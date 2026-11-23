Sáng 23/11, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn Cần Thơ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng các đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri.

Tránh giao nhiệm vụ nhưng không giao đầu việc

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết, năm 2026 là năm bản lề để thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030. Vì vậy, Cần Thơ cần xây dựng quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính bền vững và kết nối với quy hoạch vùng, từ đó xác định rõ lợi thế để ưu tiên đầu tư, phát triển.

“Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế trong sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, Cần Thơ cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư bài bản, phát triển các vùng sản xuất tập trung và phát huy vai trò các trung tâm nghiên cứu của vùng”, ông Ngọc nói.

Ông Ngọc đề nghị Cần Thơ đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đồng thời, Thành phố cần quy hoạch các vùng sản xuất đủ lớn để thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng và giá trị nông, thủy sản.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Phân cấp, phân quyền phải gắn với xác định vị trí việc làm và bố trí biên chế phù hợp. Nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề cập việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Trung ương đang chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, tập trung phân cấp, phân quyền và xác định vị trí việc làm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị TP. Cần Thơ rà soát đồng bộ các quy định, hướng dẫn, bảo đảm phân định nhiệm vụ đến cấp xã rõ ràng, cụ thể. Tránh tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không giao đầu việc, chồng chéo, cấp dưới phải xin ý kiến cấp trên hoặc nhiều cấp cùng giải quyết một công việc.

Theo ông Ngọc, việc phân cấp, phân quyền phải gắn với xác định vị trí việc làm và bố trí biên chế phù hợp. Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Đỗ Thị Mai Anh (phường Cái Khế, TP. Cần Thơ) kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu; đẩy mạnh phân cấp, trao quyền chủ động cho địa phương trong điều chuyển vốn, điều chỉnh danh mục dự án. Đồng thời, đề nghị các cấp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ưu tiên các công trình trọng điểm và có chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế đêm gắn với khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ ven sông Hậu.

Các cử tri phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri Trần Thanh Hùng (Trường Bách khoa, Đại học Cần Thơ) kiến nghị, xây dựng cơ chế đặc thù phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo tại ĐBSCL giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, ưu tiên đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu, phát triển; có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp.

Cùng quan tâm vấn đề này, cử tri Phan Anh Tú (Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ) đề xuất, có cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học dài hạn cho các trường đại học trong vùng, tập trung giải quyết những vấn đề về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao năng suất lao động.

Về môi trường, cử tri Nguyễn Thị Tươi (phường Tân An) phản ánh, tình trạng ô nhiễm tại các khu dân cư, đô thị, nhất là ô nhiễm kênh rạch do nước thải sinh hoạt, sản xuất chưa được xử lý đạt quy chuẩn. Cử tri kiến nghị thành phố xử lý dứt điểm các bãi rác lộ thiên, đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ hiện đại và hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Một số cử tri cũng kiến nghị siết chặt quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn tập thể và chợ dân sinh; kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vốn cho các đô thị Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề của triều cường để đầu tư giải pháp chống ngập...

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri TP. Cần Thơ. Các ý kiến không chỉ phản ánh những vấn đề thực tiễn tại địa phương, còn đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thành phố và toàn vùng.

Đối với kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các cơ quan liên quan rà soát, trả lời cụ thể những vấn đề còn tồn đọng. Những nội dung chưa giải quyết được cần thông tin rõ nguyên nhân, khó khăn để cử tri nắm bắt.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ vận động doanh nghiệp hỗ trợ 25 tỷ đồng thực hiện công trình an sinh y tế và 1,6 tỷ đồng xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn. Tổng kinh phí 26,6 tỷ đồng được đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo thành phố, nhằm chăm lo cho các hộ nghèo và hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn.