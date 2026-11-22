Mới đây, Minh Hằng trở thành khách mời trong chương trình Quán Nhà Haha và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Xuất hiện bên dàn cast, nữ nghệ sĩ ghi điểm nhờ tính cách thân thiện, hòa đồng, liên tục có những màn tương tác gần gũi, tự nhiên. Bên cạnh sự duyên dáng trong cách trò chuyện, nhan sắc đời thường của cô cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Đặc biệt, sau khi tập phát sóng mới nhất lên sóng, khoảnh khắc Minh Hằng rơi nước mắt khi lắng nghe ca khúc Hôm Nay Con Bận Rồi bất ngờ viral trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động trước giai điệu và ca từ của bài hát. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thích thú là ngay cả trong khoảnh khắc bật khóc, Minh Hằng vẫn giữ được những đường nét gương mặt hài hòa, thần thái cuốn hút. Nhiều người nhận xét cô sở hữu khung hình đẹp "tuyệt đối điện ảnh".

Khoảnh khắc này còn khiến Duy Khánh phải bật cười thừa nhận: "Nhìn chị Hằng khóc xong nhìn lại mình thấy tự xấu hổ". Câu nói hài hước của nam diễn viên càng khiến đoạn clip được chia sẻ rộng rãi. Không ít khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Minh Hằng, đồng thời cho biết họ thêm yêu mến nữ nghệ sĩ sau khi theo dõi chương trình.

Clip: Khoảnh khắc rơi nước mắt gây sốt của Minh Hằng

Minh Hằng xúc động khi hát tặng nhân vật chủ nhà ca khúc về mẹ

Khoảnh khắc "bé Heo" rơi nước mắt khi nghe Bùi Công Nam hát

Minh Hằng được khen khóc tự nhiên nhưng lại rất cuốn hút, "điện ảnh"

Không phải ngẫu nhiên Minh Hằng thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những mỹ nhân có cuộc sống sung túc của showbiz Việt. Sinh năm 1987, cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ và đã có gần hai thập kỷ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, thời trang và sản xuất phim. Nhờ sự chăm chỉ, chủ động mở rộng hoạt động nghệ thuật và liên tục thử sức ở những vai trò mới, nữ nghệ sĩ từng bước xây dựng được vị trí riêng trong showbiz.

Từ nhiều năm trước, Minh Hằng đã được truyền thông chú ý bởi khối tài sản đáng kể, trong đó có bất động sản và những mẫu xe đắt tiền. Cô từng sở hữu căn biệt thự tại TP.HCM với giá trị được nhắc đến ở mức hàng triệu USD, có thiết kế hiện đại cùng nội thất sang trọng. Tuy nhiên, sự sung túc của nữ nghệ sĩ không chỉ thể hiện qua những món đồ xa xỉ mà còn ở việc cô mạnh dạn đầu tư cho các dự án nghệ thuật, liên tục làm mới bản thân trong hành trình hoạt động.

Minh Hằng tạo được thiện cảm trong Quá nhà Haha

Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên ông xã doanh nhân và con trai. Năm 2022, nữ nghệ sĩ chính thức kết hôn sau khoảng 6 năm gắn bó kín tiếng với bạn đời. Chồng cô là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, người được giới thiệu giữ chức Phó tổng giám đốc một công ty dệt tại Long An.

Dù đã lập gia đình và làm mẹ, Minh Hằng vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian vun vén tổ ấm. Theo những chia sẻ từng được nữ nghệ sĩ tiết lộ, ông xã luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong công việc cũng như các dự án cá nhân.