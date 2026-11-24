Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm rao bán phần mềm có khả năng theo dõi bí mật hoạt động trên điện thoại của người khác.

Các phần mềm này được quảng cáo có thể đọc tin nhắn, nghe lén cuộc gọi, xem vị trí thiết bị hoặc giám sát từ xa mà chủ điện thoại không hay biết.

Lợi dụng tâm lý tò mò và nhu cầu theo dõi thông tin cá nhân của người khác, các đối tượng đưa ra nhiều lời quảng cáo hấp dẫn như dễ cài đặt, hoạt động kín đáo, không bị phát hiện và có thể theo dõi liên tục.

Người dân cần cảnh giác, không mua, tải các phần mềm “đọc trộm tin nhắn” rao bán trên mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp dữ liệu cá nhân. (Ảnh: Công an Thành phố Đà Nẵng)

Để tạo lòng tin, chúng đăng tải hình ảnh, video minh họa hoặc cung cấp tài khoản dùng thử giả, khiến người có nhu cầu tin rằng phần mềm có khả năng hoạt động đúng như quảng cáo.

Tuy nhiên, theo cảnh báo của cơ quan Công an, đây có thể là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc phát tán mã độc. Người dân từng chuyển khoản mua các dịch vụ này cần đặc biệt cảnh giác, nhất là khi người bán tiếp tục yêu cầu thanh toán thêm nhiều khoản phí bất thường.

Liên tục yêu cầu chuyển tiền sau khi nhận thanh toán

Thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc yêu cầu người mua chuyển tiền để thanh toán phần mềm. Sau đó, chúng viện dẫn nhiều lý do như " phí kích hoạt, phí bảo mật, phí duy trì hoặc phí mở khóa tính năng " để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển khoản.

Một số đối tượng còn thông báo phần mềm gặp lỗi, cần nâng cấp hoặc xác minh thiết bị, từ đó đưa ra thêm các khoản thanh toán mới.

Sau khi nhận được tiền, chúng có thể chặn liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người mua.

Vì vậy, người dân cần cảnh giác với các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản không rõ danh tính để mua phần mềm theo dõi trái phép, đặc biệt khi bên nhận liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng không cung cấp được dịch vụ như cam kết.

Nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điện thoại

Không chỉ có nguy cơ mất tiền, người mua còn có thể trở thành nạn nhân của mã độc được ngụy trang dưới dạng phần mềm theo dõi.

Các đối tượng có thể gửi đường dẫn hoặc tệp cài đặt để người mua tải xuống. Khi cài đặt ứng dụng và cấp quyền truy cập, điện thoại có nguy cơ bị xâm nhập, dữ liệu cá nhân, mật khẩu, mã xác thực và thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị đánh cắp.

Từ đó, các đối tượng có thể chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội, điều khiển thiết bị từ xa hoặc thực hiện giao dịch trái phép. Dữ liệu bị thu thập còn có thể được sử dụng để tiếp tục lừa đảo người thân, bạn bè của nạn nhân.

Đáng chú ý, người mua phần mềm theo dõi trái phép cũng có thể đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật nếu tự ý truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin riêng tư của người khác khi chưa được phép.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định 363/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/11/2026, hành vi thu thập dữ liệu trái phép dẫn đến làm rò rỉ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với cá nhân, từ 80-120 triệu đồng đối với tổ chức. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự.

Người từng chuyển tiền cần làm gì?

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tìm mua, cài đặt hoặc sử dụng các phần mềm gián điệp, phần mềm theo dõi trái phép; không chuyển tiền cho các dịch vụ không rõ nguồn gốc hoặc tiếp tục thanh toán những khoản phí bất thường.

Người dân tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ, tải ứng dụng từ nguồn không chính thống hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

Trường hợp đã chuyển tiền và nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ tra soát giao dịch, ngăn chặn giao dịch nếu còn khả năng. Đồng thời, lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản nhận tiền, nội dung quảng cáo, đường link và chứng từ chuyển khoản để trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Nếu đã cài đặt tệp đáng ngờ hoặc nghi ngờ điện thoại bị xâm nhập, người dùng nên ngắt kết nối mạng, sử dụng thiết bị an toàn để thay đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và kiểm tra những thiết bị đang đăng nhập.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các dịch vụ quảng cáo khả năng theo dõi bí mật điện thoại. Việc chuyển tiền mua phần mềm không rõ nguồn gốc có thể khiến người dùng vừa mất tài sản, vừa bị đánh cắp dữ liệu cá nhân và đối mặt với những hậu quả pháp lý.