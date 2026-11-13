Mỹ nhân sinh năm 1999 cạo trọc đầu

Trang QQ đưa tin tình trạng bất ổn của nữ ca sĩ Kim Tử Hàm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước đó, cô lên tiếng cầu cứu, cho biết bản thân bị đưa tới thành phố xa lạ, giấy tờ bị lấy mất nên phải sống lang thang và ngủ trên ghế tạm bợ ngoài đường. Hình ảnh mới của cô gây lo ngại vì trạng thái thất thần, thiếu tỉnh táo, người gầy rộc.

Mỹ nhân sinh năm 1999 liên tục kéo tay người qua đường nói rằng cô bị hãm hại, bỏ thuốc dẫn đến ngộ độc và mong được người tốt bụng đưa về nhà. Trên trang cá nhân, Kim Tử Hàm liên tục đăng bài viết cầu cứu.

"Suốt mấy năm qua, có những kẻ giả danh người thân để tiếp cận tôi. Họ là những quân cờ được cài cắm vào để thao túng và ép tôi làm việc! Họ đã cuỗm sạch đồ đạc cá nhân của tôi, không chỉ một hay hai lần, mà là vô số lần.

Hai năm nay, tôi chẳng hề mua lấy một món quần áo, túi xách hay đôi giày mới nào, tôi đã sống một cách tằn tiện nhất có thể. Giờ đây, sau khi bị dụ dỗ đến một thành phố xa lạ, tôi muốn trở về nhà thì họ lại trộm luôn cả hộ chiếu của tôi! Rốt cuộc ngươi có còn là con người nữa không hả?! Tôi đã cảnh báo rồi đấy, đừng hòng ép tôi thêm nữa!", cô cầu cứu.

Kim Tử Hàm gây tiếc nuối vì rơi vào tình trạng bất ổn tâm lý.

Tuy nhiên, em gái của Kim Tử Hàm đã chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Cô cho biết gia đình có ba chị em gái, trong đó hai người đang du học ở Mỹ, em gái út vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Bố Kim Tử Hàm ở Mỹ làm việc kiếm tiền, còn mẹ thì vài năm nay liên tục bay qua bay lại giữa hai nước để chăm sóc các con. Vì trước đây, Kim Tử Hàm lựa chọn về Trung Quốc phát triển sự nghiệp nên cô không có thẻ xanh. Sau khi rời showbiz, nữ ca sĩ muốn xin visa sang Mỹ đoàn tụ với gia đình nhưng vẫn chưa được duyệt.

Kim Tử Hàm đã có dấu hiệu trầm cảm từ thời làm thực tập sinh của SM Entertainment. Thời gian gần đây bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn. Gia đình đã đưa Kim Tử Hàm đi điều trị tâm lý, nhưng cô lại nảy sinh cảm giác hoang tưởng bị hại.

Cô chống đối việc điều trị, từ chối uống thuốc và thường xuyên lên mạng phát ngôn sốc, cạo trọc đầu và đi lang thang khắp nơi. Gia đình gần như bất lực với nữ ca sĩ trẻ.

Hình ảnh hiện tại của Kim Tử Hàm khiến nhiều người thương xót và tiếc nuối cho tài năng của cô. Kim Tử Hàm sinh năm 1999, nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn 2. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình nổi trội, thần thái sân khấu sắc sảo và nền tảng vũ đạo bài bản.

Hình ảnh xinh đẹp, thu hút của Kim Tử Hàm trong quá khứ.

Kim Tử Hàm hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, từng giành nhiều giải thưởng như lọt vào top 10 cuộc thi ca hát Siêu tân tinh tại Mỹ, đoạt giải nhất cuộc thi do CCTV tổ chức, đoạt giải quán quân cuộc thi Đông Sâm Tân Nhân Vương tại Mỹ, giải 3 cuộc thi Người đẹp Hoa kiều.

Trong show Thanh xuân có bạn 2, cô nhiều lần được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là "visual hàng đầu" và từng được xem là một trong những gương mặt nữ thần nổi bật nhất của thế hệ idol Trung Quốc hậu 95.

Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, Kim Tử Hàm bỗng biến mất và xuất hiện trạng thái bất ổn. Đến tháng 4/2025, cô quyết định rút khỏi giới giải trí, xóa sạch bài đăng trên tài khoản MXH có hơn 2,6 triệu người theo dõi.