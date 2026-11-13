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Nữ ca sĩ SN 1971 nói về cuộc sống cả ở Mỹ và Việt Nam

| | Lifestyle

"Mỗi lần trở về Việt Nam, tôi đều tranh thủ thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc, từ thu âm, ghi hình đến chuẩn bị danh sách ca khúc và lịch trình sản xuất" – Đông Đào nói.

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đông Đào hiện định cư tại Mỹ nhưng về nước liên tục.

Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cô nói: "Lịch trình của tôi trông vậy mà rất bận rộn. Tôi vừa hoạt động nghệ thuật, vừa điều hành công việc kinh doanh, lại giảng dạy thanh nhạc và chăm lo gia đình.

Nữ ca sĩ SN 1971 nói cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam - Ảnh 1.

Ca sĩ Đông Đào

Tôi phải tìm cách sắp xếp cuộc sống để có thể chu toàn nhiều vai trò cùng lúc. Nhưng thực ra, tôi chỉ có một bí quyết duy nhất là tất cả đều xuất phát từ niềm đam mê. Cuộc đời nghệ sĩ, chung quy gồm lại có hai từ: đam mê.

Khi thực sự yêu thích một công việc, con người sẽ ít nghĩ đến những khó khăn hay sự mệt mỏi trong quá trình thực hiện. Chính tình yêu dành cho nghệ thuật, công việc giảng dạy, kinh doanh và gia đình đã trở thành động lực để tôi duy trì nhịp sống bận rộn.

Mỗi lần trở về Việt Nam, tôi đều tranh thủ thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc, từ thu âm, ghi hình đến chuẩn bị danh sách ca khúc và lịch trình sản xuất. Với những kế hoạch lên đến hàng chục bài hát, công việc đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng sắp xếp thời gian hợp lý, tôi phải cố gắng rất nhiều mới đảm bảo được.

Nữ ca sĩ SN 1971 nói cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam - Ảnh 2.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn đi dạy thanh nhạc ở cả Mỹ và Việt Nam. Tôi cố gắng duy trì công việc này đều đặn dù ở Mỹ hay Việt Nam.

Những học viên có điều kiện sẽ đến học trực tiếp khi tôi ở Việt Nam hoặc Mỹ. Với những người ở xa, tôi thường sắp xếp các buổi học trực tuyến để việc giảng dạy không bị gián đoạn. Dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn cố gắng duy trì sự kết nối với học viên và bảo đảm công việc được tiếp nối xuyên suốt.

Tuy nhiên, dù lịch trình di chuyển liên tục, gia đình vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi không bao giờ bỏ bê chồng con.

Hai con trai tôi nay đã trưởng thành, nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, quan tâm đến cuộc sống của các con.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ, trong mắt mẹ, các con vẫn còn bé nhỏ lắm, cho nên lúc nào tôi cũng lo.

Những chuyến bay qua lại giữa hai quốc gia vì thế không chỉ phục vụ công việc, mà còn là hành trình để tôi duy trì sự hiện diện trong cuộc sống của những người thân yêu, gia đình tôi".

Nữ ca sĩ ngày nào "làm mưa làm gió" showbiz, nay hết thời đi làm ở quán cafe?

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
ca sĩ, nghệ sĩ

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