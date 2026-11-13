Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nhờ 1 bài hát mà cả nước biết mặt, lấy vợ đẹp như tiên tử

Mới đây, Quân A.P bất ngờ trở thành cái tên được chú ý trên đường đua nhan sắc quốc tế khi xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do chuyên trang TC Candler công bố. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, nối dài danh sách những nghệ sĩ Việt góp mặt trong cuộc bình chọn nhan sắc thường niên này. Vốn quen thuộc với khán giả qua loạt bản hit Vpop cùng ngoại hình điển trai, Quân A.P được kỳ vọng sẽ là một trong những đại diện Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý tại mùa đề cử năm nay.

Quân A.P được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do chuyên trang TC Candler công bố

Quân A.P, tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả biết đến qua những bản cover trên mạng xã hội. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, anh đã thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai với đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt sâu và nụ cười hiền. Khác với vẻ nam tính có phần lạnh lùng của nhiều nghệ sĩ nam, Quân A.P mang nét thư sinh, lãng tử nhưng vẫn có sức hút riêng.

Nhan sắc của Quân A.P:

Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả biết đến qua những bản cover trên mạng xã hội. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, anh đã thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai với đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt sâu và nụ cười hiền. Khác với vẻ nam tính có phần lạnh lùng của nhiều nghệ sĩ nam, Quân A.P mang nét thư sinh, lãng tử nhưng vẫn có sức hút riêng.

Năm 2019, Quân A.P chính thức debut với ca khúc Ai Là Người Thương Em. Sản phẩm nhanh chóng tạo được dấu ấn, đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả.Với giai điệu Ballad da diết, ca từ dễ chạm đến cảm xúc người nghe cùng giọng hát trầm ấm đặc trưng, sản phẩm nhanh chóng được khán giả đón nhận giúp Quân A.P trở thành tên tuổi được nhiều khán giả yêu thích và mở ra con đường hạot động nghệ thuật sôi nổi.

Quân A.P bắt đầu được khán giả biết đến qua những bản cover trên mạng xã hội sau đó chính thức debut với ca khúc Ai Là Người Thương Em vào năm 2019

Đặc biệt, câu hát "Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành lời tỏ tình quen thuộc của nhiều bạn trẻ. MV ca khúc cũng cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, đưa Quân A.P trở thành gương mặt mới đáng chú ý của Vpop thời điểm đó.

Tiếp nối thành công, Quân A.P liên tục phát hành những ca khúc như Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, You Are My Crush, Bông Hoa Đẹp Nhất và Lời Xin Lỗi Vụng Về. Các sản phẩm đều nhận được sự quan tâm của khán giả, giúp nam ca sĩ duy trì sức hút với dòng nhạc Pop Ballad. Đặc biệt, Bông Hoa Đẹp Nhất ra mắt năm 2020 trở thành một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quân A.P.

Quân A.P - Bông Hoa Đẹp Nhất

Ca khúc gây chú ý nhờ giai điệu buồn, ca từ giàu tính tự sự, dễ tạo sự đồng cảm với những người từng trải qua chuyện tình không trọn vẹn. MV nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, cán mốc 100 triệu view và hiện đạt khoảng 140 triệu lượt xem trên YouTube. Liên tiếp sở hữu những ca khúc được khán giả đón nhận, Quân A.P dần trở thành một trong những giọng ca nam quen thuộc của dòng nhạc Ballad tại Vpop và được gọi là "hoàng tử Ballad".

Quân A.P còn ghi dấu khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Sự xuất hiện tại sân chơi này giúp nam ca sĩ có cơ hội thử sức với những màu sắc trình diễn mới, thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của một giọng ca chuyên hát Ballad. Qua các tiết mục kết hợp cùng dàn nghệ sĩ, anh cũng cho thấy khả năng biến hóa trên sân khấu và nhận thêm sự quan tâm từ nhóm khán giả trẻ.

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, Quân A.P còn thử sức ở nhiều chương trình truyền hình và sân chơi giải trí

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, Quân A.P còn thử sức ở nhiều chương trình truyền hình và sân chơi giải trí, qua đó cho thấy những khía cạnh khác ngoài hình ảnh nam ca sĩ chuyên trị Ballad. Việc xuất hiện trên các sân khấu và chương trình thực tế giúp anh mở rộng độ nhận diện, đồng thời tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả.

Năm 2026, Quân A.P tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc với loạt sản phẩm mới. Gần đây, nam ca sĩ phát hành MV 3 Phải 6 Đừng, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đạt hơn 6,3 triệu lượt xem trên YouTube và từng vươn lên vị trí Top 1 Music Trending. Tiếp nối hiệu ứng từ ca khúc, tối 3/11, anh chính thức trình làng EP Hóa Điên.

MV 3 Phải 6 Đừng - Quân A.P

Xuyên suốt dự án, Quân A.P tiếp tục khai thác Pop, Ballad dòng nhạc làm nên dấu ấn của mình, đồng thời đưa vào những sắc thái âm nhạc hiện đại hơn. Đây cũng là bước tiếp theo trong hành trình duy trì phong độ và làm mới màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động tại Vpop.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình kéo dài 14 năm với bạn gái Lê Khanh cũng là một trong những chủ đề được khán giả quan tâm khi nhắc đến Quân A.P. Vốn khá kín tiếng về đời tư, nam ca sĩ thời gian gần đây cởi mở hơn trong việc chia sẻ về người đã đồng hành cùng mình từ những ngày chưa nổi tiếng.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình kéo dài 14 năm với bạn gái Lê Khanh cũng là một trong những chủ đề được khán giả quan tâm khi nhắc đến Quân A.P

Đáng chú ý, Lê Khanh còn trực tiếp góp mặt trong MV 3 Phải 6 Đừng với vai trò nữ chính. Những tương tác tự nhiên, ánh mắt và cử chỉ tình cảm của cả hai trong sản phẩm khiến khán giả thích thú, nhất là khi đây là lần Quân A.P đưa chuyện tình ngoài đời vào âm nhạc một cách công khai.

Không chỉ xuất hiện cùng nhau trong MV, Quân A.P và Lê Khanh còn liên tục có những khoảnh khắc chung trên sóng truyền hình. Trong Running Man Vietnam, cặp đôi gây chú ý khi cùng hóa thân thành cô dâu, chú rể và bước vào lễ đường được chương trình chuẩn bị. Màn tương tác tình cảm, có phần ngượng ngùng nhưng không kém phần ngọt ngào của cả hai nhanh chóng nhận được sự thích thú từ người xem.

Tương tác ngọt ngoà của Quân A.P và Lê Khanh nhanh chóng nhận được sự thích thú từ người xem

Sau nhiều năm đi hát, Quân A.P đã có cho mình những bản hit được đông đảo khán giả biết đến, từ Ai Là Người Thương Em đến Bông Hoa Đẹp Nhất. Năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục có thêm dấu ấn với EP Hóa Điên, đồng thời khiến công chúng chú ý khi lần đầu thoải mái chia sẻ chuyện tình 14 năm bên Lê Khanh. Giữa loạt hoạt động đáng chú ý, việc Quân A.P được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 cũng khiến diện mạo của nam ca sĩ được nhắc đến nhiều hơn.

Ảnh: FBNV/ TC Candler