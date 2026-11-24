Từng có thời điểm, những câu chuyện về người trẻ tốt nghiệp đại học danh tiếng, làm việc tại các tập đoàn lớn với mức lương hàng trăm nghìn NDT (hàng tỷ đồng) mỗi năm luôn thu hút sự chú ý trên các diễn đàn, MXH Trung Quốc. Thế nhưng gần đây, một kiểu chia sẻ khác lại nhận được sự đồng cảm hơn hẳn: Những người có thu nhập "không cao", chẳng có tài sản gì lớn, sự nghiệp cũng không nổi bật nhưng lại cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống.

Chủ đề "Người bình thường nằm ngoài cuộc đua thành tựu" dần trở thành tâm điểm bàn luận trên các nền tảng như Douban, Xiaohongshu,...

Meimei (29 tuổi): Bỏ việc lương 20.000 NDT (77,2 triệu đồng) ở Bắc Kinh, về quê kiếm 3.500 NDT/tháng (13,5 triệu đồng)

Trước đây, tôi từng làm việc ở Bắc Kinh với mức lương 20.000 NDT/tháng (khoảng 77,2 triệu đồng). Nhưng cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ công việc đó để trở về quê, tìm một vị trí nhân viên văn phòng với thu nhập thấp hơn rất nhiều, chỉ 3.500 NDT/tháng (khoảng 13,5 triệu đồng).

Hiện tại, tôi làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hầu như không phải tăng ca. Sau khi tan làm, tôi có thể tự nấu ăn, xem phim, đi dạo. Cuối tuần, tôi hẹn bạn bè đi leo núi hoặc tổ chức những buổi dã ngoại đơn giản.

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Tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng của tôi chỉ khoảng 800 NDT (khoảng 3,1 triệu đồng), trong đó tiền thuê nhà là 300 NDT (khoảng 1,16 triệu đồng), ăn uống hết 400 NDT (khoảng 1,55 triệu đồng) và đi lại khoảng 100 NDT (khoảng 390.000 đồng). Tôi không có kế hoạch mua nhà, mua xe, chuyện kết hôn hay sinh con thì tôi cứ để cuộc đời tự nhiên "đưa đẩy" nên chẳng quá áp lực.

Trước đây khi còn ở Bắc Kinh, dù kiếm được 20.000 NDT/tháng (77,2 triệu đồng) nhưng cuộc sống khi ấy thực sự bí bách, lúc nào cũng căng thẳng và rất nhiều thứ phải lo. Tôi phải trả 6.000 NDT (khoảng 23,1 triệu đồng) tiền thuê nhà, mỗi ngày mất tới 2 tiếng di chuyển giữa chỗ ở và chỗ làm. Cảm giác lúc nào cũng vội vã, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức làm gì khác. Bây giờ, thu nhập của tôi thấp hơn rất nhiều, nhưng ít nhất mỗi ngày tôi có thể ngủ đủ 8 tiếng, có thời gian nấu ăn, tập thể dục và đọc sách. Tôi cảm thấy sướng hơn hẳn.

Xingyue: Lương 4.000 NDT/tháng (15,4 triệu đồng), trong tuần không phải tăng ca, cuối tuần được nghỉ trọn vẹn cả 2 ngày

Tôi kiếm được khoảng 4.000 NDT/tháng (khoảng 15,4 triệu đồng). Thu nhập này chắc chắn không thể so với những người có mức lương hàng chục nghìn NDT, nhưng tôi luôn được tan làm đúng giờ và có hai ngày nghỉ cuối tuần.

Tôi có thời gian chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè và làm những việc mình thích. So với một người bạn có thu nhập hàng năm lên tới hàng triệu NDT nhưng thường xuyên phải làm việc đến đêm muộn, tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình hạnh phúc hơn nhiều. Chính bạn tôi cũng nhiều lần nói rằng cậu ấy chỉ ước mình có thể sống đủng đỉnh như tôi. Nhưng vì còn nhiều trách nhiệm với gia đình, nên cậu ấy không thể chuyển về quê và chấp nhận mức lương thấp để đổi lấy nhịp sống nhàn nhã hơn.

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Có lẽ đó chính là chi phí cơ hội, điều mà trước đây tôi không nhận thấy. Lương cao là sướng ư? Câu trả lời là không đâu. Làm gì có chuyện thu nhập cao mà lại rảnh rỗi, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân được.

Chúng ta đều phải đánh đổi thôi, tôi chọn lương thấp và hài lòng với điều đó, chẳng có gì phải xấu hổ.

Ling Xi Yang: Thời buổi nào rồi mà còn đo hạnh phúc dựa trên mức thu nhập

Tôi từng nghĩ rằng nếu bản thân không thành công, không kiếm được nhiều tiền thì có nghĩa là mình đang thất bại. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè mua nhà, mua xe, thăng chức hoặc có mức lương cao, tôi lại cảm thấy áp lực và tự hỏi tại sao mình vẫn chưa đạt được những điều đó.

Nhưng bây giờ, tôi nghĩ khác rồi. Tôi không nhất thiết phải sống giống người khác. Nếu mỗi ngày đều vui vẻ, có công việc đủ trang trải cuộc sống, có thời gian dành cho bản thân và những người mình yêu quý thì đó cũng là một dạng thành công. Suy cho cùng thì thu nhập cũng chỉ là 1 con số, nó chẳng phản ánh được gì nhiều về mức độ hạnh phúc, càng so sánh chỉ càng chứng tỏ tôi là người thiển cận.

Không "chạy đua thành tựu" không có nghĩa là từ bỏ nỗ lực

Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống cứ túc tắc vừa làm vừa chơi, lương không cao cũng không sao, nhiều người cũng bày tỏ quan: Lựa chọn nhịp sống chậm không đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi mục tiêu hay ngừng cố gắng.

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Một người bình luận: "Chống chạy đua thành tựu không có nghĩa là không làm việc, mà là từ chối những giờ tăng ca vô nghĩa. Không so sánh với người khác không có nghĩa là không muốn tiến bộ, mà là không để thành công của người khác quyết định giá trị của bản thân".

Một ý kiến khác cho rằng: "Trước đây, tôi luôn nghĩ mình phải kiếm thật nhiều tiền, có nhà, có xe và đạt được một vị trí nhất định trong công việc mới được xem là thành công. Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn có một công việc ổn định, đủ tiền chi tiêu và thời gian để sống cuộc đời của mình".

Sức hút của xu hướng nằm ngoài cuộc đua thành tựu đến từ việc nó chạm tới tâm lý của nhiều người trẻ trước áp lực chi phí nhà ở, cạnh tranh công việc, nuôi dạy con cái và chăm sóc cha mẹ khi về già. Không ít người nhận ra rằng ngay cả khi đi theo con đường sự nghiệp truyền thống, nỗ lực làm việc và không ngừng nâng cao thu nhập, họ cũng chưa chắc đạt được cuộc sống như mong muốn.

Vì thế, một số người chọn rời các tập đoàn lớn để chuyển sang doanh nghiệp nhỏ hơn, rời thành phố lớn để trở về quê nhà. Có người giảm bớt nhu cầu mua sắm, không đặt mục tiêu mua nhà, mua xe trong thời điểm hiện tại. Cũng có người duy trì công việc chính để bảo đảm thu nhập, đồng thời dành thời gian phát triển công việc phụ mà mình yêu thích.

Sau cùng, điều mà những người trẻ này muốn khẳng định không phải là kiếm ít tiền tốt hơn kiếm nhiều tiền, mà là mỗi người có quyền lựa chọn một nhịp sống phù hợp với hoàn cảnh và mong muốn của mình. Mức lương 3.500 NDT/tháng (13,5 triệu đồng) không đồng nghĩa với thất bại, cũng như thu nhập 500.000 NDT/năm (1,9 tỷ đồng) không tự động bảo đảm hạnh phúc.

(Nguồn: Toutiao)