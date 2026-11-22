Mới đây, ca sĩ Quang Lê từ Mỹ về nước đã livestream khoe tóc mới theo phong cách Hàn Quốc trẻ trung, khác hẳn với phong cách trước giờ của anh, khiến ai cũng bất ngờ.



Anh nói: "Hôm nay tôi muốn khoe với mọi người kiểu tóc mới của tôi. Tôi không biết kiểu tóc này có hợp với mình không nhưng thấy một số người cũng khen".

Nhiều khán giả tỏ ra trầm trồ với kiểu tóc trẻ hơn so với tuổi 47 của Quang Lê. Tiếp đó, Quang Lê giới thiệu về tour du lịch xuyên Việt của mình dành cho đồng bào Việt kiều trong năm 2027 tới đây.

Anh nói: "Năm tới đây công ty tôi sẽ tổ chức một tour du lịch xuyên Việt dành riêng cho bà con mình ở nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ về nước du lịch. Hành trình sẽ kéo dài 17 ngày vào tháng 1 năm 2027, đi xuyên cả nước từ Bắc vào Nam như Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Sapa, Lào Cai, Hải Phòng, Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ…

Tôi xin thông báo, rất nhiều người đã đăng ký tour này của tôi, chỉ còn một vài chỗ nữa thôi nhưng tôi vẫn để dành để mọi người đi cho đông đủ, vui vẻ. Mọi người sẽ được ở khách sạn 4 sao, 5 sao. Một ngày mọi người sẽ được ăn ba bữa, ăn cả hải sản, ăn trên du thuyền ở Hạ Long. Giá tôi đưa ra chỉ 4100 đô. Tôi rất mong được tiếp đón quý vị".

Quang Lê cũng bày tỏ: "Ở nơi nào tôi cũng nhớ về quê hương. Tôi ở Việt Nam, đi tới đâu cũng cảm thấy tự hào vì đất nước rất đẹp. Tôi phải nói thật, đất nước mình đẹp vô cùng, đẹp hơn cả nhiều nước bạn.

Tôi đi nhiều nước đâu thấy có biển đẹp như Đà Nẵng, Nha Trang. Chỉ cần ra đó thôi là tôi thấy Việt Nam mình đẹp quá trời.

Hay, tôi đi tới Hạ Long cũng tự hào vì không có nước nào có những hòn non bộ, đảo nhỏ mọc lên như đuôi rồng, đẹp kinh khủng. Việt Nam đúng là hòn ngọc viễn đông, đẹp lắm.

Những ai đã lâu chưa về thăm quê hương nên đi chuyến này để thấy đất nước mình đẹp như thế nào".

Được biết, thời gian này Quang Lê chủ yếu ở Việt Nam để làm việc, sinh sống. Bạn thân của anh là danh hài Thúy Nga từng tiết lộ: "Dạo này Quang Lê ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ. Quang Lê thích ở Việt Nam lắm, không thích ở Mỹ. Ở Việt Nam Quang Lê có show, có bạn bè, vui lắm.

Ở Mỹ này thì Quang Lê cô quạnh lắm, chỉ biết nói chuyện với tôi thôi. Tại ở Mỹ ai cũng bận rộn công việc riêng".