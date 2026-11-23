Ông Hòa, 67 tuổi, gần đây có thói quen đi ngủ từ rất sớm nhưng hiếm khi ngủ được một mạch đến sáng. Có đêm, ông tỉnh giấc lúc 1-2 giờ, trở mình mãi không ngủ lại được. Gần sáng, khi vừa chợp mắt, ông lại phải thức dậy. Ban ngày, ông thường ngồi xem tivi rồi ngủ gật, lúc con cháu hỏi chuyện đôi khi phải mất vài giây mới phản ứng. Vợ ông cho rằng chồng đã có tuổi nên ngủ ít là điều khó tránh, chỉ nhắc ông uống thêm trà cho tỉnh táo.

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Thế nhưng, những thay đổi trong giấc ngủ ở người lớn tuổi không phải lúc nào cũng đơn giản là hệ quả của tuổi tác. Nếu tình trạng thức giấc liên tục, đảo lộn ngày đêm hoặc mệt mỏi, thiếu tỉnh táo sau khi ngủ kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe đang gặp vấn đề và cần được kiểm tra.

Một số nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa chất lượng giấc ngủ với sức khỏe não bộ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ ngủ kém là bị teo não. Điều quan trọng với người ngoài 60 tuổi là nhận ra những thay đổi bất thường so với trước đây, đặc biệt khi chúng xuất hiện kéo dài hoặc đi kèm suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung.

1. Đêm tỉnh giấc nhiều lần, nằm trằn trọc mãi không ngủ lại được

Không ít người cao tuổi quen với cảnh nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh, sau đó nằm nhìn trần nhà cho đến gần sáng. Có người thức dậy vì đau lưng, nhức khớp; người khác lại dễ tỉnh bởi tiếng động nhỏ hoặc cảm giác bồn chồn khó tả.

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Theo tuổi tác, giấc ngủ thường trở nên nông hơn, nhưng nếu số lần tỉnh giấc tăng rõ rệt, kéo dài nhiều tuần và khiến cơ thể mệt mỏi vào ban ngày, người cao tuổi không nên mặc định đó là chuyện bình thường. Đau nhức, tiểu đêm, căng thẳng, tác dụng phụ của thuốc và các rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ đều có thể là nguyên nhân.

Giấc ngủ kém kéo dài có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có chức năng nhận thức. Dù vậy, chỉ dựa vào việc thường xuyên tỉnh giấc thì không thể kết luận một người đang bị teo não hay sa sút trí tuệ.

Nếu tình trạng này ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân. Việc tự mua thuốc ngủ hoặc dùng thêm các loại trà, thực phẩm bổ sung với mong muốn ngủ ngon hơn có thể không giải quyết được vấn đề, thậm chí gây rủi ro khi sử dụng cùng thuốc điều trị bệnh nền.

2. Ban ngày ngủ gà ngủ gật, ban đêm lại tỉnh như sáo

Một số người ngoài 60 tuổi có lịch sinh hoạt dần đảo lộn: chiều tối đã buồn ngủ, ban ngày chợp mắt nhiều lần, nhưng khi lên giường vào buổi tối lại tỉnh táo. Có người thức dậy từ 3-4 giờ sáng rồi không thể ngủ tiếp, đến trưa lại mệt rũ.

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Tuổi tác có thể làm thay đổi nhịp sinh học, khiến giờ buồn ngủ và thức dậy sớm hơn trước. Thói quen ngủ trưa kéo dài, ít vận động, thiếu tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên hoặc uống trà, cà phê vào cuối ngày cũng có thể góp phần khiến giấc ngủ bị xáo trộn.

Tuy nhiên, nếu tình trạng đảo lộn ngày đêm mới xuất hiện, ngày càng nghiêm trọng hoặc đi kèm thay đổi trí nhớ, hành vi và khả năng sinh hoạt, gia đình nên đưa người thân đi khám. Đặc biệt, nếu người cao tuổi đột ngột lú lẫn hoặc thay đổi ý thức, cần được đánh giá y tế khẩn cấp thay vì chỉ tìm cách điều chỉnh giờ ngủ.

Để hỗ trợ đồng hồ sinh học, người lớn tuổi có thể mở cửa đón ánh sáng buổi sáng, đi bộ nhẹ nhàng khi sức khỏe cho phép và duy trì giờ thức dậy tương đối ổn định. Giấc ngủ trưa nên vừa phải, tránh ngủ quá lâu hoặc quá muộn khiến ban đêm khó ngủ.

3. Ngủ đủ giờ nhưng sáng dậy vẫn mệt mỏi, đầu óc thiếu tỉnh táo

Có người nằm trên giường đủ 7-8 tiếng nhưng khi thức dậy vẫn cảm thấy nặng đầu, ban ngày khó tập trung, dễ quên những việc vừa định làm. Người thân đôi khi cho rằng đây là biểu hiện của tuổi già, song tình trạng buồn ngủ quá mức hoặc thiếu tỉnh táo kéo dài cần được chú ý.

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Một nguyên nhân có thể gặp là ngưng thở khi ngủ. Người mắc tình trạng này thường ngáy to, có những khoảng ngừng thở trong lúc ngủ, sau đó thở hổn hển hoặc tỉnh giấc. Giấc ngủ bị gián đoạn khiến họ mệt mỏi dù tưởng rằng mình đã ngủ đủ thời gian. Nếu không được phát hiện và điều trị, ngưng thở khi ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và chức năng nhận thức.

Gia đình cũng cần để ý nếu người cao tuổi thường xuyên la hét, đấm đá hoặc có những động tác mạnh như đang thực hiện giấc mơ. Đây có thể là biểu hiện của một số rối loạn giấc ngủ cần được bác sĩ đánh giá, chứ không nên mặc nhiên coi là chuyện mộng mị thông thường.

Đáng chú ý hơn, nếu người lớn tuổi bắt đầu hay quên những việc quen thuộc, khó quản lý tiền bạc, nhầm lẫn khi đi lại ở nơi vốn thông thạo hoặc thay đổi tính cách rõ rệt, gia đình nên đưa đi khám để đánh giá toàn diện. Những biểu hiện này không thể được giải thích chỉ bằng việc ngủ không ngon.

Chăm sóc giấc ngủ cũng là cách bảo vệ sức khỏe khi về già

Teo não là tình trạng giảm thể tích mô não, có thể liên quan đến quá trình lão hóa hoặc một số bệnh lý. Không thể xác định một người có bị teo não hay không chỉ bằng việc họ ngủ ít, tỉnh giấc giữa đêm hoặc buồn ngủ vào ban ngày. Chẩn đoán cần dựa trên thăm khám và những đánh giá chuyên môn phù hợp.

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Vì vậy, người ngoài 60 tuổi không cần quá lo lắng nếu thỉnh thoảng ngủ không ngon. Điều đáng quan tâm là những thay đổi kéo dài, khác hẳn thói quen trước đây hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt hằng ngày.

Để ngủ tốt hơn, người lớn tuổi nên duy trì giờ ngủ và thức tương đối ổn định, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng, vận động phù hợp, hạn chế trà và cà phê vào cuối ngày, giữ phòng ngủ yên tĩnh và thoải mái. Nếu mất ngủ kéo dài, ngáy kèm ngừng thở, buồn ngủ quá mức hoặc suy giảm trí nhớ, hãy tìm đến cơ sở y tế để được đánh giá thay vì tự ý sử dụng thuốc ngủ.

Khi cha mẹ bước qua tuổi 60, đôi khi điều cần quan tâm không chỉ là hôm nay ăn được bao nhiêu, huyết áp có ổn định hay không, mà còn là đêm qua họ ngủ thế nào. Một vài lần tỉnh giấc chưa phải điều đáng sợ, nhưng những thay đổi kéo dài trong giấc ngủ là lý do để gia đình lắng nghe cơ thể và chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm.