng hệ thống học viện trực thuộc trường.

Tám năm sau, năm 2019, hai người tiếp tục đóng góp 100 triệu NDT nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên con đường học tập và trưởng thành.

Chia sẻ về quyết định quyên góp, ông Hà Bội Hâm cho biết hơn 10 năm học tập và làm việc tại Phúc Đán là quãng thời gian có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc đời mình. Từ khi theo học đại học, học cao học, ở lại trường giảng dạy đến những lần sang Mỹ học tập, ông và vợ đều nhận được sự giúp đỡ của nhà trường.

Ông cho rằng những trải nghiệm và nền tảng có được tại Phúc Đán đã góp phần tạo nên thành công của hai vợ chồng ngày hôm nay. Hơn hết, hai cựu sinh viên tin rằng giáo dục là yếu tố quan trọng giúp thay đổi số phận và thúc đẩy công bằng xã hội. Vì vậy, những khoản đóng góp dành cho trường cũ cũng là cách họ tri ân nơi đã tạo nền tảng cho hành trình phát triển của mình, đồng thời tiếp sức cho những thế hệ sinh viên tiếp theo.

Theo đại diện nhà trường, khoản tài trợ sẽ được sử dụng để xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của sinh viên, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt áp lực kinh tế, yên tâm học tập và theo đuổi ước mơ.

(Theo Đại học Phúc Đán)