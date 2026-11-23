Nợ tốt và nợ xấu: Khác biệt không chỉ nằm ở lãi suất

Trong quản lý tài chính cá nhân, nhiều người vẫn quan niệm rằng không vay nợ mới là trạng thái an toàn nhất. Có tiền thì mua, chưa có tiền thì chờ đợi. Cách suy nghĩ này giúp hạn chế rủi ro, nhưng đôi khi cũng khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội cải thiện cuộc sống và xây dựng tài sản.

Thực tế, nợ không hoàn toàn là điều tiêu cực. Một khoản vay mua nhà có thể giúp gia đình ổn định chỗ ở sớm hơn. Khoản vay phục vụ học tập có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Thậm chí, khoản vay kinh doanh nếu được tính toán cẩn thận còn có khả năng tạo ra nguồn thu nhập mới.

Ngược lại, những khoản vay để mua sắm vượt khả năng chi trả, chạy theo xu hướng hoặc duy trì lối sống đắt đỏ thường khiến tài chính ngày càng căng thẳng.

Điểm khác biệt cơ bản nằm ở mục đích sử dụng tiền, chi phí vay và khả năng trả nợ.

Nợ tốt thường là khoản vay phục vụ mục tiêu có giá trị lâu dài, có khả năng gia tăng thu nhập hoặc tạo dựng tài sản, đồng thời vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Nợ xấu, theo cách gọi phổ biến trong quản lý tài chính cá nhân, là khoản nợ gây áp lực tài chính lớn, có chi phí vay cao hoặc chủ yếu phục vụ những nhu cầu tiêu dùng không cần thiết.

Cần lưu ý, đây là cách phân loại theo hiệu quả tài chính, khác với khái niệm nợ xấu trong hoạt động ngân hàng, vốn liên quan đến phân loại chất lượng khoản vay và khả năng thu hồi nợ.

Để hiểu rõ hơn, hãy nhìn vào ba tình huống rất gần gũi trong cuộc sống.

1. Lương 15 triệu đồng nhưng thường xuyên trả góp đồ công nghệ: Khi nợ tiêu dùng trở thành gánh nặng

Anh Minh, 32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và sinh hoạt, số tiền còn dư không nhiều.

Tuy nhiên, anh có thói quen mua sắm bằng thẻ tín dụng. Điện thoại mới, máy tính bảng hay những thiết bị công nghệ đắt tiền đều được anh lựa chọn theo hình thức mua trước, trả sau.

Ban đầu, mỗi khoản thanh toán chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng nên anh không cảm thấy quá áp lực. Nhưng khi nhiều khoản trả góp xuất hiện cùng lúc, số tiền phải thanh toán hằng tháng bắt đầu vượt quá khả năng cân đối.

Nếu không trả đủ dư nợ đúng hạn và phải chịu lãi, chi phí sử dụng thẻ có thể tăng đáng kể. Đặc biệt, lãi suất thẻ tín dụng thường cao hơn nhiều khoản vay có tài sản bảo đảm.

Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc thẻ, mà ở việc sử dụng tiền vay để mua những món đồ nhanh mất giá, không tạo thêm thu nhập và vượt quá khả năng tài chính.

Với trường hợp này, ưu tiên nên là ngừng phát sinh khoản nợ mới, thanh toán đúng hạn và tập trung trả những khoản đang chịu lãi suất cao.

2. Vay 100 triệu đồng để học nâng cao chuyên môn: Khoản nợ có thể tạo ra thu nhập trong tương lai

Khác với anh Minh, chị Hương, 28 tuổi, quyết định vay 100 triệu đồng để theo học một chương trình đào tạo chuyên môn phục vụ công việc.

Khoản vay khiến chị phải dành một phần thu nhập hằng tháng để trả nợ. Tuy nhiên, nếu chương trình học thực sự giúp nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và cải thiện mức lương, đây có thể được xem là khoản đầu tư vào bản thân.

Giả sử sau khi hoàn thành chương trình, thu nhập của chị tăng từ 15 triệu lên 20 triệu đồng mỗi tháng. Phần thu nhập tăng thêm 5 triệu đồng có thể giúp chị từng bước bù đắp chi phí học tập.

Dù vậy, không phải cứ vay để học là nợ tốt. Người vay vẫn cần xem xét lãi suất, thời gian hoàn vốn, chất lượng chương trình và khả năng trả nợ nếu thu nhập không tăng như kỳ vọng.

Đặc biệt, không nên mặc định rằng khoản vay lãi suất thấp thì luôn có lợi hoặc sử dụng toàn bộ tiền nhàn rỗi để đầu tư sẽ tốt hơn trả nợ trước hạn. Lợi nhuận đầu tư không được bảo đảm, trong khi nghĩa vụ trả nợ vẫn tồn tại.

Một khoản vay chỉ thực sự có ý nghĩa khi lợi ích kỳ vọng đủ lớn so với chi phí và rủi ro phải gánh chịu.

3. Vay ngân hàng mua nhà cho thuê: Có tài sản chưa chắc đã có dòng tiền dương

Một trường hợp khác là anh Tuấn, 40 tuổi, đang cân nhắc mua căn hộ giá 2 tỷ đồng để cho thuê. Anh có sẵn 1 tỷ đồng và dự định vay ngân hàng 1 tỷ đồng còn lại.

Giả sử lãi suất vay là 8%/năm, tiền cho thuê căn hộ khoảng 8 triệu đồng/tháng, tương đương 96 triệu đồng/năm.

Nhìn qua, lợi suất cho thuê gộp đạt 4,8%/năm trên giá trị căn nhà. Trong khi đó, riêng tiền lãi của khoản vay 1 tỷ đồng đã khoảng 80 triệu đồng trong năm đầu nếu tính đơn giản theo dư nợ ban đầu.

Sau khi trừ chi phí bảo trì, thời gian nhà trống, thuế và những khoản phát sinh khác, lợi nhuận thực tế có thể thấp hơn đáng kể.

Chưa kể, anh Tuấn còn phải trả một phần nợ gốc mỗi tháng. Vì thế, dù sở hữu tài sản có giá trị lớn, dòng tiền cho thuê vẫn có thể không đủ trang trải khoản trả ngân hàng.

Điều này cho thấy vay mua nhà không mặc nhiên là nợ tốt. Với bất động sản đầu tư, cần tính đủ lợi suất ròng, chi phí vốn, khoản trả gốc và nguy cơ lãi suất tăng.

Ngay cả khi giá trị căn nhà có thể tăng trong tương lai, người vay vẫn phải bảo đảm khả năng thanh toán trong hiện tại.

Có nợ xấu, nên xử lý thế nào để không mất kiểm soát tài chính?

Nếu đang có nhiều khoản vay cùng lúc, việc đầu tiên không phải là tìm cách trả hết ngay lập tức, mà là xác định khoản nào cần ưu tiên.

Trước hết, hãy liệt kê toàn bộ số dư nợ, lãi suất, số tiền phải trả hằng tháng và ngày đến hạn. Bước này giúp nhìn rõ tình trạng tài chính thay vì chỉ ước lượng trong đầu.

Tiếp theo, ưu tiên xử lý những khoản vay có lãi suất cao, đặc biệt là dư nợ thẻ tín dụng đang bị tính lãi hoặc các khoản vay tiêu dùng đắt đỏ. Với những khoản có lãi suất thấp và lịch trả nợ ổn định, có thể cân nhắc duy trì thanh toán theo kế hoạch, đồng thời dành một phần thu nhập để xây dựng quỹ dự phòng.

Một nguyên tắc quan trọng là không vay khoản mới chỉ để duy trì lối sống hoặc trả khoản cũ nếu không có phương án giảm chi phí vay và trả nợ rõ ràng. Khi gặp khó khăn, nên chủ động trao đổi với bên cho vay về phương án thanh toán phù hợp trước khi phát sinh quá hạn.

Bên cạnh đó, trước khi quyết định vay thêm, hãy tự trả lời ba câu hỏi: Khoản vay này có thực sự cần thiết không? Nó có giúp tạo ra giá trị lâu dài không? Nếu thu nhập giảm hoặc lãi suất tăng, mình còn đủ khả năng trả nợ không?

Một người không có khoản nợ nào chưa chắc đã quản lý tài chính hiệu quả hơn người đang vay mua nhà hoặc đầu tư cho công việc. Ngược lại, người sở hữu nhiều tài sản nhưng phải liên tục xoay tiền trả ngân hàng cũng chưa chắc đang có tình hình tài chính lành mạnh.

Điều quan trọng không phải là vay ít hay vay nhiều, mà là khoản nợ đó đang phục vụ cuộc sống của bạn hay đang buộc bạn phải làm việc chỉ để trả lãi.

Biết sử dụng nợ hợp lý là một kỹ năng tài chính. Nhưng biết từ chối những khoản vay không cần thiết mới là bước đầu tiên để giữ được tiền và sự chủ động trong cuộc sống.