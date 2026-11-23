Rao bán phần mềm đọc trộm tin nhắn để dụ người mua chuyển tiền

Lợi dụng tâm lý tò mò, nhu cầu theo dõi thông tin cá nhân của người khác và sự thiếu hiểu biết về an toàn thông tin của một bộ phận người dân, gần đây, các đối tượng tội phạm mạng đang sử dụng nhiều chiêu trò rao bán phần mềm đọc trộm tin nhắn, theo dõi điện thoại.

Các đối tượng rao bán phần mềm được quảng cáo có khả năng đọc trộm tin nhắn, theo dõi hoạt động trên mạng xã hội để lừa người mua chuyển tiền, thậm chí cài mã độc nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến để quảng cáo phần mềm có khả năng đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, theo dõi cuộc gọi, định vị hoặc kiểm soát điện thoại của người khác mà không cần tiếp cận trực tiếp thiết bị.

Để tạo lòng tin, chúng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như hoạt động bí mật, không bị phát hiện, dễ cài đặt và sử dụng; đồng thời đăng tải hình ảnh, video minh họa hoặc cung cấp tài khoản dùng thử.

Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền để mua phần mềm, đăng ký tài khoản hoặc kích hoạt dịch vụ. Sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục viện lý do lỗi kỹ thuật, cần mã kích hoạt, phí bảo mật, phí mở khóa hoặc nâng cấp hệ thống để yêu cầu nạn nhân thanh toán thêm.

Một số trường hợp, các đối tượng gửi đường link hoặc tệp cài đặt không rõ nguồn gốc, có thể chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản của người dùng.

Thủ đoạn này không chỉ khiến người mua mất tiền mà còn tiềm ẩn nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập, tài khoản ngân hàng và mạng xã hội. Đáng chú ý, việc tự ý truy cập, thu thập hoặc theo dõi trái phép thông tin riêng tư của người khác còn có thể vi phạm pháp luật, tùy tính chất và mức độ hành vi.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Để phòng tránh, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin tưởng, mua hoặc sử dụng các phần mềm được quảng cáo có khả năng đọc trộm tin nhắn, nghe lén cuộc gọi, theo dõi điện thoại của người khác khi chưa được kiểm chứng về nguồn gốc và tính hợp pháp. Không chuyển tiền cho cá nhân, tài khoản không rõ danh tính để mua phần mềm, kích hoạt dịch vụ hoặc thanh toán các khoản phí phát sinh bất thường.

Người dân cần tránh truy cập đường link lạ, không tải ứng dụng từ nguồn không chính thống; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị cho ứng dụng không đáng tin cậy. Đồng thời, nên sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra thiết bị, các phiên đăng nhập trên tài khoản quan trọng.

Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch nếu có thể; lưu giữ tin nhắn, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch, sau đó trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần luôn đề cao cảnh giác trước những thông tin, lời mời chào hấp dẫn trên không gian mạng. Tuyệt đối không tò mò, hiếu kỳ hoặc truy cập vào các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc với mục đích xem trộm, tìm kiếm thông tin của người khác. Chỉ một phút chủ quan có thể khiến người dùng bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản, thậm chí bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin UBND phường Trị An/TP Đồng Nai