Ở nhiều gia đình, cây đinh lăng cứ thế lớn lên cùng năm tháng. Ban đầu chỉ là một cành nhỏ cắm xuống đất, vài năm sau đã thành bụi cây cao quá đầu người, gốc to, cành lá sum suê. Có những cây được giữ lại cả chục năm, chủ nhà vẫn đều đặn hái lá ăn mà chẳng mấy khi để ý đến bộ rễ nằm sâu dưới đất. Cho đến một ngày, nghe người ta nói rễ đinh lăng lâu năm rất quý, không ít người mới bắt đầu phân vân: Đào lên thì tiếc cây, cứ để mãi lại sợ bỏ phí bộ rễ đã mất nhiều năm mới phát triển được như vậy.

Thực tế, đinh lăng có thể được thu hoạch rễ sau một số năm trồng, nhưng không phải cây càng già thì càng có giá trị. Trước khi quyết định đào, có vài điều mà những gia đình đang sở hữu cây đinh lăng lâu năm nên biết.

Đinh lăng trồng bao nhiêu năm thì có thể đào lấy rễ?

Thông thường, đinh lăng lá nhỏ được trồng làm dược liệu có thể bắt đầu thu hoạch rễ sau khoảng 3 năm. Nhiều cơ sở trồng đinh lăng lựa chọn thời điểm từ 3 đến 5 năm, khi cây đã có thời gian phát triển bộ rễ và tích lũy các thành phần được quan tâm trong dược liệu. Với những cây đã trồng 7 năm, 10 năm hoặc lâu hơn, gia đình hoàn toàn có thể cân nhắc thu hoạch. Tuy nhiên, đừng vội nghĩ rằng cứ thêm một năm tuổi là bộ rễ lại quý hơn một bậc. Chất lượng rễ còn phụ thuộc vào giống đinh lăng, điều kiện đất đai, cách chăm sóc và quá trình sinh trưởng. Một cây lâu năm nhưng phát triển kém chưa chắc cho bộ rễ tốt bằng cây ít tuổi hơn được trồng trong điều kiện phù hợp.

Cũng cần biết rằng không phải loại đinh lăng nào trồng trong vườn cũng được sử dụng làm dược liệu giống nhau. Loại thường được nhắc đến trong các tài liệu dược liệu là đinh lăng lá nhỏ. Nếu chưa xác định đúng giống cây, gia đình không nên tùy tiện đào rễ để sử dụng.

Có nên đào cây đinh lăng đã trồng cả chục năm?

Câu trả lời phụ thuộc vào mục đích trồng cây ngay từ đầu.

Nếu gia đình trồng đinh lăng chủ yếu để lấy lá ăn, làm cảnh hoặc tạo bóng xanh trong sân vườn, việc đào rễ là không cần thiết. Một cây đang phát triển khỏe mạnh vẫn có thể tiếp tục cho lá trong nhiều năm. Đào toàn bộ bộ rễ cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi cả cây đã mất nhiều thời gian chăm sóc. Ngược lại, nếu đinh lăng được trồng với mục đích thu hoạch dược liệu, cây đã đủ tuổi, đúng giống và sinh trưởng tốt thì có thể tính đến chuyện đào lấy rễ. Gia đình cũng có thể tận dụng bộ rễ khi cần cải tạo vườn, chuyển vị trí trồng hoặc loại bỏ cây cũ để dành chỗ cho cây mới.

Riêng với những cây đinh lăng đã vài chục năm tuổi, không nên quyết định chỉ dựa vào lời truyền miệng rằng rễ càng lâu năm càng đắt. Tuổi cây không tự động bảo đảm chất lượng dược liệu hay giá bán. Nếu có ý định bán, tốt nhất nên tìm hiểu nhu cầu thu mua và nhờ người có chuyên môn đánh giá trước, tránh đào mất cây rồi mới phát hiện bộ rễ không có giá trị như kỳ vọng.

Nếu quyết định đào rễ, cần lưu ý điều gì?

Đinh lăng có nhiều rễ phân nhánh, vì vậy việc thu hoạch cần được thực hiện cẩn thận để hạn chế làm đứt, dập rễ. Thay vì bổ cuốc sát gốc, nên đào rộng từ phía ngoài, gỡ đất dần rồi mới lấy bộ rễ lên. Những ngày thời tiết khô ráo sẽ thuận tiện hơn cho việc thu hoạch và sơ chế. Rễ sau khi đào cần được làm sạch đất cát, loại bỏ phần hư hỏng và xử lý đúng cách. Nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay, không nên để rễ tươi chất đống trong môi trường ẩm vì dễ phát sinh nấm mốc, làm giảm chất lượng.

Một điều nữa rất đáng lưu tâm là công dụng của rễ đinh lăng thường bị thổi phồng. Dù thuộc cùng họ thực vật với nhân sâm, đinh lăng không phải nhân sâm và không thể xem hai loại này có giá trị dược liệu tương đương. Việc tự ý sắc rễ uống thường xuyên, dùng với lượng lớn hoặc ngâm rượu uống như thuốc bổ đều tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi chưa xác định đúng loại cây và liều dùng phù hợp. Nếu muốn sử dụng để hỗ trợ sức khỏe, nên hỏi ý kiến người có chuyên môn về y học cổ truyền.

Lời khuyên cho những gia đình đang có cây đinh lăng lâu năm

Nếu cây đinh lăng trong vườn đã 5 năm, 10 năm nhưng vẫn xanh tốt, cho lá đều đặn và không ảnh hưởng đến sinh hoạt, gia đình hoàn toàn có thể tiếp tục giữ lại. Không có lý do gì phải vội vàng đào chỉ vì nghe nói rễ cây lâu năm quý hiếm.

Thay vào đó, nên dành thời gian tỉa những cành già, cành mọc quá dày, kiểm tra khả năng thoát nước của đất và tránh thu hái lá quá mức. Nếu dự định thu hoạch rễ trong tương lai, gia đình có thể giâm thêm vài cành khỏe để có cây thay thế.

Sau cùng, giá trị của một cây đinh lăng không chỉ nằm ở bộ rễ dưới đất. Với nhiều gia đình, đó còn là nguồn rau gia vị quen thuộc, một khoảng xanh trong sân nhà và đôi khi là cái cây đã gắn bó suốt nhiều năm. Đào hay giữ đều được, miễn là quyết định dựa trên nhu cầu thực tế, thay vì chạy theo lời đồn rằng đinh lăng càng già càng quý.