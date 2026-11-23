Sáng nay (23/11), tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao biểu trưng là một trong “80 gương mặt nhân ái tiêu biểu toàn quốc”.

Đối với Quỹ Thiện Tâm, việc được vinh danh diễn ra chỉ hơn một tháng sau cột mốc 20 năm thành lập, đánh dấu chặng đường hoạt động thiện nguyện gắn với Tập đoàn Vingroup.

Quỹ Thiện Tâm vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao biểu trưng là một trong “80 gương mặt nhân ái tiêu biểu toàn quốc”.

Theo đó, Quỹ Thiện Tâm là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Vingroup, được thành lập ngày 3/10/2006. Quỹ do bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sáng lập và đóng góp.Quỹ ra đời với mục tiêu triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Sau 20 năm hoạt động, Quỹ Thiện Tâm đã mở rộng hoạt động trên phạm vi cả nước, tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai và xây dựng hạ tầng dân sinh.

Theo số liệu Vingroup công bố tháng 12/2025, từ khi thành lập đến tháng 11/2025, Quỹ Thiện Tâm đã dành gần 32.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh, nhân đạo, hỗ trợ hơn 10 triệu người trên cả nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, Quỹ đã trao khoảng 90.000 suất học bổng, tặng 18.900 máy vi tính và xây dựng 535 trường học, nhà bán trú, bếp ăn. Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa chữ nổi, phát triển phần mềm và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục người khuyết tật.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm trao tặng máy tính cho các trường và các em học sinh tại Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Ở lĩnh vực y tế, Quỹ đã hỗ trợ khám, chữa bệnh cho khoảng 7 triệu người, đào tạo 600 bác sĩ chuyên khoa I và hỗ trợ mạng lưới 1.200 cô đỡ thôn bản. Đáng chú ý, Quỹ tài trợ 1.000 tỷ đồng cho Đề án cấp cứu ngoại viện quốc gia, đồng thời hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho 23.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với hoạt động an sinh xã hội, Quỹ đã xây dựng hơn 27.000 căn nhà, trao khoảng 2 triệu suất quà Tết, hỗ trợ 25.000 con bò giống cho các hộ nông dân. Quỹ cũng tham gia phụng dưỡng gần 1.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng và hỗ trợ hơn 25.000 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Vào tháng 9 vừa qua, Quỹ tài trợ công trình nhà lưu trú học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn tại Tuyên Quang, trị giá 6,7 tỷ đồng. Công trình được khánh thành trong khuôn khổ chương trình phát động phong trào "80 ngày hành động vì cộng đồng" của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trước đó, tháng 12/2025, Quỹ Thiện Tâm được trao Giải thưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo tại Bangkok, Thái Lan. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của các tổ chức trong công tác phát triển nông thôn và giảm nghèo tại các quốc gia Đông Nam Á.

Ngoài giải thưởng này, Quỹ Thiện Tâm từng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hai bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.