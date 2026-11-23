Ở tuổi 26, Lê Thị Thùy Linh lựa chọn mở một quán cà phê giữa vùng núi Tà Xùa (Sơn La) thay vì tiếp tục theo đuổi công việc có thu nhập ổn định. Trước đó, cô từng có thời gian làm quản lý phòng tập với mức lương không dưới 30 triệu đồng mỗi tháng.

Quán cà phê mới mang tên Lili Mountain. Với Linh, đây không đơn thuần là một địa điểm kinh doanh mà còn là cơ hội để thử sức với một mô hình mới tại nơi cô từng gắn bó trong khoảng 3 tháng, khi bản thân mất phương hướng và muốn tìm lại sự cân bằng.

Tuy nhiên, cô hiểu rằng yêu thích một vùng đất và muốn mở quán ở đó là hai chuyện khác nhau. Phía sau ý tưởng về một tiệm cà phê giữa núi rừng là hàng loạt bài toán về chi phí, nhân sự, lượng khách và khả năng duy trì hoạt động lâu dài.

Từ cô gái rời quê đến khởi nghiệp ở những điểm du lịch

Trước khi mở quán cà phê ở Tà Xùa, Linh từng có hành trình kinh doanh tại Lý Sơn. Năm 2024, cô đến hòn đảo này với dự định ban đầu chỉ lưu lại khoảng một tháng. Từ việc làm nội dung trên TikTok, dẫn khách trải nghiệm và khám phá địa phương, Linh dần bén duyên với hoạt động kinh doanh, sau đó mở quán.

Theo chia sẻ, điều khiến cô muốn tiếp tục khởi nghiệp không hẳn là kỳ vọng kiếm được nhiều tiền, mà là mong muốn tạo ra những không gian để khách hàng có thêm trải nghiệm và kỷ niệm khi đến một địa điểm du lịch.

Tà Xùa vốn không phải nơi xa lạ với Linh. Trước khi đến Lý Sơn, cô từng học pha chế và sống tại đây khoảng 3 tháng. Thiên nhiên, khí hậu vùng núi khiến cô có tình cảm đặc biệt với địa điểm này. Khi quay lại, cô nảy ra ý định bắt đầu một dự án kinh doanh của riêng mình.

Lê Thị Thùy Linh, cô gái 26 tuổi lựa chọn khởi nghiệp tại Lý Sơn, Tà Xùa...

Linh cho biết những kinh nghiệm tích lũy tại Lý Sơn giúp cô có thêm sự chuẩn bị cho lần khởi nghiệp mới, từ lựa chọn sản phẩm, phục vụ khách hàng đến xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô không cho rằng mình đã thành công ở địa điểm cũ thì có thể dễ dàng làm tốt tại nơi mới. Tà Xùa có những đặc thù riêng và đòi hỏi cô phải tiếp tục học hỏi.

Một điểm thuận lợi là Lili Mountain bước đầu có lượng khách từng biết đến Linh từ hành trình kinh doanh ở Lý Sơn. Theo trải nghiệm ghi nhận ban đầu của cô, khoảng 80% khách tại quán là những người từng biết đến Lili ở hòn đảo này. Một số người thậm chí đã tìm đến Tà Xùa để tiếp tục ủng hộ cô.

Hiện tại, Lili Beachwear tại Lý Sơn đã kết thúc mùa kinh doanh vào tháng 9/2026. Vì vậy, Linh tập trung vào Lili Mountain, thay vì trực tiếp vận hành hai cơ sở ở hai địa điểm cách xa nhau.

Từ mức lương 30 triệu đồng đến bài toán lợi nhuận

So với công việc quản lý phòng tập trước đây, khởi nghiệp mang lại cho Linh sự chủ động hơn về nơi sống và công việc, nhưng cũng khiến tình hình tài chính trở nên khó đoán định.

Cô cho biết mình chưa thu hồi hết vốn từ hành trình kinh doanh trước đó. Với Lili Mountain, doanh thu không đồng nghĩa với khoản tiền thực sự kiếm được, bởi còn phải tính đến tiền thuê mặt bằng, nguyên liệu, nhân sự, chi phí vận hành và vốn đầu tư ban đầu.

Linh chưa muốn công bố những con số cụ thể khi chưa có đủ dữ liệu để phản ánh chính xác tình hình kinh doanh. Mục tiêu hiện tại của cô là xây dựng một mô hình có thể tự vận hành tốt và tạo ra lợi nhuận bền vững, thay vì chỉ nhìn vào doanh thu mỗi ngày.

Khó khăn lớn nhất theo Linh là làm sao để quán có thể tồn tại lâu dài tại một địa điểm du lịch phụ thuộc nhiều vào thời tiết và lượng khách. Ban đầu, cô hình dung về một tiệm cà phê giữa núi rừng với cảnh quan đẹp, nhưng khi bắt tay thực hiện mới nhận ra phía sau đó là nhiều chi phí và công việc vận hành phức tạp.

Khách đến Tà Xùa không chỉ quan tâm đến đồ uống mà còn chú ý đến cảnh quan và trải nghiệm tổng thể. Vì thế, Linh đang tìm cách cân bằng giữa ý tưởng cá nhân và những gì khách hàng thực sự cần.

Cô cũng không loại trừ khả năng phải thay đổi mô hình, thu hẹp quy mô hoặc dừng kinh doanh nếu tình hình không đạt kỳ vọng. Theo Linh, điều quan trọng là phải theo dõi doanh thu, chi phí, dòng tiền và xác định giới hạn tài chính của bản thân, thay vì tiếp tục chỉ vì tiếc số vốn đã đầu tư.

Khung cảnh tại quán cà phê ở Tà Xùa của Linh

26 tuổi và lựa chọn một con đường khác

Linh thừa nhận việc liên tục thay đổi công việc và địa điểm sống từng khiến gia đình lo lắng. Trước đây, khi quyết định sử dụng tiền tiết kiệm để bắt đầu kinh doanh ở Lý Sơn, cô cũng có những bất đồng với bố mẹ.

Ở tuổi 26, cô đôi khi nhìn những người bạn cùng trang lứa đã có gia đình, công việc ổn định và tự hỏi liệu mình có đang đi chậm hơn hay không. Trong khi nhiều người đã có cuộc sống tương đối rõ ràng, cô vẫn phải loay hoay với vốn, mặt bằng, nhân sự và những bài toán kinh doanh chưa có lời giải.

Tuy nhiên, Linh không nghĩ cuộc sống có một mốc thời gian chung mà ai cũng phải đạt được. Với cô, điều quan trọng là dành thời gian để hiểu bản thân, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn và xây dựng cuộc sống mình thực sự mong muốn.

Sau khi sống và làm việc ở nhiều nơi, quan niệm về sự ổn định của Linh cũng thay đổi. Cô không còn xem ổn định chỉ là một công việc cố định, thu nhập đều đặn hay gắn bó lâu dài với một địa điểm. Thay vào đó, đó là khả năng tự nuôi sống bản thân, giải quyết vấn đề và có trách nhiệm với những người đồng hành.

Nhìn lại hành trình đã qua, Linh cho rằng mình có được sự trưởng thành, những trải nghiệm và các mối quan hệ đáng quý. Đổi lại, cô phải đánh đổi sự ổn định về thu nhập, thời gian nghỉ ngơi và đôi khi là cảm giác an tâm khi nhìn những người xung quanh có cuộc sống rõ ràng hơn.

Nếu được chọn lại, cô vẫn muốn thử sức, nhưng sẽ chuẩn bị kỹ hơn về tài chính, kế hoạch kinh doanh và phương án dự phòng. Với Lili Mountain, Linh vẫn muốn nghiêm túc đi tiếp, đồng thời học cách biến điều mình yêu thích thành một công việc có thể nuôi sống bản thân một cách bền vững.