Sáng 23/11, một ngôi trường mới khang trang giữa núi rừng Mèo Vạc (Tuyên Quang) chính thức được khánh thành và bàn giao cho địa phương. Công trình có tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, do nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội), tài trợ xây dựng. Thầy Khang cũng là một trong những gương mặt được vinh danh tại WeChoice Awards 2024 với danh hiệu Đại sứ truyền cảm hứng, sau câu chuyện nhận đỡ đầu 22 em nhỏ sống sót sau trận lũ quét tại Làng Nủ.

Tại buổi lễ, thầy Khang xúc động trao biểu tượng “chìa khóa tay”, chính thức bàn giao ngôi trường cho địa phương. Trong lời nhắn gửi đến thầy cô và học sinh, thầy chia sẻ rằng một ngôi trường khang trang, hiện đại mới chỉ là khởi đầu. Tương lai của học sinh và vùng đất Mèo Vạc còn phụ thuộc vào sự tận tâm của thầy cô cùng nỗ lực học tập của các em.

Công trình mang tên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, có khuôn viên rộng gần 3ha. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, ngôi trường còn có cách kết hợp kiến trúc khá thú vị giữa nét hiện đại và văn hóa bản địa.

Toàn cảnh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc

Đi một vòng quanh trường sẽ bắt gặp những cái tên gợi nhắc đến Thăng Long tứ trấn. Cổng trường mang tên Quán Thánh, giảng đường là Bạch Mã, sân thể thao mang tên Voi Phục và khu ký túc xá là Kim Liên. Trong khi đó, hình ảnh nhà truyền thống của người Mông, mái ngói âm dương, hành lang gạch đỏ cùng những hàng sa mộc lại khiến công trình gần gũi hơn với cảnh quan vùng cao.

Bên trong khuôn viên rộng gần 3ha là hệ thống cơ sở vật chất khá đầy đủ, gồm 40 phòng học, 2 phòng thực hành, thư viện, hội trường, nhà thể chất và sân thể thao. Hai tòa ký túc xá được bố trí riêng cho học sinh nam và nữ, có sức chứa khoảng 700 em.

Không gian sinh hoạt cũng được đầu tư đáng kể. Nhà ăn rộng khoảng 800m², có thể phục vụ 200-300 người cùng lúc. Khu nhà công vụ dành cho giáo viên gồm 12 phòng đôi. Đặc biệt, hai tòa ký túc xá đều được trang bị hệ thống nước nóng, phù hợp với điều kiện thời tiết lạnh ở vùng núi cao. Khu vệ sinh, nhà ăn và nơi giặt phơi cũng được bố trí riêng để phục vụ sinh hoạt hằng ngày của học sinh nội trú.

Hệ thống phòng học được xây dựng khang trang, phục vụ học sinh tiểu học và THCS

Nhà thể chất là hạng mục phục vụ hoạt động giáo dục thể chất và rèn luyện thể thao

Ít ai biết rằng, mối gắn bó giữa thầy Nguyễn Xuân Khang, Trường Marie Curie và Mèo Vạc đã bắt đầu từ năm 2021, với hoạt động trồng cây sa mộc tại địa phương. Sau đó, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng cao, trước khi bắt tay vào dự án xây dựng ngôi trường mới.

Năm học 2026-2027, trường đã tuyển sinh gần 500 học sinh. Với khả năng phục vụ khoảng 1.000 em, công trình được kỳ vọng sẽ mang đến điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng cao Mèo Vạc.

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của trường: