Trưa 21/11, ngay trước kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Đà Lạt đã đông nghẹt từ bàn ăn đến lòng đường. Tại Tiệm Cơm Hồi Nớ, nằm trong một con hẻm có ngôi nhà sơn xanh lá, nhiều thực khách chờ khoảng 30 phút vẫn chưa có bàn. Hàng chục người ngồi ghế nhựa đỏ chờ ngoài hẻm, xe máy dựng sát nhau. Bên trong quán, các bàn kín người, nhiều người đứng chờ cạnh lối vào. Có khách cho biết những lần ghé trước vẫn có bàn ngay, nhưng đến lúc này quán đông hơn hẳn.

Ảnh: phatng84

Ảnh: phatng84

Cảnh chen chúc cũng diễn ra ở khu cà phê Phong Miên. Khoảng 11h40, khách đứng và ngồi kín dưới rặng thông bên quán gỗ dựng trên sườn đồi. Ô tô đậu kín dọc con dốc cạnh quán, bãi xe gần như không còn chỗ trống. Nhiều người nói cảm giác như một nửa dân số TP.HCM đang có mặt ở phố núi, một cách nói cường điệu để chỉ mức độ đông. Lý do được nhiều du khách nhắc đến là kỳ nghỉ liền 4 ngày.

Ảnh: dalatstreetnhanlaca

Giao thông cũng căng thẳng. Khoảng 11h30, theo phản ánh của người dân, xe kẹt từ đèo Bình Thuận lên đến ngã ba Đại Ninh, hai điểm trên quốc lộ 20 trước khi vào thành phố. Hình ảnh ghi nhận tại đây cho thấy xe vẫn lưu thông ở cả hai chiều, nên mức độ ùn tắc chưa rõ ràng.

Ở khu trung tâm, đông nhất là khu Chợ Đà Lạt và quảng trường Hòa Bình. Du khách ngồi kín các bậc thềm, người đi bộ chờ qua đường chiếm gần hết mặt đường nên xe máy phải nhích chậm. Trong hẻm ẩm thực gần quán Hoa Sữa, khách ngồi ghế nhựa thấp sát hai bên, chỉ chừa lối đi hẹp. Hầu như ai cũng mặc áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ len.

Phòng nghỉ và xe thuê cũng cháy từ cả tuần trước. Khảo sát ngày 19/11 cho thấy trong 6 cơ sở lưu trú khu trung tâm, 5 nơi đã hết phòng cho các ngày 21–24/11. Chỗ còn phòng nằm cách trung tâm dưới 10 km, giá từ hơn 800.000 đến gần 1 triệu đồng một đêm. Xe máy cho thuê kín lịch. Nơi còn xe tăng giá gần gấp đôi, lên 250.000 đồng một ngày so với mức thường 120.000–130.000 đồng.

Nguyên nhân chính là ngày nghỉ 24/11 rơi ngay sau cuối tuần. Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, rơi vào thứ Ba. Chính phủ chọn nghỉ đúng một ngày, không hoán đổi ngày làm việc. Nhiều người tận dụng bằng cách xin nghỉ thêm để nối với cuối tuần, có kỳ nghỉ thông 4 ngày từ thứ Bảy đến thứ Ba. Nhiều gia đình và nhóm bạn vì thế đi sớm từ cuối tuần, khiến lượng khách đổ về cùng lúc.

Đà Lạt đông không chỉ vì kỳ nghỉ. Từ tháng 11 đến tháng 1 là mùa đẹp nhất năm, trời khô ráo, nắng nhẹ, đêm chỉ khoảng 15–17°C. Cỏ hồng nở từ đầu tháng 11, dã quỳ nở rộ từ cuối tháng 11 sang đầu tháng 12, hoa cải nở chủ yếu vào tháng 12 và kéo dài đến tháng 1.

Các sự kiện cũng góp phần giữ nhịp. Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam dự kiến diễn ra 6–8/11, tiếp đó là Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang dự kiến 13–15/11. Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đà Lạt – K-Vietnam Wellness Festa & Expo diễn ra từ 20 đến 24/11 tại Quảng trường Lâm Viên. Cuối năm còn có Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến từ 19 đến 31/12, kế đến là Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Với Đà Lạt, cảnh người xếp hàng chờ bàn hay xe nhích từng chút trên đèo không còn là chuyện lạ. Mỗi kỳ nghỉ dài, thành phố 1.500 mét so với mực nước biển này lại như được bơm thêm vài chục nghìn người. Dịp Tết Dương lịch 2026, Lâm Đồng đón hơn 650.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 1.200 tỷ đồng. Tết Bính Ngọ, tổng lượt khách ước đạt 925.000 lượt, tăng khoảng 32% so với năm trước. Kỳ nghỉ 30/4–1/5 mang về hơn 1.400 tỷ đồng doanh thu du lịch toàn tỉnh. Với mục tiêu 25,8 triệu lượt khách trong năm 2026, những con số ấy cho thấy phố núi không còn là điểm đến "đi cho biết" mà đã thành nơi người ta hẹn nhau gần như mỗi dịp nghỉ.

Cái giá của sự nổi tiếng cũng quen thuộc không kém. Phòng khách sạn khu trung tâm thường hết từ rất sớm, ai đến muộn đành chọn Trại Mát hay Xuân Trường. Giá xe máy, giá phòng nhích lên theo từng ngày lễ. Quốc lộ 20, nhất là đoạn đèo Bảo Lộc, là điểm nghẽn gần như chắc chắn mỗi khi lượng xe từ TP.HCM đổ lên cùng lúc.

Vì vậy, ai đang trên đường lên hoặc chuẩn bị xuống phố núi trong những ngày tới nên tính trước vài việc nhỏ nhưng đáng giá. Chọn bữa trưa sớm hơn 11 giờ hoặc muộn hơn 13 giờ sẽ đỡ cảnh đứng chờ dưới nắng. Những điểm ngoài trung tâm như quán cà phê ven đồi, vườn hoa ở vùng ven vừa vắng hơn vừa giữ được cái chất se lạnh mà người ta lên Đà Lạt để tìm. Khi vào khu Chợ Đà Lạt, đi bộ vẫn nhanh hơn chạy xe. Và nếu phải về trong ngày cuối kỳ nghỉ, nên xuất phát từ sáng sớm, kẻo đèo lại đông như lúc lên.

Đà Lạt vẫn là Đà Lạt, sương sớm, trời se lạnh và hoa nở giữa mùa khô. Chỉ là những ngày này, muốn tận hưởng trọn vẹn thì phải biết né đám đông một chút.