Câu hỏi 1/4: Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị vào ngày nào?

A. Ngày 23/11/2026

B. Ngày 25/11/2026

C. Ngày 24/11/2026

D. Cả tuần từ 23-29/11

Đáp án đúng là: C. Ngày 24/11/2026

Giải thích: Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng), việc miễn phí được áp dụng trong ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 cho toàn bộ hành khách sử dụng xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị.

Câu hỏi 2/4: Có bao nhiêu tuyến xe buýt được miễn phí trong ngày này?

A. 100 tuyến

B. 129 tuyến

C. 150 tuyến

D. Tất cả các tuyến xe buýt

Đáp án đúng là: B. 129 tuyến

Giải thích: Phạm vi áp dụng gồm toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là các tuyến được hỗ trợ giá vé từ ngân sách, không bao gồm các tuyến xe buýt tư nhân hoặc xe buýt không có trợ giá.

Câu hỏi 3/4: Hai tuyến đường sắt đô thị nào được miễn phí?

A. Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy

B. Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 1 Yên Viên - Ngọc Hồi

C. Tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy và tuyến 2B Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

D. Tất cả các tuyến metro đang hoạt động

Đáp án đúng là: A. Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy

Giải thích: Đây là hai tuyến đường sắt đô thị hiện đang vận hành tại Hà Nội. Hành khách sẽ được phát vé lượt miễn phí tại quầy bán vé hoặc qua app Hà Nội Metro, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận.

Câu hỏi 4/4: Ai được hưởng chính sách miễn phí vé trong ngày này?

A. Chỉ người cao tuổi và trẻ em

B. Chỉ người có thẻ vé tháng

C. Chỉ du khách

D. Tất cả hành khách

Đáp án đúng là: D. Tất cả hành khách

Giải thích: Chính sách áp dụng với tất cả hành khách trong ngày 24/11. Người dùng vé lượt được phát vé miễn phí, còn người dùng vé tháng hoặc thẻ miễn phí (người cao tuổi, trẻ em) vẫn chạm thẻ/căn cước như bình thường mà không mất phí.