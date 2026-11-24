Khi tình yêu văn hóa Việt bắt đầu từ những điều gần gũi

Nhắc đến văn hóa truyền thống, nhiều người thường nghĩ đến những di tích lịch sử, lễ hội hay các loại hình nghệ thuật được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, văn hóa còn hiện diện trong những điều rất đỗi quen thuộc: tà áo dài mẹ mặc vào ngày Tết, mái tóc dài của bà hay nồi nước gội đầu thơm hương bồ kết, hương nhu từng gắn bó với ký ức của nhiều gia đình Việt.

Những hình ảnh bình dị ấy cũng là nguồn cảm hứng để thương hiệu dầu gội dược liệu Nguyên Xuân thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh khởi xướng và triển khai chiến dịch "Đất nước gấm hoa" nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là dự án cộng đồng "Dệt suối tóc gấm hoa", tập hợp 10.000 bức ảnh mái tóc Việt từ khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc mái tóc của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài cùng khung cảnh quê hương đất nước. Mỗi bức ảnh được gửi về chương trình cũng là một mảnh ghép trong bức tranh tôn vinh vẻ đẹp con người và văn hóa Việt Nam.

Với Nguyên Xuân, lựa chọn mái tóc làm hình ảnh kết nối cũng xuất phát từ chính câu chuyện thương hiệu. Được lấy cảm hứng từ nồi nước gội đầu truyền thống của bà, của mẹ, thương hiệu theo đuổi việc kết hợp tri thức dược liệu cổ truyền phương Đông với khoa học hiện đại trong chăm sóc tóc và da đầu.

Từ việc gìn giữ những kinh nghiệm chăm sóc tóc được trao truyền qua các thế hệ, Nguyên Xuân mở rộng tinh thần ấy sang hoạt động tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó có áo dài Việt Nam.

Theo kế hoạch, Nguyên Xuân sẽ đóng góp 300 triệu đồng tiền mặt cho các hoạt động của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị áo dài và thúc đẩy hành trình hướng tới việc đưa áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng qua những trải nghiệm đa điểm chạm

Sự kiện chính của chuỗi hoạt động cộng đồng của chiến dịch là "Ngày hội tuổi trẻ với văn hóa dân tộc" với chủ đề "Đất nước gấm hoa", diễn ra ngày 28 và 29/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong đó, tối 29/11, Concert "Đất nước gấm hoa" với sự góp mặt của các nghệ tên tuổi như Noo Phước Thịnh, Phương Mỹ Chi, MONO, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, PiaLinh…

Thông qua âm nhạc, hình ảnh sân khấu và công nghệ trình diễn, những chất liệu văn hoá dân tộc được kỳ vọng tạo nên một không gian thưởng thức nghệ thuật phù hợp với nhiều nhóm khả giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

‎Nguồn ảnh: Nguyên Xuân





Mỗi hoạt động trong chiến dịch "Đất nước gấm hoa" là một điểm chạm kết nối cộng đồng, nơi mỗi người có thể góp vào một khoảnh khắc, một câu chuyện hay một góc nhìn riêng, cùng nhau dệt nên bức tranh Việt Nam rực rỡ sắc màu từ những trải nghiệm trực tiếp đến không gian trực tuyến.

Một trong những điểm chạm ấy là chuỗi trải nghiệm "Miền dược liệu - Dệt suối tóc gấm hoa" diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM và Hội An từ ngày 21 đến 28/11. Tại "Miền dược liệu – Dệt suối tóc gấm hoa", Nguyên Xuân kể câu chuyện tri thức y học cổ truyền phương Đông được gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ nồi nước gội của bà, của mẹ đến cách thương hiệu kết hợp dược liệu với khoa học hiện đại để chăm sóc tóc và da đầu hôm nay.

Đây cũng là nơi Nguyên Xuân mời mọi người góp hình ảnh mái tóc của mình hoặc người thân trong tà áo dài vào dự án "Dệt suối tóc gấm hoa".

‎Nguồn ảnh: Nguyên Xuân





Song song, Nguyên Xuân phối hợp cùng TikTok Việt Nam triển khai thử thách "Dệt đất nước gấm hoa", khuyến khích người dùng chia sẻ hình ảnh về mái tóc, áo dài, những khoảnh khắc gắn kết gia đình và cảnh đẹp quê hương.

Việc đưa dự án lên nền tảng số giúp mở rộng sự tham gia vượt ra ngoài phạm vi những địa điểm tổ chức trực tiếp. Một bức ảnh được đăng tải từ bất kỳ vùng miền nào cũng có thể góp thêm sắc màu cho mục tiêu tập hợp 10.000 bức ảnh mái tóc Việt.

‎Nguồn: Tiktok





Chia sẻ về chiến dịch, ông Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, nhấn mạnh mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên tìm thấy sự gắn bó với văn hóa dân tộc, từ những làn điệu quê hương, trang phục truyền thống đến câu chuyện về các làng nghề. Để từ đó, người trẻ sẽ có thêm động lực gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị ấy theo cách của thế hệ mình.

Rất nhiều hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Đất nước gấm hoa" sẽ được diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại thủ đô Hà Nội. Người dân và du khách hãy theo dõi thông tin chính thức từ Nguyên Xuân để cập nhật thông tin..