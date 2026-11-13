Phát hiện cựu sinh viên từng 2 lần đạt thủ khoa, nhận học bổng của Nhật Bản: Nay trở thành nghệ sĩ Việt biểu diễn ở New York trước hơn 2.000 đại biểu quốc tế, đồng hành cùng nhiều giọng ca nổi tiếng

Tháng 9/2026, tại New York (Mỹ), chương trình nghệ thuật "Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc" diễn ra trước hơn 2.000 khách mời, gồm quan chức Liên Hợp Quốc, đại diện Hoa Kỳ, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Giữa dàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia chương trình có nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, người từng đồng hành cùng nhiều giọng ca hàng đầu của dòng nhạc thính phòng, cách mạng trong nước.

Với anh, chuyến biểu diễn tại Mỹ không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp. Đó còn là dịp tiếng đàn piano góp phần đưa những giai điệu Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Đằng sau lần xuất hiện tại New York ấy là hành trình học tập, biểu diễn và gắn bó với âm nhạc kéo dài hàng chục năm của người nghệ sĩ từng hai lần đạt danh hiệu thủ khoa.

Chân dung nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh

Từ hai lần thủ khoa đến sân khấu New York

Bùi Đăng Khánh từng hai lần đạt danh hiệu Thủ khoa toàn diện ở các bậc học chính quy. Thành tích học tập nổi bật giúp anh nhận học bổng FUYO của Nhật Bản thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình đào tạo, anh còn được lựa chọn tham gia các lớp chuyên sâu với những giáo sư âm nhạc quốc tế đến Việt Nam giảng dạy. Đây là nền tảng giúp anh phát triển kỹ thuật biểu diễn, tư duy xử lý tác phẩm và khả năng phối hợp với các nghệ sĩ khác.

Không chỉ hoạt động trong nước, Bùi Đăng Khánh còn có cơ hội tham gia những chương trình giao lưu văn hóa tại Pháp, Phần Lan và Bulgaria.

Đáng chú ý, năm 2025, anh cùng NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ opera Đào Tố Loan và các đồng nghiệp tham gia hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ chuyến thăm Bulgaria của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Một năm sau, hành trình nghệ thuật tiếp tục đưa anh tới New York.

Cụ thể, chương trình "Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc" diễn ra tại Nhà hát Opera BAM Howard Gilman. Chương trình có sự tham gia của NSND Bùi Công Duy, nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Thông qua các tác phẩm âm nhạc kết hợp điện ảnh, sự kiện giới thiệu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bùi Đăng Khánh tham gia chuyến biểu diễn cùng các đồng nghiệp, trong đó có nghệ sĩ Đào Tố Loan, nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh và nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên. Với một nghệ sĩ dành phần lớn sự nghiệp cho cây đàn piano, những chương trình như vậy là cơ hội để mang chuyên môn tích lũy qua nhiều năm đến những sân khấu có ý nghĩa đặc biệt.

NS Bùi Đăng Khánh cùng các cộng sự

Người đứng sau tiếng hát của nhiều NSND, NSƯT nổi tiếng

Bên cạnh các chuyến biểu diễn quốc tế, điều làm nên dấu ấn riêng của Bùi Đăng Khánh là hành trình đồng hành cùng nhiều giọng ca nổi tiếng Việt Nam. Trong sự nghiệp, anh từng hợp tác với GS.TS, NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, các ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn và nhiều nghệ sĩ khác.

Ở thế hệ tiếp nối, anh tiếp tục có những cuộc gặp gỡ nghệ thuật với NSƯT Tân Nhàn, nghệ sĩ opera Đào Tố Loan, nghệ sĩ Tuấn Anh, Phương Mai, Phúc Tiệp... Điểm đặc biệt là trong nhiều chương trình, Bùi Đăng Khánh không đứng ở vị trí trung tâm sân khấu. Anh ngồi bên cây đàn piano, đảm nhận vai trò đồng hành cùng giọng hát.

Tuy nhiên, công việc ấy không đơn giản chỉ là chơi đúng giai điệu hay giữ nhịp cho ca sĩ.

Trong nghệ thuật thanh nhạc cổ điển, piano và giọng hát có thể được xem như hai tiếng nói cùng kể một câu chuyện. Người chơi đàn phải hiểu cách ca sĩ lấy hơi, xử lý câu hát, chuyển sắc thái cảm xúc để có sự phối hợp phù hợp.

Có những khoảnh khắc, tiếng đàn giữ vai trò dẫn dắt. Nhưng cũng có lúc, người nghệ sĩ piano cần tiết chế để giọng hát trở thành điểm nhấn.

Chính sự phối hợp ấy đòi hỏi kỹ thuật vững vàng, khả năng lắng nghe và sự nhạy cảm trong biểu diễn.

Với Bùi Đăng Khánh, việc đồng hành cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng mang đến cơ hội học hỏi những phong cách khác nhau, từ các giọng ca gạo cội đến những nghệ sĩ trẻ của dòng nhạc thính phòng.

Phía sau những phím đàn là sự đánh đổi ít người biết

Sau những chương trình nghệ thuật lớn và các chuyến biểu diễn nước ngoài, Bùi Đăng Khánh vẫn trở về với công việc quen thuộc: luyện đàn, biểu diễn và chia sẻ kinh nghiệm cùng thế hệ trẻ.

Ít người biết rằng, sau hàng chục năm gắn bó với piano, anh đang phải dành thời gian điều trị những tổn thương ở đôi bàn tay và vùng lưng, được mô tả là hệ quả tích tụ từ quá trình khổ luyện lâu dài.

Với người nghệ sĩ piano, đôi bàn tay không chỉ là công cụ lao động mà còn là phương tiện trực tiếp truyền tải cảm xúc. Vì thế, những vấn đề sức khỏe liên quan đến bàn tay trở thành thử thách không nhỏ trên con đường theo đuổi nghề nghiệp.

Dù vậy, theo chia sẻ trong tài liệu về hành trình nghệ thuật của mình, Bùi Đăng Khánh vẫn duy trì hoạt động chuyên môn và dành thời gian hỗ trợ những người trẻ theo đuổi piano.

Khi hướng dẫn học sinh, sinh viên, anh chú trọng việc lắng nghe từng phần trình tấu, phân tích những hạn chế trong kỹ thuật và gợi mở cách xử lý tác phẩm. Thay vì chỉ đưa ra một cách chơi có sẵn, anh khuyến khích người học tự tìm hiểu để hình thành tư duy âm nhạc riêng.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, hành trình của Bùi Đăng Khánh có nhiều dấu mốc đáng nhớ, từ thành tích thủ khoa, những lần đồng hành cùng giọng ca nổi tiếng đến các sân khấu quốc tế.

Nhưng phía sau những thành tích ấy còn là câu chuyện về sự kiên trì với một công việc đòi hỏi nhiều năm rèn luyện. Trên sân khấu, người nghệ sĩ piano không phải lúc nào cũng nhận được sự chú ý lớn nhất. Đôi khi, thành công của họ lại nằm ở việc góp phần giúp giọng hát và toàn bộ tác phẩm trở nên trọn vẹn.

Và với Bùi Đăng Khánh, đó cũng là cách anh tiếp tục lựa chọn để gắn bó với âm nhạc, ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã khép lại.