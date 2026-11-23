Đó chính là Trung tâm Dưỡng lão Trường thọ Xuân Hoa!

Thức dậy từ 5h30, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tập thể dục, phục hồi chức năng. Buổi chiều, các cụ lại có thể ra vườn chăm cây, thu hoạch rau xanh, đọc sách, nghe nhạc hoặc trò chuyện cùng bạn bè. Đó là nhịp sinh hoạt tại Trung tâm Dưỡng lão Trường thọ Xuân Hoa (Quảng Ninh), một mô hình chăm sóc người cao tuổi có diện tích hơn 20.000m², kết hợp chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các hoạt động đời sống tinh thần.

Đáng chú ý, trung tâm có cả hệ thống oxy cao áp, siêu âm trị liệu, điện xung trị liệu và ứng dụng AI hỗ trợ cảnh báo nguy cơ té ngã. Chi phí cũng có nhiều hình thức, từ bán trú dự kiến 3,5 triệu đồng/tháng đến lưu trú toàn thời gian từ 7 triệu đồng/tháng.

Một ngày của các cụ bắt đầu từ 5h30, có 5 bữa ăn và nhiều hoạt động

Không phải cứ vào viện dưỡng lão là ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, chờ đến giờ ăn rồi nghỉ ngơi. Tại đây lịch sinh hoạt được xây dựng với nhiều hoạt động khác nhau, tùy theo sức khỏe và khả năng vận động của từng người.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Phạm Thảo (nhân viên tại trung tâm), cho biết một ngày của các cụ thường bắt đầu từ khoảng 5h30. Sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân và vận động nhẹ, các cụ dùng bữa sáng rồi tham gia những hoạt động thể dục, tập phục hồi thể chất và vật lý trị liệu.

Điểm đáng chú ý là các bài tập không được áp dụng đồng loạt mà được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe, khả năng vận động của từng người. Người còn khỏe có thể tham gia những hoạt động vận động phù hợp, trong khi người hạn chế đi lại hoặc cần phục hồi chức năng sẽ được xây dựng chương trình riêng.

Buổi chiều, bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi được khuyến khích giao lưu, trò chuyện, đọc sách, nghe nhạc, tham gia sinh hoạt tập thể và các hoạt động trải nghiệm, vui chơi giải trí. Những cụ yêu thích cây cối, làm vườn cũng có thể tìm niềm vui với việc trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch rau xanh.

Với nhiều người lớn tuổi, đây có lẽ là những hoạt động chẳng hề xa lạ. Một buổi chiều nhổ cỏ, tưới cây, hái mớ rau xanh hay đơn giản là ngồi trò chuyện với người bạn cùng tuổi đôi khi cũng đủ khiến một ngày trở nên vui vẻ hơn.

Theo Phạm Thảo, lịch sinh hoạt luôn được điều chỉnh theo sức khỏe, thói quen và nhu cầu của từng người. Trung tâm mong muốn người cao tuổi không chỉ được chăm sóc về thể chất mà còn có sự kết nối, hoạt động và niềm vui riêng mỗi ngày.

Một chi tiết khác khá thú vị là chế độ ăn uống. Thay vì chỉ có ba bữa chính như thông thường, thực đơn tại đây được bố trí thành 5 bữa mỗi ngày, gồm 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Thực đơn được định hướng bởi đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng, chú trọng sự đa dạng thực phẩm và điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe, bệnh lý của từng người.

Các cụ còn có thể dùng bữa cùng nhau tại khu vực ăn chung nếu đủ sức khỏe và khả năng tự phục vụ. Đây cũng là dịp để mọi người trò chuyện, giao lưu, tạo cảm giác gần gũi như một gia đình. Với những người sức khỏe yếu, hạn chế vận động hoặc cần chăm sóc đặc biệt, nhân viên sẽ hỗ trợ ăn uống ngay tại phòng.

Có hệ thống oxy cao áp, AI cảnh báo nguy cơ té ngã

Ở người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc không chỉ nằm ở chuyện ăn uống, nghỉ ngơi mà còn liên quan đến các vấn đề sức khỏe kéo dài, suy giảm khả năng vận động và nguy cơ té ngã. Bởi vậy, yếu tố y tế và phục hồi chức năng ngày càng được các gia đình quan tâm khi tìm hiểu về mô hình dưỡng lão.

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ chuyên môn lão khoa, điều dưỡng và nhân viên chăm sóc, trung tâm có hệ thống thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng như oxy cao áp, siêu âm trị liệu, điện xung trị liệu. Đặc biệt, hệ thống AI cảnh báo nguy cơ té ngã cũng được đưa vào ứng dụng. Đây là vấn đề đáng quan tâm bởi té ngã có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở người cao tuổi, nhất là những người bị loãng xương, suy giảm sức cơ hoặc hạn chế khả năng giữ thăng bằng.

Việc kết hợp các thiết bị hỗ trợ với theo dõi sức khỏe và chăm sóc điều dưỡng được kỳ vọng giúp đáp ứng tốt hơn những nhu cầu khác nhau của người cao tuổi.

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Khuôn viên hơn 20.000m², phòng đơn, phòng đôi và phòng nhiều giường

Trung tâm Dưỡng lão Trường thọ Xuân Hoa nằm tại khu A1, khu biệt thự cao cấp Đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh. Cơ sở được quy hoạch trên diện tích khoảng 20.000m², gồm công trình 3 tầng với hệ thống phòng nghỉ đa dạng.

Theo thông tin đại diện trung tâm cung cấp, các loại phòng gồm phòng đơn, phòng đôi và phòng nhiều giường, hướng tới đáp ứng những nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế khác nhau của gia đình.

Một lợi thế của địa điểm này là không gian cảnh quan tại khu vực Đồi Thủy Sản, với địa hình lưng tựa núi, mặt hướng biển. Bên cạnh khu vực nghỉ ngơi, trung tâm bố trí các không gian sinh hoạt chung, khu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và hoạt động ngoài trời.

Quy mô rộng cũng tạo điều kiện để người cao tuổi có thêm không gian đi dạo, vận động, gần gũi với cây xanh thay vì chỉ sinh hoạt trong phòng.

Thông tin trao đổi từ đại diện trung tâm cho biết, quy mô thiết kế hướng tới phục vụ khoảng 300 người. Không chỉ chú trọng nơi ở, mô hình hướng đến còn là sự kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và kết nối xã hội. Đại diện trung tâm chia sẻ mong muốn người cao tuổi khi đến đây không cảm thấy mình đang rời xa gia đình mà giống như bước vào một ngôi nhà mới, một khu phố mới, nơi có bạn bè và những người đồng hành.

Bán trú từ 3,5 triệu đồng, lưu trú toàn thời gian từ 7 triệu đồng/tháng

Một trong những vấn đề được các gia đình quan tâm khi tìm hiểu viện dưỡng lão chắc chắn là chi phí. Bởi mỗi người cao tuổi có một tình trạng sức khỏe, khả năng tự chăm sóc và nhu cầu sinh hoạt khác nhau, mức phí cũng không thể áp dụng chung cho tất cả.

Theo thông tin Phạm Thảo cung cấp, nơi này hiện triển khai hai hình thức chăm sóc chính.

Với hình thức bán trú, người cao tuổi đến trung tâm vào ban ngày để được chăm sóc, ăn uống, sinh hoạt và tham gia các hoạt động, sau đó trở về nhà cùng gia đình. Mức phí dự kiến từ 3,5 triệu đồng/tháng, tùy gói sinh hoạt được lựa chọn. Đây là lựa chọn có thể phù hợp với những gia đình vẫn muốn ông bà, cha mẹ duy trì cuộc sống tại nhà nhưng cần người hỗ trợ chăm sóc trong khoảng thời gian con cháu đi làm.

Trong khi đó, hình thức lưu trú toàn thời gian dành cho người có nhu cầu sinh hoạt và được chăm sóc thường xuyên tại trung tâm. Các gói lưu trú có thể ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, với mức phí từ 7 triệu đồng/tháng. Mức chi phí cụ thể phụ thuộc vào loại phòng, khả năng tự chủ trong sinh hoạt, tình trạng sức khỏe và nhu cầu chăm sóc của từng người. Những trường hợp cần hỗ trợ y tế hoặc phục hồi chức năng chuyên sâu sẽ được tư vấn riêng.

Với gia đình có mong muốn người thân an dưỡng lâu dài hoặc lưu trú trọn đời, trung tâm cho biết sẽ trao đổi trực tiếp để xây dựng phương án phù hợp với tình trạng sức khỏe, nhu cầu chăm sóc và thỏa thuận dịch vụ.

(Ảnh: ĐVCC)