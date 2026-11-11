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Nữ diễn viên SN 1972 làm mẹ đơn thân: "Tôi tự trách đời mình sao khổ quá"

| | Lifestyle

"Vậy thì sao mình lại yếu đuối?" – Việt Trinh chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Việt Trinh đã chia sẻ về quan điểm sống hiện tại sau khi trải qua nhiều biến cố, mất mát trong cuộc sống cũng như căn bệnh trầm cảm.

Nữ diễn viên SN 1972 làm mẹ đơn thân: "Tôi tự trách đời mình sao khổ quá"- Ảnh 1.

Việt Trinh

Cô tâm sự: "Trước đây mỗi khi có những lúc khó khăn hay đau khổ, tôi hay nhìn lên những người đang giàu có hạnh phúc mà tủi thân, tự ti. Tôi tự trách sao đời mình khổ quá không được như người ta. Thế là cảm xúc tôi tồi tệ hơn và rất phiền não.

Nhưng bây giờ mỗi khi cuộc sống có những lúc phiền não, tôi tập nhìn lại và thấy đời còn nhiều người khổ hơn mình ngoài kia mà họ vẫn cố gắng sống hơn vì gia đình con cái của họ. Vậy thì sao mình lại yếu đuối? Và tôi đã cố gắng vượt qua những lúc khó khăn đó.

Cuối cùng, tôi thấy mình bước qua khó khăn đau khổ nhanh hay chậm đều là do cách nhìn của mình".

Qua tâm sự, có thể thấy Việt Trinh đã thay đổi rất nhiều về tính cách, con người cũng như nhân sinh quan, cách nhìn cuộc sống.

Nữ diễn viên SN 1972 làm mẹ đơn thân: "Tôi tự trách đời mình sao khổ quá"- Ảnh 2.

Việt Trinh từng tự thừa nhận rằng thời trẻ cô có lúc kiêu căng, háo thắng. Cô nói: "Lúc đó, tôi quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, tôi mới hối hận về những gì mình làm với anh ta.

Việc nổi tiếng vùn vụt, từ một cô tỳ nữ biến thành công chúa đã làm cho tính sân si trong tôi phát triển quá nhanh. Lúc đó, tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn.

Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu.

Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến.

Có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý. Sau này, tôi đã phải nhận quả lớn do gieo những nhân đó. Nếu không có biến cố, không biết mình sẽ đi vào đâu".

Sau khi trải qua nhiều biến cố cuộc đời, nữ diễn viên đã chọn con đường tu tập, tự chữa lành và hiện tại cô sống một đời sống bình yên bên con.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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